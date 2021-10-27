保衛台灣的戰場無可避免，已經延伸到聯合國，這場歷史輪迴又回到原點，五十年前，老蔣一念之差，在保台灣和搶中國之間，進退失據，結果卻害了台灣，奉送給了毛澤東漢賊不兩立的道德制高點，毛蔣兩人誰是漢？誰是賊？只能由歷史評價，可是台灣卻因此被國際社會排除五十年。

習近平在聯合國，以視訊發表入聯五十年感言，內容只談及中共合法代表中國，卻未提起台灣，但是，習近平認為：國際規則應該由一國一票決定，而非少數國家制定規則，被外媒解讀中共充滿改變國際秩序的野心，因為當初老共並未叁加制定憲章，如今憲章中對普世人權追求，常使老共背上芒刺。

而事實上，老共靠著金錢收買，已經佔領聯合國國際組織多個領袖地位，在國際上深具影響，聯合國雖然還不至於完全中共說了就算數，至少已經不是美國說了算，從聯合國193國家來說，獨裁或半獨裁國家，所謂非民主國家，超過一百國，這是民主逆流表現，與中國崛起關係密切，從聯合國人權組織會議來看，有四十三國譴責老共在新疆迫害維吾爾人權，但是，卻有67國支持老共，就可以看出，若要搞投票制度，美國或西方國家勝不了中共，單單在非洲，老共就控制五十四國，這也是川普時代乾脆不玩的原因，美國已經慢慢覺醒，引進老共進入國際社會，根本無法改變老共，反而給老共機會改變國際遊戲規則，但是拜登認為：美國為了抵抗中共，不能拋棄國際組織，所以又重返人權委員會。

北京曲解2758號決議

同一時間，習近平發表入聯談話後，美國國會譴責老共歪曲解釋2758號聯合國決議文，把台灣視為中國一部分，事實上，台灣在戰後，國府託管狀態一直沒結束，台灣主權問題也被聯合國擱置不談，這裡面原因複雜，美國在強盛時期壓制中共，但是，八Ｏ年後，中美建交，老共在聯合國逐漸擴張權力，收買朋黨，壓制聯合國秘書處，故意扭曲解讀，才是重大因素。

如今，聯合國內，中強美弱，美國重提2758號決議文，企圖為台灣入聯尋找一扇窗，在一國一票下，希望可能不高，但是台灣也不能放棄希望，因為將台灣問題搬上國際，台灣就多一分安全。

中共長期以一中原則，捆綁建交國，大打法律戰，強迫各國簽署一個中國同意書，但是，只有加拿大不簽，加拿大外交部說：我不能簽字，因為台灣不是加拿大所有，如果加拿大簽下同意書，意指加拿大有責任入侵台灣，並且佔領台灣，然後把台灣交給中國，這種合約根本不正常，違反常理。

加拿大聰明，反觀國民黨卻是傻瓜，朱立倫還在悍衛不正常憲法，企圖打一個中國模糊戰，無視於國際早接受中共政權治下的中國。

這次罷免陳柏惟投票，國民黨在紅色網軍援助下，使出全力，辛苦完成罷免陳柏惟，終於得到民主亂台戰略首勝，正常倫說：每天搞抗中保台，肯定會被罷免，台灣人不願受老共統治，如此務實態度，卻被國民黨主席視為搞意識形態，剛好與全球民主國家的想法，作法相對抗。

國際上，尤其是歐盟，美日澳印等國家，都把抗中保台列入政策，被老共惡勢力壓迫的中南半島，雖然不敢明確表態抗中，至少保持沉默，只有國民黨大喇喇視抗中保台為無物，國民黨一肚子心思倒向老共，藍色圖謀也就昭然若揭了，台灣人應該看得更清楚。



作者指出，中國已經佔領聯合國國際組織多個領袖地位，從聯合國人權組織會議來看，有四十三國譴責中國在新疆迫害維吾爾人權，但是，卻有67國支持中國。圖／擷自聯合國網站