美國總統拜登12月10日召開民主峰會（Summit for Democracy），邀請了一百個國家參與，台灣政務委員唐鳳應邀參加，隔日唐鳳在峰會發表談話，在簡報圖中將台灣、中國標為不同顏色，白宮只讓唐鳳講話，消除了地圖。拜政府這種不尊重台灣，背離「民主」的作法，引來媒體一陣撻伐，一場民主大拜拜，因為一張地圖，敗壞了美國的民主形象，傷害了台灣，這真是老拜舉辦民主峰會的一大敗筆！

唐鳳代表台灣的官方立場，本來就可以自由發言，秀出那張地圖。從顏色政治學（color politics）看來，法西斯政黨慣用黑色，共產黨獨鍾紅色，自由派政黨喜用綠色，有的國家的國旗是一片綠，如巴西。綠色是代表民進黨的色彩。以往台灣人高舉綠旗衝鋒陷陣，藍軍節節敗退，好不容易才爭得民主自由。唐鳳有沒有標錯顏色？沒有！切除唐鳳的畫面，錯在白宮不在台灣，拜登政府突兀的表現，給世界看笑話，北京眉開眼笑。參議員克魯茲、柯頓痛罵拜登向北京磕頭，右派媒體指責拜登是個懦夫，他的團隊如果不是虛偽，就是一群笨蛋。

一張地圖讓白宮驚惶失措，匆忙移除，深怕惹怒中共，對台灣的代表進行言論審查，以「民主」之名辦高峰會，卻以中共的手法對待台灣。事後，國務院稱這是「誠實的錯誤」，此言差矣，有誠意，就向台灣道歉！

有些媒體聲稱一張地圖讓台灣惹禍，台灣惹了什麼禍？唐鳳何錯之有？台灣是中國的一部分嗎？非中國版的世界地圖，台灣與中國攏瑪係不同的顏色，拜政府既然如此怕中共，幹嘛邀請台灣？

此次民主峰會白宮邀請了巴基斯坦，結果這個中國的盟友、印度的死對頭拒絕參加，也邀了安哥拉、民主剛果，這類人權記錄不良的國家，沒邀請匈牙利與新加坡，到底是依據什麼標準，拜登智力退化，恐怕也不知道。



美國總統拜登在2021民主峰會中發表演講。圖／擷自Summit for Democracy影片

拜登開幕時致詞，文稿落落長，花了我半小時才讀完，基本上是拜登重建美好未來方案（Build Back Better Plan）的延伸，意即重建美好的未來世界，與世界經濟論壇（World Economic Forum）提出的「大重設」（Great Reset）議題略有相似之處，似乎也有跟中共倡議的「一帶一路，OBOR」較量之意味。拜登同時也提到，政府須透明化，社會需要獨立自由的媒體，產業必須採用綠能。但是，美國人在乎他說了什麼大計劃嗎？拜登入主白宮，不得民心，認可他施政表現的只有36趴，通貨膨脹嚴重，美國人幹聲連連，Let’s Go Brandon！

拜登揭示此次峰會四大主題：強化民主、抗拒威權主義、打擊腐敗、保衛人權。美國將秉持這些理念，擁護正義、法治、言論結社新聞宗教信仰等自由，以及個人與生俱來的人權，跟與會的夥伴一起打拼在全球推展民主。

拜登說，民主不是偶然發生的（Democracy doesn’t happen by accident.）凡是正港的台灣人都能領會，台灣民主化是台灣人民流血流汗，上街抗爭，犧牲奮鬥，爭來的，獨派前輩付出生命代價換來的，不是美國給的，絕非天上掉下來的。台灣人是以血和淚來鋪陳民主道路，擺脫國民黨的威權統治，老拜你知道台灣人的辛酸？布林肯沒告訴你台灣人可歌可泣的故事嗎？

拜登說，民主不是一種狀態，是一項行動（Democracy is not a state, it is an act.）沒錯！光說不練，沒行動，不可能享受民主的果實。中國是極權國家，人民完全沒自由的封閉社會，唐鳳製作的圖不就是一項行動嗎？沒那張圖，怎能跟中國形成對比，向世界展現台灣是自由民主開放的社會？台灣人無法接受中共的統治方式，我們跟他們是不同的國度。

在講稿末段，拜登明言，國務院與美國國際開發署（USAID）將贊助民主前線，台灣處於力抗中國威脅、抵擋紅色滲透的最前線，幫美國維繫了第一島鍊，穩住美國的西太平洋防線，比香港重要太多了，台灣不僅僅是自由開放而已，「安全」與否？攸關全世界，為何消除唐鳳的那張圖？一中一台本來就是政治現實，何須隱藏？

民主黨政客一向親中，從柯林頓、歐巴馬到拜登，三不五時，就說一句：We do not support Taiwan independence。柯林頓曾表示，不支持台灣以主權國家的名義加入國際組織。軟腳蝦歐巴馬認為台灣只是個「自治政府」管轄的島嶼，怕得罪北京，不敢賣武器給台灣。蘇利文（Jake Sullivan）官拜美國國家安全顧問，此君善於紙上談兵，曾公開表示，支持「中國崛起」。目前擔任國家安全委員會（NSC）印太事務協調官的坎貝爾（Kurt Campbell）與中共關係密切，是全美中文會議（NCLC）的主講者，曾幫中共在美國推展孔子學院。拜登當副總統時，數度前往北京，白天跟中共官員談外交，晚上為兒子亨特「喬」合夥生意。民主黨有這麼多擁抱熊貓派，拜政府將唐鳳畫面移除，豈是一時失誤可以解釋。

中共建立中華人民共和國以來，哪一天統治過台灣？台灣人是要在自己的土地上建立國家。不久前美國的國會議員訪台，當飛機降落在松山機場，共和黨議員梅絲（Nancy Mace）隨即推文：Just touched down in the Republic of Taiwan。她很坦白，承認台灣是個國家！



美國共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）抵達台灣在推特發文，說「在台灣共和國落地」（Just touched down in the Republic of Taiwan. ）。 圖／擷自Nancy Mace推特

猶記得，2016年川普剛當選總統，打電話給蔡英文，稱她為台灣總統，國務卿蓬佩奧一再稱台灣是個國家，立場清楚，管你中共怎麼憤怒。勇者不懼，理直氣壯，中共知難而退。軟弱、立場模糊則讓中共予取予求，得寸進尺。

美國國務卿布林肯曾表示，中共若對台動武是災難性的決定。共軍攻下台灣，對台灣是災難，對美國何嘗不是？台灣可不是阿富汗那種阿沙不魯的國家，阿富汗是鴉片大國，台灣則是晶片大國，瘟疫爆發後，台灣在全球供應鏈的重要性益發顯著，這就是台灣必須維持獨立，無論如何都不能被中共併吞的主因。唐鳳那張地圖不就凸顯台灣在全球戰略的獨特地位與重要性嗎？試問美國政府，如果唐鳳不採用綠色，難道要用Antifa 、BLM 最喜歡的黑色？

唐鳳事件確實是拜登民主峰會的一大敗筆，台灣是美國忠實的盟友，不是美國的負擔，而是寶貴的戰略資產。誠然台灣需要美國的軍事保護，但拜政府也不能對台灣頤指氣使，傷害台灣，我們希望美國朝野能誠心誠意對待台灣，別把台灣當作美中對奕的棋子，彼此利益交換的籌碼。玩弄權術，罔顧道義，只會讓美國喪失世界的領導地位。