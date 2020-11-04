高雄師範大學邀集高雄長庚醫院及財團法人金屬工業研究中心「醫.學.研」結盟研發全球獨創「內置式人工造口裝置」榮獲今年第17屆國家新創獎。本項專利發明可以解決造口貼袋黏貼處脫落及減少滲漏，也可治療造口脫垂及讓病人可以從事高強度之工作或運動。

「國家新創獎」係由國家醫療產業策進會所舉辦。對於國內的學研機構與頂尖臨床團隊，除了彰顯創新醫療與臨床服務的深耕成果，更是連結產業、商化、創業的重要前哨。

根據衛福部國民健康署癌症登記報告指出，自民國95年起大腸直腸癌超越肝癌，成為年發生率第一名的癌症，此後已連續11年佔據發生人數第一位，平均每天約有41個人確診大腸癌。長庚醫院主任醫師盧建璋表示，有些直腸癌或是腸道阻塞或破裂的病人常需要採用所謂的2階段手術治療法，也就是病患常需要一個暫時性人工造口來避免遠端傷口的污染或是腸道減壓。惟傳統造口貼袋黏貼處脫落及滲漏，除了會導致化學性皮膚炎及病患恐懼感，也無法解決造口脫垂問題 及限制患者高強度運動。

他指出，因體認到患者的需求，為此研發內置型造口固定器，藉由特殊的結構設計來搭配環形造口的型態，同時達成固定與遠端阻擋的功能。

此外，內置型設計使得造口在腹壁的位置選擇不再受到限制, 更可以讓病患有更寬廣的活動品質，有更好的生活品質來對抗疾病。

高師大校長吳連賞恭喜研發團隊，尤其各單位（分組）主持人盧建璋醫師、曾俊傑博士及高師大唐硯漁教授等多人努力開創「醫、學、研」在醫療創新上的至高榮耀。他指正如盧醫師所言「可以讓病患有更寬廣的活動品質與生活品質來對抗疾病」相信這個突破只是開端，期待這個團隊繼續努力，未來能為國人帶來更多的驚喜與成果。

研發團隊整合高雄長庚醫院、高雄師範大學及財團法人金屬工業研究中心。合作團隊主持人分別有盧建璋醫師（高雄長庚醫院團隊:林岳民醫師、精神科洪琪發醫師、護理部柯幸芳督導、造口治療室陳春敏組長及吳美鳳治療師）、唐硯漁教授（高雄師範大學團隊：林漢裕教授）、曾俊傑博士（金屬中心團隊：王躍鈞工程師）。