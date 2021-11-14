國際暢銷作家麥克・布斯，走訪日本、韓國、中國和台灣，這四個在東亞關係密切，又爭執不休的國家。

他從日本的久里濱出發（1853年美國黑船抵達此地，強行敲開了日本的「鎖國」時期），從東京開車橫跨日本到福岡，然後乘渡輪去韓國，再採之字形路線一路往北探索到邊界，再乘船前往中國。到中國之後，乘火車從北京到北部的哈爾濱，然後從東部沿海城市（1937年至1945年日本入侵的重點）到香港，再從那裡跨海到台灣，然後回到日本首都。

沿途他採訪了多位在日本殖民韓國和台灣期間的當地人、各個研究東亞歷史的學者、當地各年齡層的記者、名人、一般百姓等等。

麥克想探問的是，為何這四個在地理位置以及歷史脈絡如此密切的國家會對彼此又愛又恨？

特別的是，麥克把台灣設為這趟旅程的最後一塊拼圖，因而讓讀者更深入瞭解台灣和中國、日本以及韓國這三個國家的政治、歷史和文化糾葛。

透過英國記者麥克・布斯專業以及幽默的筆調，慢慢梳理台灣與鄰國的關係和歷史。

序幕 摘錄

為什麼這些東亞國家不能和平共處呢？日本、韓國和中國之間的仇恨到底有多深，為什麼會持續到今天？破壞亞洲這三隻老虎的和諧，到底誰能獲利？我抱著這些問題踏上一段旅程，探訪從我成年以來便深深吸引我的那個世界。

從遠處看過去，中國、韓國和日本這三隻猛虎，再加上第四隻──台灣，如果能和諧共處，百利而無一害，不但地區經濟繁榮，文化和技術充分交流，還能帶來進步與和平，然而各國之間似乎總是處在嚴重衝突的邊緣。許多人相信如果發生第三次世界大戰，很可能就從這裡開始，起火點說不定是北韓的內部動亂，或是台海軍事衝突或擦槍走火。長久以來，台灣海峽一直被疑似是全球下一個軍事爆發點。話說回來，也可能只是某人在獨島做了什麼蠢事就點燃戰火。

這幾個國家之間幾乎連年上演外交風波，首爾、北京、台北或東京的街頭有公開抗議，國與國之間則有貿易制裁和軍備競賽。政治領袖和外交官任意誇飾說辭，選民也做出相應的反應，世界各國看到這些徒勞之舉也只能嘆氣。局勢還越來越緊張。中國迅速累積軍備而發展成世界軍事強國，以海軍主導該地區海域。日本首相正試圖推翻和平憲法，以發展具侵略性的軍事能力。台灣若單方面宣布獨立，幾乎肯定會促使中國武力犯台，可能導致美國參戰，目前有成千上萬的美軍駐紮在該地區。然後，當然了，平壤還有一個「小火箭人」，理論上他的胖手指還擱在核彈發射鈕上。

東亞的仇恨不僅限於各國政府和軍事領導人的陰謀。固有、內在、盲目的仇恨，在這些國家的人民中間像煮火鍋似的，不時演變成暴力事件。



麥克‧布斯 Michael Booth與著作《一山三虎：爭執不休的東亞手足，日本、韓國、中國和台灣》。圖／愛米粒出版社，民報合成

作者簡介

麥克‧布斯 Michael Booth 國際暢銷作家，作品曾得過多項大獎，並翻譯超過二十種語言。著作包括《下一個全球超級典範──北歐：經濟富足，人民幸福，全球跟著北歐學 》、“Super Sushi Ramen Express” (《超級壽司拉麵列車》，暫譯。愛米粒將於二〇二二年出版）。

他定期為各種報紙和雜誌撰寫文章，其中包括《衛報》、《獨立報》、《泰晤士報》、《康泰納仕旅行者》，《Monocle》和《Time Out》等等。

作品已經被英國BBC廣播電台以及日本NHK電視台改編。

目前他與妻子和兩個小孩住在丹麥。

譯者簡介

李佳純 輔大心理系、美國社會研究新學院媒體研究所畢，目前就讀台大翻譯碩士學程口譯組。曾旅居紐約六年求學就業，返台後正職為翻譯，副業為音樂電影相關活動。譯作包括《喬凡尼的房間》、《白老虎》（二〇〇八年曼布克獎得獎作）、《大亨小傳》、《十一種孤獨》（二〇一三年開卷好書獎年度好書翻譯類）、《邁向柏林》、《諾桑格寺》等。譯作賜教：sand.blind@gmail.com