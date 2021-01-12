美國國務卿蓬佩奧重申了美國對自由、民主和人權的尊重，並批評中共等集權政府蔑視普世人類尊嚴。他也指出，中共對美國構成的挑戰是全面性的。圖／擷自美國國務院flickr

週一（1月11日），國務卿蓬佩奧訪問美國之音華盛頓總部，並向美國全球媒體總署（USAGM）全體僱員發表講話，他談及在美國價值觀和美國利益受到新威脅的情況下，美國對外廣播的重要性，並點名中國政府，批評其蔑視人權的行為。

中共是對西方核心價值觀的獨特威脅

蓬佩奧在講話中重申了美國對自由、民主和人權的尊重，並批評中共等集權政府蔑視普世人類尊嚴。

蓬佩奧在講話多次提到中國，包括中共鎮壓維吾爾人的暴行。他特別讚揚了美國之音記者在恐嚇、騷擾與攻擊壓力下對香港民主運動的報導。

蓬佩奧指出，中國是對西方價值觀的獨特威脅。「川普總統還在2015年開始競選時就正確地指明這（中國）是世界上對西方核心觀念的獨特威脅，這種觀念是，我們將有一個基於規則的體系，尊重產權和人類尊嚴。」

蓬佩奧說，美國的對華政策是共和民主兩黨的共識。「我確實認為在這方面有一個共識。我與民主黨人在很多重要議題上合作過，香港議題，還有我所說的維吾爾和新疆以及那裡發生暴行的議題。所以我希望這將保持不變。」

「不信任並加以核實」是保護美國自由的戰略核心

蓬佩奧指出，美國對華政策中「不信任並加以核實」的原則，是「面對中國共產黨構成的挑戰時如何保護和維持美國人民自由的這一戰略的重要組成部分。這是核心問題之一。」

蓬佩奧說，這一原則是基於事實、經過深思熟慮制定的。他以香港、台灣和南中國海為例，「中國共產黨向香港人民做出過承諾，但他們卻食言了。中國共產黨有一個承諾，確定了我們有關台灣事務的理解。我們還需要讓各方對這些承諾負責。中國共產黨向歐巴馬總統承諾，他們不會武裝南中國海的島嶼，但他們轉身就這麼做了，而且幾乎沒有讓他們付出任何代價。我們試圖讓他們有明確的理解，明白我們對中國共產黨應該如何行事的要求，坦率地說，這與我們對任何國家在與美國交往時的期望沒有什麼不同。我們這樣做是因為我們有責任維護和保護美國人民的安全和繁榮。」

中共的威脅是全面性的

蓬佩奧指出，中共對美國構成的挑戰是全面性的。「我們的行政當局對此先從經濟方面著手。總統對中國貨物徵收了關稅，力圖制止知識產權盜竊，這種盜竊讓美國失去了數千萬的工作，因為他們會盜竊信息，把它拿回中國，進行製造，然後又拿到美國來傾銷。」

蓬佩奧接著指出了中國在新冠病毒大流行中給全球帶來的挑戰。「以武漢病毒為例，據我所知，中國共產黨現在將批准世界衛生組織去查明這一切是從哪裡開始的，但經過了數月之久的努力才做到這點。現在已經一年多了，我們還是無法得到有關病毒起源的最重要的信息。這對健康和安全來說是重要的，而且要確保類似的事情不再來自中國。」

最後蓬佩奧指出，世界各國都面對中國的挑戰。他說，美國國務院的「每一位大使、每一位使團負責人都明白，不管他們在哪裡，中國都對他們所在的國家構成挑戰。不管他們在哪裡，在非洲，在拉丁美洲，當然也在東亞。我在實地的團隊正在他們所派駐的國家努力保護美國的安全不受中國共產黨侵犯。」

國務卿蓬佩奧是美國最高層級外交官，曾多次代表川普政府宣布對中國的制裁，包括近期宣布限制中共黨員及親屬赴美旅行、終止五項美中交流項目以反制中國大外宣等。