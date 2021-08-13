8月5日夜晚，在Line的群組中驚聞噩耗：「王伯仁先生於8月4日晚間在自宅3F陽台上修剪樹枝，不慎墜落樓下腦部受傷，送醫不治身亡。」震驚、難過、不捨，整夜難眠。

與王伯仁先生不曾謀面，會知道彼此，是因為我的先生潘榮禮喜歡舞弄筆桿，當時透過陳婉真女士的引薦，連繫了任職民報總編輯的王伯仁先生，並在民報成立一專欄名叫「拉希集」，讓我先生可以盡情發揮他的思維。

我先生在10年前患上「類似巴金森氏症」，醫生稱是屬於症狀較輕的一種巴金森氏症，尚能提筆寫字，也能打電腦，只是動作緩慢。醫生常鼓勵我先生多寫文章，認為這對病情有所幫助。我也因為協助我先生傳稿件給王伯仁先生，時常連絡而與他熟識。

王伯仁先生也告訴我，要我多鼓勵我先生寫文章，讓他多動動腦。

後來王伯仁先生離開了民報，但他還一直關心潘榮禮的寫作。因為病情的關係，我先生的文章難免文句不順或內容有誤，王伯仁先生義務擔負起校稿的工作，並協助潤飾文章內容，經過他修正之後再給民報。幾乎文章一投稿，隔天就會被刋出，這讓我先生很開心，覺得很有成就感，讓他更有動力繼續寫作，這對他的病情有很大的幫助。對一位素未謀面的人，王伯仁先生的關懷、付出與鼓勵，讓我非常感動，也永遠感謝。

嗚呼！痛哉！王伯仁先生的恩情，尚未能有機會回報，益友就此消逝，內心萬般不捨，只盼一路好走！

謹以此文祭拜

潘榮禮、蕭燕 三鞠躬