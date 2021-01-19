農曆春節將至，往年此時正是舉辦尾牙的旺季，但今年因疫情升溫，截至目前已有9縣市決定取消舉辦機關尾牙。較引人注意的是，新北市侯市長13日指出，為避免停辦尾牙會影響餐廳等生意，鼓勵市府員工以「年菜外帶」取代尾牙餐會，抽獎也改為線上視訊，同樣能鼓舞士氣，咸認這樣的權變，非常適合此時的情境與氛圍。不過，向來喜持不同意見的柯市長，對於新北市停辦尾牙，在接受電台專訪時表示，新北市說的，應只是公家機關尾牙停辦，但企業還在辦，這就很奇怪，又回到為什麼阿妹跟五月天辦的大型活動，就沒有感染的危險？為什麼台北市政府辦的就有危險，社會還是要思考比較務實的處理方式。柯市長更表示，未來若發現有必要停還是要停，如果要停就不會分公家、私人。

尾牙是傳統的年終餐會，機關團體或家庭，皆非常重視，其與春節的關聯，宛如西洋聖誕節和新年的連結氣氛。尤其，公司老闆藉由尾牙，宴請員工同仁，並大放紅包，拉近與員工的距離，情感如家人，並相約明年繼續打拼，看著那樣的情景，內心真是感動。日前參加一個公益社團的尾牙餐會，因沒有充裕的經費，每份紅包約僅一萬元，甚至是董事當場加碼湊出來，但每位同仁都能感受那份被肯定的價值，高興的收下，熱鬧異常。

年菜外帶取代尾牙

疫情當頭，為避免感染，停辦尾牙的決定，應是可以理解與接受。尤其改為「年菜外帶」，更是實際的做法。其實，以往各縣市政府在年終時，即曾赴年長者家庭贈送尾牙套餐或年菜滿福套餐，經濟實惠，很受歡迎。甚且，多年以來，台灣的熟食料理，已臻高級的標準，應可安心食用，且侯市長等的決定，應是經過多方面的評估，也不致影響相關業者的營運與收入，與年節的氣氛。

柯市長對於尾牙是否停辦，仍表示尚無活動或尾牙暫緩，會視疫情狀況適時調整。當然，各縣市政府會根據疫情演變做出最適切的決定，然而，因柯市長每次的發聲，總讓人覺得他就是要別出心裁。其實，柯市長自當選市長六年以來，其發言大眾已習以為常，即使再「重鹹」的，也難引起共鳴，且常淪為傳播媒體的新聞花絮。何況，身為首都市長，上有中央，再加上市政府的傳統、市民的需求、社會的期待等現實多重的框架，與其一味的批判，不如試著在重重的框架下，找出實踐之道，做出成果，讓人耳目一新。當持續批判或攻擊外面的世界時，其實，外界也正以更強大的批判或攻擊對付您。倘無法改變這樣的態勢，甚至窮於應付，直到卸任，可能也累了，將難有下一步。