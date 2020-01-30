2020時序捲入動盪歲月，萬鼠躦洞、風起雲湧。今次庚子年一開春，九省通衢雖未及俄非、卻無遠弗屆，震撼歐亞美澳；然武漢三鎮城裡大年初一門禁森嚴，往日熱鬧非凡的過年節慶氣氛儘失，變得一片陰暗深沉。武漢此刻業已封城，所有進出交通全面管制，嚴如一座死城。

為了慶祝農曆年的到來，1月18日武漢百步亭社區，舉辦了第20屆的「萬家宴」，除了當地黨群活動中心主會場之外，另有9個場地，總計有逾4萬家庭參與，共端出了1萬3986道菜餚，4萬多個家庭約有13萬人，連席一起吃團圓飯。現場熱鬧非凡，有人興高采烈地說，大家能夠聚在一起就有年味，真是自愉愉人。然而國際輿論此時已經沸騰，武漢當局於1月23日回應宣佈封城，自上午10時起全市公車、地鐵、渡輪、長途客運暫停運行；無特殊原因市民不要離開武漢；機場、火車站離漢通道也都關閉，何時開放、無人宰影。

頓時間，從過年歡樂到徬徨無助，武漢人民陷入無端恐慌倍受煎熬。國際主流媒體也都在第一時間內，給予即時顯著報導。然而諷刺的，人民日報頭條竟然是，習近平去看望江澤民等老同志，一幅歌舞昇平、國富民強，頗具中國民族特色、安和樂利大國過年的風味。當日下午，央視播出習近平率領眾常委於大會堂團拜，觀看演員獻藝，習大大發表節慶演說，竟無支字片語提到武漢封城受困人民，這樣的國家領導人也未免、真是太厲害了。

北京處理疫情延誤時機

其實早在2019年12月1日肺炎疫情就有所傳聞，12月8日武漢當地醫院就有看診記錄。12月30日晚間，多份由武漢市衛健委發出、有關「不明原因肺炎」的文件在網上廣傳，武漢市疾控中心翌日向傳媒證實文件屬實，並開始向公眾通報病例，指正在查證是何種肺炎。2020年1月7日晚上9時，專家檢測出病毒為新型冠狀病毒，新型冠狀病毒、又名武漢肺炎病毒命名正式成立。1月13日起，泰國及日本等地陸續確認來自中國的輸出個案。台灣首例病患是於1月20日，從武漢搭機來台，在機場即由檢疫人員安排就醫，1月21日檢驗確認為新型冠狀病毒陽性，開始接受醫院隔離治療。

已有確診人數每日激增，至截稿前：全球6062 人、中國5974人、泰國14人、香港8人、台灣8人、澳門7人、新加坡7人、日本7人、美國5人、韓國4人。死亡132 人、中國132人。治癒110人、中國103人、泰國5人、日本1人、尼泊爾1人。

瘟疫當然絕對不是中國的專利，但中國這次處理武漢肺炎的手法，確實令人傻眼。從國際媒體報導，1月13日已引起日本泰國的關注，為何武漢市委單位還讓萬家宴盛大舉行，讓整個社會交互傳染，隱瞞疫情始終是讓災害擴大的原凶。2003年，非典疫情在廣東爆發，當局一開始試圖隱瞞疫情，一直到北京301醫院軍醫蔣彥永少將，向外界揭露後嚴重程度為世人所知，最終才能對症下藥。時擔任中共最高領導人不久的胡錦濤務實抗薩斯，於4月14日出現在中國抗薩最前線廣州，胡錦濤冒着危險，未戴口罩與市民握手，向世人顯示國家領導人與民眾同患難的決心，深獲民心。然而蔣彥永雖因勇於揭露SARS疫症真相，從而拯救了不少生命；但其後來被政府禁止出境的限制，卻遲遲至今仍未獲得平反。

