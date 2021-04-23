作者指出，習近平在博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式上演講說，「中國永不稱霸，」並且抨擊美國「用自己國家定的規則，強加於別人」，回顧今年老共對香港和台灣的作法，習近平無疑是打臉自己。圖／擷自CCTV影片

「天下圍中」的國際態勢已經完成，這下子，習大王不能再躲了，20日出席「博鰲亞洲經濟論壇」，終於做出回應，這個回應語氣很軟，失去戰狼威風了，習近平說，「中國永不稱霸，」並且抨擊美國「用自己國家定的規則，強加於別人」，回顧今年老共對香港和台灣的作法，習近平無疑是打臉自己。

台灣將會見到天光

美國被騙了40年，對老共這一種小騙子，習慣「說一套，做一套」，早已心知肚明，所以，態度並沒有放軟，不只要營造「天下圍中」大趨勢，而且要進一步，從被金錢綁架的聯合國大反攻，徹底釜底抽薪，解開台灣被限制的枷鎖，一旦這個枷鎖解開，台灣既可以進入國際社會，建立正常獨立國家的腳步，就會加快。

同樣20日這一天，美國眾議院跨黨派由兩黨提出「台灣國際團結法案」，法案要對聯合國下刀，糾正長期來遭受老共綁架，扭曲2758號決議文的正常解釋，這項2758決議文，無一字談到台灣，根本與台灣主權無關。

眾議院的提案者有民主黨的貝拉，以及共和黨夏波、康諾里，康諾里目前擔任「國會台灣連線」主席，長期與台灣交好，從2758決議文內容來看，該決議文只是針對中國代表權的決議，本來就與台灣主權無涉。

從歷史來看，韓戰爆發之前，為了擺脫「兩個中國」的爭議，英國早已經針對台灣主權歸屬提案，該案卻因為韓戰爆發而擱置討論，老共在1971年取得代表中國的法律地位後，就刻意營造所謂「一個中國」氛圍，扭曲該決議文的內容，並且用利益綁架所有邦交國，甚至聯合國所屬國際組織，包含WHO、國際民航或國際刑警等組織，只要和中國建立邦交，就必須承認台灣是中國的，這種手法正好是習近平所說的，「把自己的規則強加在其他國身上」，不知道習近平是否感到臉紅。

2007年，被老共金錢收買的秘書長潘基文，在處理台灣申請加入聯合國的議案中，居然當眾宣布台灣屬於中國，拒絕討論台灣入聯提案，美國駐聯合國大使，也當場出面反對潘基文錯誤解釋。

「兩個中國」是太平洋戰爭後，亞洲最困難的問題，戰爭在1945年結束，中國內戰也隨之爆發，打了四年，終於分出勝負，涉入國共內戰最深的美國，本來有意拋棄國民政府，承認中共政府，所以大使館留到最後一刻才撤出中國，一直到圍堵紅色擴張的戰略確定，美國才下定決心挺蔣介石，放棄毛澤東，國民政府也因此在美國保護下虛偽代表中國21年。

兩個中國爭議落幕

1971年，中共闖關進入聯合國，在蘇聯支持下糾集歐亞非眾多國家，勢不可擋，並由阿爾巴尼亞提案，美國為了阻擋提案過關，還特別搞小動作，把提案變成重要議案，需要三分之二選票才能過關，並且構想「兩個中國」策略，避免中華民國被逐出聯合國，這個構想必須蔣介石同意，可惜，老蔣一開始並不同意，寧願搞「漢賊不兩立」，到了最後一刻，老蔣想通了，同意改國號，留在聯合國，可惜，毛澤東卻變得強硬起來說，「台北不出，北京不入」，並告訴周恩來，中共可以再等，不急著進入聯合國，最終造成中華民國退出的命運，阿爾巴尼亞提案，贊成者76票，反對者35票，沒有表態者17票，這就是2758號決議文的由來。

聯合國當然知道，這項決議文不關台灣的主權，因為中華民國在戰後以「盟軍一號」命令佔領台灣，形式上是託管性質，而非實際擁有台灣主權，處理戰爭後的「舊金山和約」中，沒有一個字有關台灣主權回歸中華民國的文字，台灣歷任總統都有「台灣主權未定」的共同認知，只有馬英九認為這個決議文包含台灣。

1979年，美中建交，40年來，中共滲透美國40年，該偷的科技，該詐騙的美金，已經到手，最後只剩下幹掉美國，稱霸世界，幸好川普醒了，卻發現美國社會已經千瘡百孔，如今，接替川普的拜登，也從擁抱熊貓派變成打狼派，因為，美國知道，現在不幹掉老共，美國將被老共吃掉，未來，全世界必須跪在老共腳下討生活。

所以，美國絕地大反攻時刻到了，就從聯合國開始，把台灣解放出來，讓台灣進入國際社會，美國這步棋走對了。



作者指出，美國絕地大反攻時刻到了，就從聯合國開始，把台灣解放出來，讓台灣進入國際社會，美國這步棋走對了。示意圖／Pixabay、總統府flickr，民報合成