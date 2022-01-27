世界各國領袖、政治家群英譜／眾生相

歐巴馬 （Barack Obama）

美國前總統「歐巴馬」得過諾貝爾和平獎，但在處理國內外重大議題，他常舉棋不定。「喔! （歐）該怎麼辦呢? 爸爸（巴）、媽媽（馬），快來幫我忙吧！」

習近平

「習近平」應該加緊學「習」如何貼「近」中國「平」民及世界人民，否則必將被世界主流民意及普世核心價值所淘汰，「天滅中共 （CCP）」之日不遠矣。

李克強

「李克強」與習近平關係漸行漸遠，鬥爭白熱化。當今之計，李克強應該「克」服來各方的壓力及衝擊， 自力自「強」殺出重圍 。

普丁（Vladimir Putin）

俄羅斯總統普丁（Putin）平常喜歡吃布丁（pudding），他吃的布丁好不好吃? 只有他自己知道，其他的人只好自己去莫斯科市的餐廳親自品嚐猜測了。

波頓（Bolton）

波頓（John Bolton）在他的著作「事發之室 :白宮回憶錄（The Room Where It Happens）」裡，可以看出這一位川普總統的前白宮國家安全顧問（National Security Advisor）「波頓」先生， 絕非是一位普普通通的「普通 （Bolton）」國家安全策士。他對於「北韓無核化協議」及「伊朗無核化協議」的態度相當堅持， 可說是一位鷹派政治人物。

蔡英文總統訓示執政團隊

小英（蔡英文總統）說，「升官發財，請走別路」！真的嗎？（SOGO案）

我説，「升官發財！請別走（開？）」，呆在台灣立法院就好啦！保證升官發財。

各位大哥，誰的話是真？

周子 2020/08/06

對於李登輝前總統的評論

弔唁 李登輝前總統

您以全方位的「智慧」及堅毅不屈的「魄力」，帶領台灣往前邁進，為後代台灣人民留下「民主、自由」的可貴資產。周松男 敬上 2020.08.14 （星期五）



作者參加李登輝前總統追悼會。圖／簡靜香拍攝

據民視新聞網（2022年1月23日）報導，李登輝基金會在前總統李登輝辭世後，積極籌辦「紀念圖書館」，目前已和台大確立合作方向，規劃紀念館將落腳擁有百年歷史的台大法學院舊址，由於農經學者出身的李登輝，生前曾在台大舊法學院任教，如果李登輝圖書館設置在此，別具意義。未來館藏、展覽內容預計將會以民主和人權作為主題，也會舉辦台灣民主發展和人權事件等論壇活動，藉以彰顯李前總統「民主先生」與「寧靜革命」的偉大貢獻。

李登輝紀念圖書館選在台大法學院舊址别具意義， 因為隔著徐州路對面就是台北市長舊官邸，李登輝自己也曾擔任過台北市長。徐州路更是古木參天， 是台北市最有名的文教區樟樹大道 （Comphor Tree Drive），很類似日本京都大學的哲學之道 （詩人之道、櫻花林道或里山之泉）。短短的600公尺的兩邊路上就有台大醫院、台大醫學院國際會議中心、教育部、台大公共衛生學院、台大法學院等校園。



作者建議，李登輝紀念圖書館可選在台大法學院舊址（左）與台北市長舊官邸（右）相對，尤其是李前總統也曾擔任過台北市長。示意圖／Margaret、周松男拍攝，民報合成

前總統馬英九的評價

周子評語 : 「他自己要懂得自律 ! 他的心靈、精神早就回歸中國了，只剩表面的皮肉呆在台灣。」

捷克參議長韋德齊訪台 王毅怒嗆：「與14億中國人民為敵」

自由時報電子報 2020-09-01 15:07:43〔記者呂伊萱／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率89人訪團訪台，王毅揚言「將付出代價」，引發捷克與中國之間的外交紛爭。捷克外長佩崔傑克（Tomas Petricek）表示王毅言論「已經過頭了」，並隨即指示次長特拉帕（Martin Tlapa）召見中國駐捷克大使張建敏表達不滿。

韋德齊率團訪台引發中國不滿，中國外交部長王毅甚至恐嚇「將付出代價」，引發兩國紛爭。捷克布拉格市Řeporyje區長諾沃特尼（Pavel Novotny）公開撰信痛批王毅竟威脅議長，「無理魯莽的小丑」，並要求「我給你24小時去把道歉信寫好放到捷克外交部長的桌上！」。

