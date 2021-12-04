國家鐵道博物館籌備處與國立台灣博物館即日起至2022年10月16日期間，於台博館鐵道部園區共同推出「河溝頭的軌跡：舊台北鐵道工場及鐵道車輛特展」，從位於老地名「河溝頭」的鐵道部園區發展變遷探討台灣的現代化，更首度展出台灣第一代蒸汽機車縮尺模型及舊台北鐵道工場歷史考古文物。

清代，淡水河開港，成為台灣重要的通商河岸，北門外有一個碼頭，附近就叫河溝頭，當時貨物從淡水進到台北城，都會經過此地。台博鐵道部園區就座落於此，不僅是見證台灣近代化工業輸入的重要歷史場域，也堪稱為台灣第一座科學工業園區，為台北現代化的起點。

從兵工廠、台北鐵道工場、鐵路職員宿舍區到今日的台博館鐵道部園區，此地一連串演變過程，充分呈現台灣從鐵道建設、城市變遷的現代化歷程，「河溝頭的軌跡」特展即以此處發展的「脈絡篇」與曾經在工場修理維護的「車輛篇」，邀請大眾一同回顧及展望台灣的現代化發展。



「車輛篇」特別展出1890至1930年代曾經在工場修理維護的車輛舊照片、形式圖。圖／台博館提供

「脈絡篇」回顧此處工業地景的歷史變遷，特別展出台北機器局時代的安山岩柱礎、石英砂岩條、木樁、紅磚等建材實物，以及經由歷史考古發掘出土的道釘、工字杯、瓷盤、錢幣等等近代文物，另展出一批台北鐵道工場時代的珍貴影像，藉以重現工場的規模、情景，與城市面貌的變化。



舊台北鐵道工場大門。圖／台博館提供

「車輛篇」則介紹1890年代至1930年代曾經在工場修理維護的機關車、客車、自走客車、貨車等，特別展出珍貴的車輛舊照片、形式圖；由台鐵局借展一批鑄造蒸汽機關車零件所使用的木模；更首度展出一批台灣第一代蒸汽機車縮尺模型，包括由鐵博籌備處考證復原的3號型蒸汽機車模型，及騰雲號與九號蒸汽機車的3D掃描輸出縮尺模型等；另展出「菊紋章」原件及「李花紋章」復原品，分別為1923年4月日本裕仁皇太子及1935年1月朝鮮李王垠來台時曾懸掛在特別車上的紋章，藉以突顯本工場在台灣鐵道歷史尚無可取代的重要性。



台灣第一代蒸汽機車縮尺模型。圖／台博館提供



蒸汽機車車號牌木模及鑄造成品。圖／台博館提供

位於河溝頭的台博館鐵道部園區，前身為晚清洋務運動下在台灣設立的第一座近代化工廠：1885年成立的台北機器局，日治初期延續原軍事用途改為台北兵器修理所、台北砲兵工廠等，1901年轉為鐵道部及台北鐵道工場使用，1908年縱貫線鐵道通車後，工場成為台灣鐵道車輛最重要的維修與製造基地，然而因廠區不敷使用，至1935年鐵道工場遷移至松山後，此地再改為鐵路職員宿舍區。2007年指定為國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」，由台博館及交通部台鐵局共同合作修復與再利用為博物館，推薦給對台灣現代性發展、鐵道文化及文化資產保存有興趣的民眾前往參觀。



舊台北鐵道工場歷史考古文物。圖／台博館提供

「河溝頭的軌跡：舊台北鐵道工場及鐵道車輛特展」

時間：110.11.30（二）〜111.10.16（日）（週一休館）

地點：國立台灣博物館鐵道部園區（台北市大同區延平北路一段2號）