美國總統拜登12月10日召開民主峰會(Summit for Democracy),邀請了一百個國家參與,台灣政務委員唐鳳應邀參加,隔日唐鳳在峰會發表談話,在簡報圖中將台灣、中國標為不同顏色,白宮只讓唐鳳講話,消除了地圖。拜政府這種不尊重台灣,背離「民主」的作法,引來媒體一陣撻伐,一場民主大拜拜,因為一張地圖,敗壞了美國的民主形象,傷害了台灣,這真是老拜舉辦民主峰會的一大敗筆!

唐鳳代表台灣的官方立場,本來就可以自由發言,秀出那張地圖。從顏色政治學(color politics)看來,法西斯政黨慣用黑色,共產黨獨鍾紅色,自由派政黨喜用綠色,有的國家的國旗是一片綠,如巴西。綠色是代表民進黨的色彩。以往台灣人高舉綠旗衝鋒陷陣,藍軍節節敗退,好不容易才爭得民主自由。唐鳳有沒有標錯顏色?沒有!切除唐鳳的畫面,錯在白宮不在台灣,拜登政府突兀的表現,給世界看笑話,北京眉開眼笑。參議員克魯茲、柯頓痛罵拜登向北京磕頭,右派媒體指責拜登是個懦夫,他的團隊如果不是虛偽,就是一群笨蛋。

一張地圖讓白宮驚惶失措,匆忙移除,深怕惹怒中共,對台灣的代表進行言論審查,以「民主」之名辦高峰會,卻以中共的手法對待台灣。事後,國務院稱這是「誠實的錯誤」,此言差矣,有誠意,就向台灣道歉!

有些媒體聲稱一張地圖讓台灣惹禍,台灣惹了什麼禍?唐鳳何錯之有?台灣是中國的一部分嗎?非中國版的世界地圖,台灣與中國攏瑪係不同的顏色,拜政府既然如此怕中共,幹嘛邀請台灣?

此次民主峰會白宮邀請了巴基斯坦,結果這個中國的盟友、印度的死對頭拒絕參加,也邀了安哥拉、民主剛果,這類人權記錄不良的國家,沒邀請匈牙利與新加坡,到底是依據什麼標準,拜登智力退化,恐怕也不知道。



美國總統拜登在2021民主峰會中發表演講。圖/擷自Summit for Democracy影片

拜登開幕時致詞,文稿落落長,花了我半小時才讀完,基本上是拜登重建美好未來方案(Build Back Better Plan)的延伸,意即重建美好的未來世界,與世界經濟論壇(World Economic Forum)提出的「大重設」(Great Reset)議題略有相似之處,似乎也有跟中共倡議的「一帶一路,OBOR」較量之意味。拜登同時也提到,政府須透明化,社會需要獨立自由的媒體,產業必須採用綠能。但是,美國人在乎他說了什麼大計劃嗎?拜登入主白宮,不得民心,認可他施政表現的只有36趴,通貨膨脹嚴重,美國人幹聲連連,Let’s Go Brandon!

拜登揭示此次峰會四大主題:強化民主、抗拒威權主義、打擊腐敗、保衛人權。美國將秉持這些理念,擁護正義、法治、言論結社新聞宗教信仰等自由,以及個人與生俱來的人權,跟與會的夥伴一起打拼在全球推展民主。

拜登說,民主不是偶然發生的(Democracy doesn’t happen by accident.)凡是正港的台灣人都能領會,台灣民主化是台灣人民流血流汗,上街抗爭,犧牲奮鬥,爭來的,獨派前輩付出生命代價換來的,不是美國給的,絕非天上掉下來的。台灣人是以血和淚來鋪陳民主道路,擺脫國民黨的威權統治,老拜你知道台灣人的辛酸?布林肯沒告訴你台灣人可歌可泣的故事嗎?

拜登說,民主不是一種狀態,是一項行動(Democracy is not a state, it is an act.)沒錯!光說不練,沒行動,不可能享受民主的果實。中國是極權國家,人民完全沒自由的封閉社會,唐鳳製作的圖不就是一項行動嗎?沒那張圖,怎能跟中國形成對比,向世界展現台灣是自由民主開放的社會?台灣人無法接受中共的統治方式,我們跟他們是不同的國度。

在講稿末段,拜登明言,國務院與美國國際開發署(USAID)將贊助民主前線,台灣處於力抗中國威脅、抵擋紅色滲透的最前線,幫美國維繫了第一島鍊,穩住美國的西太平洋防線,比香港重要太多了,台灣不僅僅是自由開放而已,「安全」與否?攸關全世界,為何消除唐鳳的那張圖?一中一台本來就是政治現實,何須隱藏?

民主黨政客一向親中,從柯林頓、歐巴馬到拜登,三不五時,就說一句:We do not support Taiwan independence。柯林頓曾表示,不支持台灣以主權國家的名義加入國際組織。軟腳蝦歐巴馬認為台灣只是個「自治政府」管轄的島嶼,怕得罪北京,不敢賣武器給台灣。蘇利文(Jake Sullivan)官拜美國國家安全顧問,此君善於紙上談兵,曾公開表示,支持「中國崛起」。目前擔任國家安全委員會(NSC)印太事務協調官的坎貝爾(Kurt Campbell)與中共關係密切,是全美中文會議(NCLC)的主講者,曾幫中共在美國推展孔子學院。拜登當副總統時,數度前往北京,白天跟中共官員談外交,晚上為兒子亨特「喬」合夥生意。民主黨有這麼多擁抱熊貓派,拜政府將唐鳳畫面移除,豈是一時失誤可以解釋。

中共建立中華人民共和國以來,哪一天統治過台灣?台灣人是要在自己的土地上建立國家。不久前美國的國會議員訪台,當飛機降落在松山機場,共和黨議員梅絲(Nancy Mace)隨即推文:Just touched down in the Republic of Taiwan。她很坦白,承認台灣是個國家!



美國共和黨籍眾議員梅絲(Nancy Mace)抵達台灣在推特發文,說「在台灣共和國落地」(Just touched down in the Republic of Taiwan. )。 圖/擷自Nancy Mace推特

猶記得,2016年川普剛當選總統,打電話給蔡英文,稱她為台灣總統,國務卿蓬佩奧一再稱台灣是個國家,立場清楚,管你中共怎麼憤怒。勇者不懼,理直氣壯,中共知難而退。軟弱、立場模糊則讓中共予取予求,得寸進尺。

美國國務卿布林肯曾表示,中共若對台動武是災難性的決定。共軍攻下台灣,對台灣是災難,對美國何嘗不是?台灣可不是阿富汗那種阿沙不魯的國家,阿富汗是鴉片大國,台灣則是晶片大國,瘟疫爆發後,台灣在全球供應鏈的重要性益發顯著,這就是台灣必須維持獨立,無論如何都不能被中共併吞的主因。唐鳳那張地圖不就凸顯台灣在全球戰略的獨特地位與重要性嗎?試問美國政府,如果唐鳳不採用綠色,難道要用Antifa 、BLM 最喜歡的黑色?

唐鳳事件確實是拜登民主峰會的一大敗筆,台灣是美國忠實的盟友,不是美國的負擔,而是寶貴的戰略資產。誠然台灣需要美國的軍事保護,但拜政府也不能對台灣頤指氣使,傷害台灣,我們希望美國朝野能誠心誠意對待台灣,別把台灣當作美中對奕的棋子,彼此利益交換的籌碼。玩弄權術,罔顧道義,只會讓美國喪失世界的領導地位。