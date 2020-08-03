前總統馬英九日前赴台北賓館追思前總統李登輝後，於臉書表示，二十八年前，李登輝主持國統會，通過關於「一個中國」的涵義決議，這項決議，為同年11月16日兩岸海基會與海協會達成「一中各表」的「九二共識」。馬英九真的不甘寂寞，一直要推銷「九二共識，一中各表」，對岸政權都已公開表示「九二共識」就是「一國兩制」，事實上兩方沒有共識，這道理連文盲都懂，就是馬英九不清楚。

李前總統執政時，的確制定《國統綱領》，組成「國統會」，主張「統一」沒錯，它有其特殊的背景，中國勢力存有殖民統治台灣的心態，不可能讓台灣人執政，而李前總統在黨政軍特方面都沒有勢力，不只執政有困難，連性命都有危險，當時的總統夫人曾經建議李前總統放棄所有職位，過著平凡的生活，只是李前總統要促使台灣成為一個正常的國家，但面對掌控軍特的中國勢力，不得不主張統一，制定國統綱領，以防止其反撲。

國統綱領分成近程、中程、遠程三個階段，詳讀遠程目標，只要不是文盲，就很清楚再歷經一千年也不可能達到遠程的目標，李前總統等同訂一個永遠達不到目標的《國統綱領》，也就是不可能統一。一方面訂定《國統綱領》安撫中國勢力，一方面促使政治民主化，只要各族群平等參政，就自然終結殖民統治。蔣家統治台灣年代，屬殖民統治，其特色就是中國人與台灣人不平等。

對內是以《國統綱領》的「統一」主張來安撫掌控軍特的中國勢力，可是對外則堅持中華民國與中華人民共和國分屬兩個不同的國家，所以兩岸之間屬「特殊國與國」的關係。上述過程完全沒有牽涉到「九二共識」的議題，從官方文書及權責官員都有很清楚的陳述，「九二會談」只完成事務性的議題，政治議題則沒有共識。可是在馬英九競選期間，突然迸出「九二共識，一中各表」的議題，引起很大的爭論，在2006年，面對李登輝的批評，發明該名詞的蘇起坦承「九二共識」是他為重新包裝「一中各表」而自創的專有名詞。

上述情節，只要受過小學教育的人都懂，馬英九為何不清楚？就算弄不懂上述情節，也可以試一下到底有沒有「一中各表」這一碼事，所謂「一中各表」就是台灣表「中華民國」，而對岸政權表「中華人民共和國」。五星旗曾經在台灣飄揚過，可是青天白日滿地紅的旗子，不要說中國，在世界各地都很難飄揚，顯然的，中華人民共和國可表，中華民國卻不可，中國共產黨積極要讓中華民國在地球上消失，不可能出現「一中各表」的共識。

從官方文書，當時的權責官員，都很清楚描述「九二會談」在政治議題沒有共識，中國近日也公開表示九二共識就是一國兩制，識字的人都懂，為何只有馬英九不了解，可是他卻有博士學位，到底出了甚麼問題？