2020.9.1（星期二）下午04:00台灣周子回嗆王毅 : 「中共政權（CCP）外交部長王毅的戰狼外交、強硬外交，公然與世界愛好自由、民主及重視人權的廣大五十億人口（除了中國等獨裁專制的共產國家的人們）為敵。我們台灣，你們中國，本來就不相同，何必一定要異中求同呢? 」

王金平《海峽論壇》風波

據《風傳媒》2020.9.19報導，王金平原訂2020年9月19日將代表國民黨率團至中國廈門參加海峽論壇，但中國官媒央視主持人李紅稱他此行是來「求和」，讓整體事件180度大轉彎，國民黨最終決定「不以政黨形式」參加海峽論壇。

假設王先生真的能於2020年9月16號順利成行到達廈門，9月21日回來，最多只是拍一張跟汪洋合照的歷史相片（就好像馬習會在新加坡拍攝現場）留在自己的族譜裡，光耀自己，孤芳自賞而已，不可能有任何具體而實質的成果。希望大家以輕鬆快樂的心情讀完這一篇 long story。

美國的一位好友早在 2020年9月12日（週六）就來信寫道：「我如果是王前輩，我就公開聲明，我去求和是要對方也向我們求和，我不是去投降，如果中共不同意此一立場，那就拉倒，不去。只是，美、日、印、澳（南韓？）已正式聯盟戰共，台灣敢不參加嗎？我倒要看看蔡總統的公開態度，她的 Gallbladder 或 Gut 在哪裡？我又猜，或是她知台灣局勢大好，不好意思太嗆，假裝是被動，被拉入聯盟，降低中共野狼攻台灣的藉口。」



王金平原訂2020年9月19日將代表國民黨率團至中國廈門參加海峽論壇，但後來並未成行。圖／擷自公視新聞

我急速於同天（2020.9.12）回覆他的來信 :「你的觀點非常前衞，令我佩服。很可惜，看他一生走來，此前輩沒有這種膽量，只有在馬王政爭的時候，他為了保護自己留在國民黨的既得利益，所以繼續跟馬英九爭鬥，這是為了他個人的私利。他終生只在「喬」，這是無本有利的事業，就好像律師們，正反二方均需要他，誰勝誰負，雙方律師費照拿！

我們不是看到他去年（2019）說，一定「選到底」嗎! 最後不是又不了了之了，本人在回憶錄早已記下一段。

我已經看穿了，他是沒有guts，所以我對他真的不敢留下任何期待。他在走鋼索，他所考慮的只有自己本身現在及未來一點點小利益，他不會為了國民黨或民進黨或台灣做什麼事，這是我的看法。

人各有志，不必強求他吧！放了他吧！假如他真的有膽量，李登輝第一次勸他，「出來，脫離國民黨，自己組黨算了？」（登輝兒是他的長官恩人呀！）結果他還是留在國民黨，一直留在國民黨，他説他自己永遠是「忠實的國民黨員」！他生為國民黨，死為國民黨。他都是為了他自己的權與利在考量！ 因為離開國民黨，他就沒有什麼資源，也沒有膽量去組另一政黨。

昨天（9.11）星期五，楊學弟到台北，邀請我去中央研究院走走，在蔡元培紀念館Trine & Zen餐廳見了一些國立台南一中重量級的校友們（為了明年百年校慶活動）。大家也聚焦談到台南一中校友會現在鬧全國性的雙包案件，王前輩只也是站在「喬」的角色，他根本就不積極協調解決。

同溫層朋友對王金平院長印象比較深刻而津津樂道的是「太陽花學運」。「太陽花學運」（2014年3月18日至2014年4月10日）又稱318學運、佔領國會事件。318學運全程不流血，應該歸功於王金平院長一直反對動用立法院的警察權去驅趕參加學運的學生。在王金平先生長達17年的立法院院長的政治生涯中，這一件事情可能是他在台灣政治史上會被記上「正面的一筆」。

過去出賣台灣的人，例子是很多了，出賣中國的也不少了。大家還記得明朝吳三桂引清兵入關！鄭成功「背骨仔」的叛將施琅1683年率領清兵攻打台灣嗎？這都是很明顯的歷史證據！這樣就一點都沒有什麼surprised了。

人生在世， 個人及家族死後千萬不要留下臭名， 免得譲廣大庶民念念難忘。

周子 2020.9.12」

結語

我特別選在2022年初， 回顧過去幾年歷史上的重要政治相關議題， 其意義在於借古諷今。我們不會因為任何人的巧言令色或虛偽的慈眉善目， 而改變對這些人的真正看法。