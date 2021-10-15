誰把受難者前輩，掃進時間灰燼裡？2015年12月，「五十年代白色恐怖案件平反促進會」前會長吳聲潤在被槍決的難友傅慶華的紀念碑時前掩面落淚。圖／擷自國家人權博物館臉書

本會受人敬重的吳聲潤前會長1997年與難友們創立「五十年代白色恐怖案件平反促進會」為台灣民主、為白色恐怖平反工作努力不懈，長年擔任本會榮譽會長。2015年當時高齡92歲的吳會長，在白色恐怖景美紀念園區剛竣工的紀念碑前，回想槍決難友時不禁掩面痛哭，嗚咽地說：「傅慶華，我來看你了…」，這個歷史性的畫面，張貼在人權館的網站，感動了無數人的心。

這座刻著7千多位受難者名字的紀念碑，很諷刺地矗立在汪希苓特區的旁邊，蔓延幾公尺姓名牌石，濃縮這三十八年來的白色恐怖歷史，如果你想了解白色恐怖，請來到這座紀念碑前，讓名字自己說故事。

寧靜的石頭，引來滔天巨響，人權館以「修舊如舊」之名，在景美看守所歷史建築進行景觀整合工程。規劃自我幻想、缺乏同理心、溝通及歷史考證下，修舊的那份「舊」，在公務人員背書的文化中，成為憑空幻想的歷史舞台。

2007年才鋪平的白鴿廣場，2021年於完好無損下再一次挖開，同時切開為官者的虛偽，一手拿著香祭拜前輩，另一手拿大槌破壞歷史現場。工程塵土漫天飛揚，讓紀念碑上前輩尊敬的名，蒙上厚重的塵。不耐工程開挖的震動，槍決區的名牌石大規模脫落，創紀錄地缺漏高達五十座刻石。落石的空缺，爬滿蜘蛛網，生鏽的金屬構件裸露。政治人權退位，現在當道的是普世人權議題。歷史再一次把受難者前輩，掃進時間灰燼裡，讓後代找不到掃墓的碑石。

而人權館依然官僚，坐在冷氣房辦公，規劃疏於溝通，工程疏於督導，環境疏於維護，工程造成破壞在所難免，補補補，就好了。究竟是怎麼鐵石心腸的人，才能在徹骨痛心的故事下，無動於衷。究竟是多麼傲慢的行政官員，依然擺出勢在必行的強勢。

保存白色恐怖的國家人權博物館，請面對垂垂老矣的前輩和迫切想了解親人遭遇的第二代，我們不需要重新改造的新遺址，請給我們受難前輩們當年的白恐氛圍，請給我純粹不加美化的歷史，請不要用藝術、用主流意識淡化白恐歷史，那是全台灣人不分黨派共同的歷史記憶，我們會捍衛不義遺址的肅穆 !



景美人權園區中刻著7千多位受難者名字的紀念碑因施工受到毀損，缺漏高達五十座刻石。落石的空缺，爬滿蜘蛛網，生鏽的金屬構件裸露。圖／作者提供