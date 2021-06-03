中國官媒周二報導稱，中國國務院召開會議，指出大宗商品價格在短期內快速上漲使得企業生產經營面臨困難，要求幫助企業應對原材料漲價，可預見中國經濟增長的前景不佳。示意圖／擷自FRANCE 24 English影片

近日來，中國大宗商品的價格不斷上漲，但消費者支出表現不佳，導致製造商的生產能力受到制約，疫情後急需復甦的中國經濟面臨新一輪風險。

中國官媒周二報導稱，中國國務院召開會議，指出大宗商品價格在短期內快速上漲使得企業生產經營面臨困難，要求幫助企業應對原材料漲價。這已經是國務院常務會議連續第三次關注大宗商品價格上漲問題。

最近公布的多項經濟數據證實了經濟疲軟的趨勢。中國國家統計局發布的數據顯示，5月官方製造業採購人指數（PMI）降至51，比上月回落0.1個百分點，不及預期；價格指數升至近年高點，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數環比大幅上漲。

同時公布的財新PMI也顯示，5月製造業購進價格指數升至2017年1月以來最高點。調查企業均反映，原材料成本上揚，增加了製造業成本，對增加用工保持謹慎。

然而，家庭支出仍然疲軟，生產商難以轉嫁原材料上漲的壓力，這導致生產者利潤率下滑，抑制了企業的未來生產，經濟增長的前景受到威脅。

美國智庫企業研究所的經貿專家史劍道（Derek Scissors）告訴美國之音：「中國的復甦應該由零售業和服務業來承載。如果它們沒有能力維持目前的增長速度，工業和最終的房地產將受到商品價格的影響，增長將放緩。」

大宗商品價格上漲

今年以來，銅和鐵礦石等大宗商品一路上揚，漲幅達到20%以上。經濟專家認為，這很大程度上是由於全球大流行後供需關系尚未恢復平衡造成的。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）告訴美國之音：「由於被壓抑的需求，全球商品價格正在上升。中國與建築有關的商品，如鐵礦石和銅，情況尤其如此。從去年開始的刺激措施仍然存在，仍然是由基礎設施驅動的。」

隨着新冠疫苗接種的提高，以及全球各國逐漸放寬針對疫情的限制措施，工業化國家的需求比供應方恢復得更快。許多主要商品出口國是受疫情打擊的新興市場和發展中國家，他們的生產仍低於疫前的水平，造成商品價格因為供應短缺而上升。

大宗商品上漲的背後也有金融投機。由於擴張性的貨幣政策，全球範圍內有充足的流動性，導致大量資金流入商品期貨市場。

法國信用保險公司裕利安怡亞太區高級經濟學家黃黎洋（Francoise Huang）表示，對中國經濟的影響取決於商品價格的上漲是否會傳導到下游價格，目前最終消費者需求還不強。

她告訴美國之音：「最新價格數據表明，價格傳導有限，原材料價格的上漲遠遠超過中間產品和消費品的通貨膨脹。這意味着下游行業製造商的利潤率受到壓力。」

最近幾周，中國的政策制定者多對大宗商品價格上漲表示擔憂，呼籲對供需進行更嚴格的管理，打擊投機行為。這導致一些金屬價格回調，但鑒於全球需要的改善，這樣的修正可能不會持續太久。

中國央行周一還突然宣布上調金融機構外匯存款準備金率，由現行的5%提高到7%，這將限制商業貸款機構的銷售，應對人民幣連續的大幅上漲。

人民幣走強在一定程度上將抵消大宗商品價格商上漲的影響。但這一政策調整顯示，監管機構同樣擔心，升值後人民幣將使中國的商品在外國市場上更貴，阻礙中國製造業的復甦。

不過，分析指出，由於消費支出表現不佳，中國央行不太可能為了平穩大宗商品價格而撤銷經濟刺激措施。由於消費者價格上漲會直接影響生活成本，引起社會不穩定，中國官方更注重消費者通脹而不是生產者成本。

史劍道說：「在中國，典型的情況是商品通脹沒有達到消費品。商品通脹不是政府去槓桿的原因。」

黃黎洋同樣認為：「鑒於經濟復蘇還沒有完全的廣泛基礎，最近商品價格的上漲在短期內對中國經濟的淨值可能是負面的，在未來幾個月，流動性可能會保持充足。」

經濟後患無窮

原材料快速上漲引發了系列連鎖反應。中國是全球最大的銅和其他大宗商品的消費國，中國的經濟需求影響全球大宗商品的價格，同時受到上漲的影響。

中國部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響，對正常的經濟運行秩序造成損害。

還有報導稱，一些中國生產商選擇暫時停工，或放慢生產速度，等待價格穩定。但如果全球需求繼續上漲，而供應愈發不足，這種策略會適得其反。

由於成本上漲，製造商對招募新工人保持更謹慎的態度。5月，官方PMI中的從業人員指數環比下降0.7個百分點至48.9，低於榮枯分界線以下，說明企業裁員的數量超過了他們招聘數量。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤近日在報告中預測，未來幾個月大宗商品價格將有所回落，但可能在9-10月下一個建設需求旺季時反彈，生產者物價指數在下半年維持高位，而消費者價格的傳導仍然相對有限。

彼得森國際經濟研究所的貿易專家哈夫鮑爾（Gary Hufbauer）對美國之音表示, 受大宗商品價格高漲的拖累，中國2021年經濟增長速度可能會減少0.3%。

同時，債務的膨脹、對房地產融資的限制，以及隨着外國生產力的恢復，對中國消費品需求的回落，都將令中國經濟在下半年承壓。

凱投宏觀的資深中國經濟分析師普里查德（Julian Evans-Pritchard）近日在報告中寫道：「現在經濟已經超過了病毒發生前的趨勢，我們認為今年的增長速度會減弱。」