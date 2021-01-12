作者ê話

Ē寫chit本畫本故事ê緣故講--起-來真簡單mā真悲哀，因為chín ê學生koh濟濟人對二二八事件完全無了解，甚至講是日本人拍台灣人，你就知影「支那」殖民政府ê思想教育偌成功，到taⁿ mā無改變偌濟。台灣人ài知影家己ê文化歷史、高雄人ài了解打狗，是我bat代誌了後堅持ê價值觀，致使我注心讀台灣學，學台文、寫台文，台灣人請lín做伙來án-ne做。Chit个故事kap一般kan-na去講受害者--ê無仝，內底有寫兇手ê名，想beh提醒逐家，轉型正義上要緊--ê就是處理加害者kap後壁ê共犯結構。Ē特別用受害者ê語言寫chit个歷史，mā是我一直想beh hō͘逐家思考--ê，mài koh用加害者ê語言teh講lán家己ê歷史，che對hia-ê受難ê人來講，根本是一種侮辱，koh一擺kā in凌治。Beh使用白話字，mā是尊重、thn̂g湠lán家己ê文化歷史。轉型正義上要緊頭一層，就是語文ê轉型正義，使用lán家己ê母語語文，mài koh用殖民者ê語文，che是上簡單每一个人家己就做ē到ê代誌。自án-ne，台灣人chiah有可能chiâⁿ做「Tâi-oân-lâng」，ǹg望chit工趕緊來到。

（Tsit篇ê羅馬字用傳統白話字）

推薦文

做伙熟sāi lán ê歷史

文／林昶佐（立法委員）

台灣tsit塊土地頂，有各種豐富多元ê歷史文化故事，但是為啥mi̍h台灣囡仔suah tiānn-tiānn是聽國外ê故事大漢？有ê時tsūn，連大人mā lóng m̄知影家己生活ê土地發生過啥mih代誌。

《高雄二二八》是hōo大人kap囡仔做伙熟sāi家己國家ê好冊。用台灣ê語言，了解台灣ê故事，án-ne tsiah是真正風神ê台灣囡仔！

Sann-kap來了解高雄ê故事

文／陳乃嘉（高雄人、「台語路台語親子共學團」成員）

二二八，對不止仔濟ê學生來講，凡勢ē kā當做kan-na是一个ē-tàng歇睏ê日子niâ；m̄-koh對一寡老大人來講，he顛倒是一个想--起-來ē真痛苦、m̄願講--出-來ê記持。

你kám bat經過高雄火車頭、雄中、舊市政府？你kám知影tī tsit幾个所在，bat發生過啥mih hōo高雄人tsiok悲傷ê代誌？

自細漢我就bat聽guán老爸講過「舊市政府kap雄中tī二二八ê時tsūn，有tsiânn濟人tī hia死--去」，m̄-koh iáu是m̄知影hit-tsūn到底是發生啥mih代誌；大漢了後，tsiah知影原來我ê家鄉有tsit段hiah-nī傷心ê過去。

當然tsit-má lán真簡單就有法度去揣著tsiok濟「史料」，但是he kám就是客觀、完整ê「史實」？Koh是後代人對佗一種角度ê「史觀」去開拆--ê？Ǹg望少年朋友ē-tàng斟酌去思考。Lán ē-tàng m̄免永遠khioh恨，m̄-koh lán永遠bē-tàng kā歷史放bē記--得。Ǹg望逐家做伙來讀tsit本《高雄二二八》，sann-kap來了解lán高雄ê歷史、lán家己ê故事。

作者簡介

吳家銘 「ChhoeTaigi台語辭典／字詞資料庫」、「PhahTaigi台語輸入法」ê開發者。

台灣人ài知影家己ê文化歷史、高雄人ài了解打狗，是我bat代誌了後堅持ê價值觀，致使我注心讀台灣學，學台文、寫台文，台灣人請lín做伙來án-ne做。



高雄二二八紀念碑與​《高雄二二八》一書。圖／擷自高雄旅遊網、台語傳播企業有限公司，民報合成