內政部長（中）辦警政署長（右），史上首見，加上行政院長蘇貞昌（左）事先是否知情疑雲，涉及警察人事權丶民進黨派系之爭，疫情敏感時刻，發生此種赤裸裸政治鬥爭，令有識之士不以為然。圖／民報資料照合成（左圖擷自行政院影片）

內政部長辦警政署長，史上首見。在新冠病毒疫情升高之際，內政部長徐國勇以警政署長陳家欽涉及偽造文書罪，函送台北地檢署法辦，檢方分他案後，以內政部函送程序不完整為由，將退回原機關再行詳查。

這是史上首次發生內政部法辦警政署長，卻遭檢方退案事件，加上行政院長蘇貞昌事先是否知情疑雲，事後怒責內政部長前後說辭不一，並涉及警察人事權丶民進黨派系之爭。報導府院高層痛斥徐國勇犯衆怒，引爆政壇震撼彈。在5月20日蔡英文連任總統，內閣是否更迭，背後引發一連串人事更動，本來倍受矚目。可是新冠病毒疫情蔓延，已經連續2個多月，第一丶第二波中國丶歐美肆虐，台灣雖然迄今表現良好，受到國際及國內人民肯定，但是發生此種赤裸裸政治鬥爭，敏感時刻，更令有識之士不以為然。

內政部號稱首席部，業務包山包海，特別精省之後，政治地位更加凸顯，肩負中央政府與地方政府橋樑角色。雖然原先主管的社會福利業務，移撥衞生福利部，但是包括警察丶消防丶戶政丶役政丶地政丶移民丶營建等業務，所轄三級機關丶人力，在各部會之中，重要性不言而喻。全國7萬多名警察，肩負治安丶打擊犯罪丶維護交通秩序等，內政部長丶警政署長，在世界各國，均是舉足輕重的重要政府職位。

防疫工作雖然由衛生福利部長兼任指揮官，內政部的工作，包括居家防疫丶集中防疫丶移民丶居家隔離丶緊急救難等。隨著疫情擴大，居家防疫等人數激增，地方政府(尤其人數眾多的新北丶台北市)負擔不輕。衞生福利部長兼指揮官形式及法律上肩負全責。實際上，總統及國安會，行政院長及相關部會首長總動員。內政部更責無旁貸，2003年SARS期間，行政院設置防疫及紓困委員會，下設10組，內政部長兼任居家隔離組長。此次疫情較之SARS對於社會經濟衝撃，有過之而無不及，行政院為何遲遲未設置類似任務編組，由行政院長親自主持，令人不解。

即使尚未設置任務編組，一級開設的防疫指揮中心，由內政部次長出任副指揮官兼居家隔離組長。目前將近8萬人民居家檢疫丶集中檢疫丶居家隔離，內政部丶警政署丶地方政府係主管機關。防疫中心苦口婆心大聲疾呼，全民配合政府共同努力，居家防疫丶隔離者相忍為國丶為社會丶親友。主管的內政部長丶警政署長卻爆出如此不堪的情事，全國人民丶基層警察又作何感想，不問可知。

內政部長丶警政署長彼此微妙互動，制度使然，但也因人而異。尤其背後又涉及總統丶行政院長等對於警政人事權的運作。內閣改組前夕，發生此種令人失望的事件。院長丶部長丶署長三角嘖嘖稱奇報載，對於即將就職第二任總統的蔡英文，不可等閒視之，全民拭目以待，未來後續處理。