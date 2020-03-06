58歲澳洲籍音樂家確診武漢肺炎，傳出該音樂家入座觀眾席，引起疫情擴散危機。對此，文化部長鄭麗君今天赴立院備詢受訪時證實，澳籍音樂家來台演出時二次走入並坐在觀眾席中，目前已連夜清查掌握入座位置及周遭觀眾名單。衛生福利部長陳時中今天在立法院被媒體問到此問題，他也說，「有掌握了」。

中央流行疫情指揮中心昨晚臨時召開記者會指出，一名澳籍音樂家日前來台與NSO國家交響樂團於台北國家音樂廳演出後，回到澳洲確診武漢肺炎，目前已掌握21人需居家隔離，後續患者的接觸史，將從監視器等調查私人行程，國家音樂廳今天全面閉館消毒，節目取消。

鄭麗君表示，澳籍音樂家參加的相關活動過程中的接觸者，都已掌握名單，交給指揮中心判斷，清查包含21位團員、記者會中的7位記者及後續專訪的記者。

不過，傳出這名澳籍音樂家表演時曾走入觀眾席?文化部長鄭麗君今天證實，她說，該音樂家有入座觀眾席2次，國表藝也已連夜清查掌握其位置周遭的觀眾名單，還有音樂家的同行友人、國家交響樂團（NSO）人士，將把名單交給防疫中心，依接觸程度判斷如何執行防疫措施。

鄭麗君表示，昨天已要求國家所屬的樂團及表演藝術團體，暫停3月的國際邀演；民間相關的表演藝術活動，在國際邀演的部分，也要盡可能掌握風險評估及旅遊史。若來自旅遊警示地區，建議可以避免或延期，同時也要做好防疫措施，確保工作團員及觀眾安心參加活動。