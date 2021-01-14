作者：台灣最可貴的是民主價值，新年新契機，至盼擁有權力的蔡政府，當超越平庸、勇於承擔、突破歷史框架。圖／擷自公視新聞影片

2020年12月，《亞洲周刊》公佈了最新一期的封面圖片，中華民國總統兼民主進步黨主席蔡英文身穿清朝龍袍，以「台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象」為封面專題，該篇文章又援引喜樂島聯盟副主席施正鋒的批評：「全面執政，換來的是民選皇帝……行政專斷、立法唯諾、司法應聲」。施正鋒是否真指出問題所在？個人認為，問題在平庸，憂讒畏譏以致左支右絀，少了魄力流失了大好時機。

既是民選，何來獨裁？

總部設在紐約關心中國民主運動的《北京之春》匿名編輯則稱蔡英文「既是民選，何來獨裁，其執政風格可能有剛愎自用之處，但她的行為依然受到立法院的制約。」民主的可貴：既是民選有其任期，選民如果不滿可以選票制裁，因此民調的起伏也一向是施政者所在意的。

蔡英文作為民選總統，其執政風格是否有剛愎自用處？是可以檢討。然而像香港《亞洲周刊》的封面抄襲了《經濟學人》的習近平穿着皇袍以示其獨裁的封面，試問《亞洲周刊》編輯把皇袍加在蔡英文身上，那麼怎不批評修改任期制的獨裁者習近平？馬英九執政時周刊專訪馬多次，亦未見評擊其獨裁？2019年將犯下各種暴行的香港黑警評選為為「年度風雲人物」；2018年時還曾以「韓國瑜主義勝利 一人扭轉兩岸關係」作為封面故事，盛讚韓國瑜主義就是孫中山三民主義的「進階版」，其親中立場不言而喻，顯然此刊物已經墮落成中共的幫兇，民進黨是根本不必回應。

獨裁？與敵人唱和？

國民黨Facebook粉絲專頁轉貼該封面，附和《亞洲週刊》對台灣民主民選獨裁的描述，並在文末稱「台灣離專制獨裁不遠了」。國民黨的引用是可笑的，比獨裁恐怕馬政府才是膽大妄為，一上台就指揮司法，追殺前總統及前朝閣員，國民黨本身就是一個獨裁體制的符碼，即使是21世紀，其僵化本質也已無藥可醫。藍營附和該文以中天新聞不獲續牌為例，認為該事件導致台灣言論和自由空間被縮小是與敵人唱和，國安之前哪有為敵宣傳的自由？

而彭文正的批判頗為弔詭：《呷新聞》指出，該封面的底圖是慈禧太后朝服畫像，並以美豬進口及中天撤照來佐證專斷行事，美豬進口及中天撤照難道不是綠營的理念？

總統有權無責，權力過大？

總統是否有剛愎專斷處？可以檢討。如近日陳時中部長面對記者們詢問是否調漲健保費，不是才回：「過年以後才決定」，為何年底突然宣告調整？而執政黨籍立委郭國文等都表示：「突兀，對民眾來說是一個沉重的新年禮物」，「至少黨籍立委應該先被告知」，調漲對中小企業主所增加的成本，在疫情此艱困的時刻，撐得住嗎？（民意希望先談節流再考慮漲價）

至於深綠獨派之批評，更是愛之深責之切，蔡政府亦當深思：

四年多來蔡政府在「司法改革」「轉型正義」「正名制憲 國家正常化」等是步履蹣跚，總統是否權力過大，一人意志凌駕立委們的理念？如去除殖民符碼、華航正名、東京奧運正名、中華奧會正名（為國家奧會）、公投對國家定位之設限等皆背離創黨價值。眼見全面執政雖逢百年難得的絕好時機，然機會似將流失？

平庸、勇於承擔、突破歷史框架

民選總統，何來專制？相反，平庸者總是憂讒畏譏，台灣人民更期待有魄力開創格局者。可惜從蔡總統的元旦文告聽來，在意的多屬民生小確幸之「平庸」 。總統一共講了多少次的「兩岸」？適中不願定位為「兩國」。所以問題根源是無法超越平庸，恐怕不在專制吧。

台灣不是正常國家，甚且也還是個危機社會，內有黨國舊勢力蠢蠢欲動，外有中共虎視眈眈，國人當然不能被統戰分化。而台灣會不會出現新威權主義？總統是否擁有大權而無責任？這屬於權力制衡之政治體制的思考，未來只有透過修憲去平衡。台灣最可貴的是民主價值，新年新契機，至盼擁有權力的蔡政府，當超越平庸、勇於承擔、突破歷史框架。



台灣不是正常國家，甚且也還是個危機社會，內有黨國舊勢力蠢蠢欲動，外有中共虎視眈眈，國人當然不能被統戰分化。圖／2021年總統府升旗典禮。擷自總統府網站​