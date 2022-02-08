一群爲台灣正名制憲建國而努力的海內外人士，在此要對最近台灣參加北京冬奧的種種失格舉措發表聲明。示意圖／擷自網路，民報合成

我們一群爲台灣正名制憲建國而努力的海內外人士，在此要對最近台灣參加北京冬奧的種種失格舉措發表以下聲明。

（一）、台灣官方政策不應出爾反爾。先是響應歐美大國抵制違反人權、強佔南海、軍事挑戰台灣的中國共產黨政權，聲稱不參加北京冬奧開、閉幕式，也不派官方人員參與賽會，然後又在最後一刻突襲式的改變參與開、閉幕式，違反立院決議與人民期待，讓人錯愕。

（二）、黃郁婷選手上傳穿中國球衣練習照片，台灣人對此憤怒，但官方卻刻意淡化緩頰處理。

（三）、黃郁婷仍被授予掌旗官，代表中華奧運當掌旗官，我們非常反對。

（四）、台灣隊仍以Chinese Taipei（世人皆知的中華民國流亡台北之名）隊名參與北京冬奧，更被中國藉機矮化。本會認為應爭取以Taiwan之名參與，縱然困難但台灣要有爭取的行動。

由這些政府的舉動中判斷，我們擔心蔡英文總統及其擁護者集團爲了與中國共產黨政權修好，或期望爲蔡習會鋪路，或期望將中華民國（或中國台北）在台灣合理化的理由，而出此罔顧台灣人民感情的綏靖舉動，大大打擊了眾多台灣人期望台灣能有一日成為新而獨立國家的步程，我們在此要發出強烈譴責之聲。

以上

國際台灣建國正名制憲線上研討會成員

江文基、蔡明峰、劉重義、李界木、周昭亮、邱一峰、曾淼泓、范增昌、莊勝津、邱忠勇、邱垂洸、黃慶鍾、洪錦鈺、周倪安、鄭文龍、吳庭光、高玉林、謝昀倫、廖萬夫、江建祥、吳韋達、黃崇祐、黃育旗、吳黃曉玲等等一同呈上

2022年2月7日