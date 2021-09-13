九二一大地震已將屆二十二年。南投縣，是災情慘重的區域。由於，當時地震震央在南投集集，而延著車籠埔斷層，影響了南投縣的大部分區域。在南投中寮，同樣受到天搖地動的波及，倒塌的房屋數目有三百多戶之多。再加上，位處偏遠山區的地段，救災更是不易。導致後來的重建之路，更是佈滿了荊棘。在2017年9月，上映的動人電影《老師，你會不會回來？》正是講述著這段由劇變後的頹喪、憤怒，到慢慢找回生命的意義與活力的動人故事！

「九二一大地震」，是台灣人深刻的記憶。小時候的記憶，就是全家人在暗夜裡，倉皇跑出去。充滿恐懼的雙眼，依舊心有餘悸。對經歷九二一的災民來說：「這是一輩子深層的恐懼及夢靨…」然而，在這樣陰暗的時刻中，卻有著許多默默在第一線，不畏艱辛，守護住災區學生的好老師，讓這段痛苦的記憶，有著足以翻轉劣勢，重燃希望的機會！《老師，你會不會回來？》，講述的正是南投縣中寮鄉爽文國中教導主任王政忠，一位奮盡全力，也要拉起無助學生一把的英雄！

起初，王政忠老師，並沒有對如此偏僻的南投山區中學，有太多的情感。中寮的孩子大都要幫忙家裡的工作，無法花太多時間，專注在課業上。然而，他們也成為眾多老師眼中的「問題學生」、「麻煩人物」。許多實習老師，都將爽文國中當作跳板，停留的時間非常短暫，宛如候鳥一般。就這樣，這些來來去去的老師們與學生間，一直以來，就像陌生人一樣，既不親近、也不疏離。腳下的土地，依然陌生，內心的膠著卻日與遽增...

直到，九二一大地震，中寮成了重災區。隆起的土丘、變形的校舍、哭倒懷中的學生們，促使徬徨的王政忠老師，就這麼留了下來，不走了！王老師深知：「自己是唯一可以改變這群孩子命運的人。尤其，身處資源缺乏的南投山區，這兒的學生們，更加需要一盞盞希望的燈光，扶持著他們，從傷痛中站起來！」因此，王政忠老師擦乾了淚水，帶入了自己獨創的「翻轉教學法」，欲在傾頹的家園，凝聚起重新站起的生命活力。

爽文國中的學生們，因為有個好老師，改變了他們的命運！王政忠老師活潑的上課方式，不斷激發著這些山裡孩子的創造力。「翻轉教學法」，其實就是建構起個人與環境事物間的連結。對於偏鄉的住民來說，不似都會區的居民有著較多的文化資產及管道，所以在學習上，相對處於劣勢。不過，爽文的孩子並不比別人差，因為他們早已學會了互相討論、相互激勵的秘訣。再加上，王政忠老師總是拜託畢業的校友們，務必回來帶領學弟妹，傳承寶貴的經驗...

走過二十多年的重建路。南投縣中寮鄉，有著許多人的努力，一齊攜手打造「新故鄉」的重現與盼望。其中，王政忠老師，以培育生命的種苗之姿，一步步地鼓舞著中寮的新一代人。而今，家鄉將拋開了悲情、恐懼及苦痛，走向一個嶄新而充滿希望的未來！回顧，九二一大地震，是台灣人有記憶以來，永遠的痛！然而，今日，因為有著眾多像王政忠老師一樣的鬥士，他們不曾悲痛拭淚，反而更勇敢前行。地震、老師與新故鄉，讓我們看見九二一後的彩虹！