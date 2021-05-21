上世紀七十年代台灣被排擠出聯合國，中國取而代之，台灣從此在國際舞台上被邊緣化。有邦交的國家越來越少，在許多國際組織中被中共政權打壓，逼迫退出，「亞細亞的孤兒」之稱不脛而走。但是台灣自強不息，政治民主化，經濟自由化，退出聯合國不到二十年，就躋身於亞洲四小龍，成為舉世矚目的經濟強國。如今，台灣在國際經濟實力的排行榜上，幾乎可達到前二十名之列。可以說，幾十年來，台灣既是全球戰略重點，又是世界經濟強國之一。

全球芯片短缺，危機顯現

新冠疫情爆發一年多以來，世界各種經濟體和生產鏈之間發生前所未有的斷層和變動，全球半導體供不應求的現象，突然顯現而且極為迅猛。當前全球芯片（晶片）短缺，已達到危機的程度，世界最大的計算機芯片製造商台灣的台積電（TSMC）在全球最先進的半導體生產中占主導地位，蘋果和高通都是其最大的客戶。金融市場越來越擔心短缺問題將助長西方經濟體的通貨膨脹，高管們預測芯片短缺可能持續數年而不是數月，這的確是個令人們揪心的問題。

話說上世紀六十年代，世界各國都有廠家在競爭生產芯片，但是每一代的芯片在技術上都比上一代更難製造，必須投入更多資金和人才，才能與時俱進。因此許多芯片製造商一個個打退堂鼓，如今只剩下三架馬車的大企業：美國的英特爾（Intel）、韓國的三星（Samsung），台灣的台積電。英特爾是最有名的巨頭公司，產品種類很多，近些年卻涉入一些訴訟官司，一時似乎銳氣受挫。如此，更加顯得三星和台積電的重要性，世界級的企業如上述蘋果、亞馬遜、特斯拉等都仰賴他們了。

芯片是日常生活必需品

食有魚，出有車，在家靠芯片！芯片對於我們的時代太重要了，不僅是那些電子企業，更多的是汽車行業，別說電動汽車，連傳統的新式汽車裡面所有的電動設備，從驅動器、方向盤、光照、車門窗的開關、內外鏡的轉動、座位的調整，處處都需要芯片。一年多以來，許多汽車行業不僅減產，甚至停產，原因就是芯片短缺。而我們生活中，大的從航空航天、智能機器、軍事武器、自動化控制、醫療器械、基建設備、航運交通、通訊，小的如手機、鼠標、路由器、鍵盤、耳機等電子用品，沒有一個環節能少了芯片。

美國原先生產芯片的公司由於忽視低端芯片生產，都轉向高端技術了，生產這類中低端產品的能力下降。中國受到川普總統以往遏制中國技術的發展，對華為和其他公司頒布禁令，把數十家中國公司列為黑名單，產量大大下降。受到這種教訓，中國也想推動芯片的發展，在「中國製造2025」計畫中，就囊括了發展第三代半導體產業，但是目下在技術上依然落後許多。芯片生產不是「一條龍」自給自足可以做到的，這裡面涉及到數十個其他世界上的供應鏈，一個環節跟不上，就全盤癱瘓。中國政府即便下行政命令來「促產」，也不能立竿見影，至少要好幾年的功夫才能趕上。



作者指出，當前全球芯片（晶片）短缺，已達到危機的程度，世界最大的計算機芯片製造商台灣的台積電（TSMC）在全球最先進的半導體生產中占主導地位。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

台積電生產的芯片牽動世界經濟

現在台灣負擔了莫約全球五分之一的芯片製造和供應，這裡面既有中低端的，也有高尖端的產品。如上所述，生產芯片的每個工序都需要高技術的設備和高水準的工程師參與，而市場的需求量和投入產出的比例是很難掌握的，因此私人企業在財力的投資上受到限制，不能放手一搏，若是遇到滯銷，那就大難臨頭。疫情嚴重，全球經濟生活雖然部份停擺，但是在家辦公、上學、開會更加需要電子技術來支持，電子器械、平板電腦、電子通訊等等，需求在幾何式地增加，誰曾想到新冠病毒的突然爆發，誰會預想到病毒竟帶動這場芯片短缺現象？恐怕最聰明的經濟師也都無法預測呢。

芯片產業和銷售市場已經變成了各國之間相互競爭、牽制的「戰場」，就如同要預防、阻止「戰爭」爆發的大災難，在這個技術和商業的世界性競技場上，各國政府和大企業應當目光放遠，從協調、互助的角度來面對難題，就像面對新冠疫情一樣，必須有全局的觀念，只求自保，只顧自己一家的安危和需求是不夠的，也是危險的。良性競爭，互補長短，合作協調才是明智之舉。

世界需要自由而高科技的臺灣

根據英國衛報（The Guardian）最近的分析，台灣芯片的生產密度，可能因地震和乾旱以及海峽兩岸的任何軍事威脅而中斷，這對全球經濟構成了風險。我們可以這樣理解：夾在華盛頓和北京之間，日益增加的外交和地緣政治緊張局勢下，台積電的生產安全也能保護台灣的安全。

據路透社5月的報導，台積電正在考慮擴大其目前的計劃，向美國亞利桑那州的尖端工廠注資數十億美元。Capital雜誌也表示，中國迫切希望提高其製造最先進芯片的能力，但依然未能降低對台積電等海外生產商的依賴。據報導，台積電也在考慮在中國建立價值數十億美元的合資企業，包括在南京建立新工廠。這些消息自然並非空穴來風，想來台積電的負責人眼光開闊，魄力獨具，但是希望做這樣的決定，不要把商業利潤作為首要考慮，應當把國家安全、社會責任、人民福祉放在第一位。台灣應當保持其「海角一樂園」的地位——自由、民主、富裕，不要忍受海峽對面獨裁中國的威逼脅迫，自由世界需要自由的台灣，獨立的臺灣和高科技的臺灣。