這次武漢肺炎中國官方一開始表示，「未發現明顯人傳人證據」「疫情可防可控」，直到中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，後來接受中國央視訪問時表示，新型冠狀病毒業已確定會「人傳人」，並透露在武漢已有14名醫護人員受到感染，預估春節期間武漢肺炎得病人數還會有增加。已經84歲高齡的鍾南山講了真話，但是疫情已經擴大了，能否防控考驗大陸政府的治理能力。面對涉及人民生命財產安全的公共衛生事件，中國確實需要更多講真話的人。

然而，在中國要堅持講真話，確實很難。因為講真話的人，往往會面臨牢獄之災或面臨罰責。去年底，就有武漢民眾在網上發布，肺炎嚴重類比SARS的消息，結果遭當地公安於今年元旦前後，以傳播不實消息依法查處8人。經過20多天，事實發展證明這8個人說的是「真情實話」，這讓環時總編胡錫進也跳出來為這8人抱屈，認為當地公安應還這8人公道。

現在，武漢封城，武漢滯留市民備受煎熬，民間一直有期盼習近平或能親臨武漢，安撫民心的期待，但不明白習近平為什麼遲遲不為所動。坊間已有不少要求中央領導人，前來武漢體恤民眾的呼籲。習雖然於1月19日，首度表態要重視武漢肺炎，但1月23日卻仍然率眾常委於大會堂團拜，觀看演員獻藝，支字未提肺炎疫情。然而國際社會此刻，早已瘟疫蔓延聞武色變。習皇終於大年初一、1月25日召開常委會，「專門聽取新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作彙報」，並做出指示「面對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的嚴重形勢」，成立應對疫情工作領導小組，由李克強出任領導小組組長，26日李召開工作會報，27日親自到武漢災區考察慰問。一系列國家救援工作，終於啟動上路。

武漢市長周先旺，於1月27日下午接受訪問時說，新型冠狀病毒肺炎歸屬傳染病，依中國國家傳染病防治法，地方政府必須獲得中央授權後，才能正式披露。就因卡在中國共產黨僵硬法條下，救援工作與疫情擴散展開時間賽跑，因病毒威力強大，疫情終致不可收拾。武漢雖然有超過五百萬市民，在封城禁令後出逃，但卻帶著病毒到全球各地播種揮灑。剩下還有大約九百萬未能逃離者，卻也求助無門，在缺乏有效的救助醫療下，透過網路吐露心聲，接下來的日子只能說就是等死。武漢人的無奈，令人不勝噓唏！

中國台商有家歸不得

中國台商一向支持兩岸統一，但面對新型冠狀病毒來襲時，卻也想回台灣老家避難，紛紛向台灣求救。然而，當陸委會決定要派專機，接回滯留湖北地區約2000名台商時，卻遭中國國台辦拒絕。此刻，他們成了有家歸不得的倦鳥知返，卻不得其門。這可真是真實版，在中國台商們的悲歌。

一年前，中國在新疆強迫維吾爾人吃豬肉，結果非洲豬瘟讓中國人餐無肉食。去年，中國立法嚴禁港人帶面罩，現在卻是中國人必須面帶口罩才出得了門。過去，中國總是拿中國旅遊為賣點，來威脅國際，現在卻是各國嚴防中國旅客到來，也禁止各國國民到中國旅遊。中國一向仇視美國，但中國人最想移民的首選國家，卻是美國；在美國有很多中國移民，成天批評美國政府，卻又死賴美國不願回歸中國。您說有夠諷刺罷！

從台商遊子有家歸不得的悲歌，到武漢滯留市民等待救援的無奈，孰以致之，想必是習大大使然。在中國，1840庚子年第一次鴉片戰爭爆發、1900年八國聯軍攻打北京、1960年中國處於三年大饑荒。庚子年，中國必然有大事要發生。1991年12月25日，雷根總統送給戈巴契夫總統蘇聯解體的大禮，至今仍膾炙人口，讓世人津津樂道回味無窮。只是不知，今次2020庚子年，川普總統要送什麼厚禮給習大大，您說呢？