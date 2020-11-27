基隆陳青旭因為不知1萬8千元交通罰單被法務部行政執行署宜蘭分署查封拍賣一棟約九坪、總價值約新台幣兩百多萬的60年三層透天厝祖產，今年初被迫全家無屋可住、流離失所，所幸監察院發動主動調查，在監察院王幼玲、蔡崇義、田秋堇、高涌誠等委員，至基隆和宜蘭微服出巡、明查暗訪實地調查，終讓此違法拍賣案件水落石出，因其中諸多執行不當疏失、疑似偽造文書等事宜，法務部行政執行署撤銷拍賣、歸還房產，讓陳青旭一家人終於能借錢繳清罰鍰並得以保住老家。

日前，監察院長陳菊宣布國家人權委員會要將此案件列入國家文官訓練的教材，以此人權實際案例助益啟迪爾後官員執法，都要以人權為先為重。陳青旭全家與協助陳家平反的學者教授群，特別選在11月19日中壢事件滿43周年當天至監察院與陳菊院長及協助陳青旭案的監察委員等見面，以表達感恩之意，陳青旭女兒並將自己親手畫的花媽，送給陳菊院長。此外，學者專家們並為人權請命，肯定監察院對台灣人權保障的貢獻，此外並希望監察院能協助更多亟待保障的人權事件，如919竹北事件及太極門假案等。

基隆陳青旭的父親在他3歲時就因為在漁船上工作發生意外身亡，因此陳青旭的母親自己一個女人，除照顧公婆外，只有小學程度的她，靠著兼三個臨時工作，獨力撫養六名子女在這間老房子中長大成人。陳青旭是最小的兒子，在工地跟著工頭做工，結婚生下一子一女後，妻子因無法忍受丈夫隨著工班在外縣市工作而與陳青旭離婚，陳青旭一面做工一面將一雙兒女撫養長大，在單親家庭中成長的子女目前仍未成年，今年女兒高中畢業，原本在家被法拍後要直接去找工作賺錢養家租房，還好房子被保住了，如今也順利上了大學。

陳青旭的女兒陳芷娟特別畫了一幅感謝花媽的愛與關懷，送給陳菊院長。陳菊院長特別指出，陳青旭案讓台灣公務員的文官教育應顧及人權，具有很深的參考貢獻，如果台灣文官在訓練過程中，能夠內化認知到人權重要性，知道人權不分色彩、超越黨派，才是最核心的價值。監察委員蔡崇義表示實地調查陳青旭案，細膩到要調查執行署的筆錄，其中記載一位許益軒為鄰人，然而監委走訪陳家附近所有巷弄，都找不到許益軒這個鄰居。監察委員們為了真理與人權，認真調查、抽絲剝繭、煞費苦心，而監委高湧誠也指出，當執法不顧及人權，導致問題，則轉而讓其他單位收拾善後，反而是不妥的。國家人權委員會委員田秋堇則表示監察院有特別關心很多人權案件的處理及後續發展。

前台大法律學院陳志龍教授表示：監察院對於第二權行政權、第三權司法權，發揮監督察查的功效。有了監察委員的努力，人權才能夠彰顯，陳青旭案就是最好的例子。而1119是很特別的日子，從1977年11月19日，桃園縣長選舉投票過程發生作票，引起群情激憤包圍中壢派出所，警方開槍打死兩個學生。中壢事件開啟了台灣民眾走上街頭表達民意的社會運動。2020年9月19日，在新竹竹北安靜舉牌的黃姓志工媽媽，從傍晚被逮捕到警察局夜間偵訊，並在半夜12點半直接押送到新竹地檢署，引起大批民眾前往警局關心及聲援。陳志龍教授表示感謝監察院協助陳青旭案的平反，接下來還有竹北事件的黃媽媽案和太極門假案亟待平反。台灣民主發展的歷程中，一件件血淚交織的人權事件，這些冤錯假案的人權事件平反的過程，一步一腳印鋪成了台灣民主人權之大道。



陳青旭的女兒陳芷娟特別畫了一幅花媽，感謝監察院長陳菊的愛與關懷。圖／陳志龍提供