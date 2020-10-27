葉綠娜與魏樂富為國內外知名雙鋼琴夫妻檔組合，兩人於1987年8月遠赴德國錄製「青春舞曲」黑膠唱片是兩人首張雙鋼琴出版專輯，也是此次台灣音樂館公開的珍貴錄音檔之一。

聯合國教科文組織於2005年開始明訂每年10月27日為「世界影音遺產日」今年主題為「眺望世界之窗」。臺灣音樂館首次採線上策展方式，並已登錄於「世界影音遺產日」官網，推出「臺灣音樂珍貴歷史錄音檔」向國際發聲！

葉綠娜與魏樂富為國內外知名雙鋼琴夫妻檔組合，兩人於1987年8月遠赴德國錄製「青春舞曲」黑膠唱片是兩人首張雙鋼琴出版專輯，也是此次公開的珍貴錄音檔之一，深具時代意義。

那是台灣唱片產業開始蓬勃的年代！葉綠娜在開展會上說，那是唱片事業正在興起的時候，大家都願意出很多的精力、花很多的資源來做一個跟大家都不一樣的唱片….

《青春舞曲》當時係由專門代理進口DGG和Philips原版唱片的齊飛唱片找上葉綠娜與魏樂富一同來推動這項錄音出版計畫。兩人於1987年8月遠赴德國布倫瑞克錄製這張專輯，專輯名稱則取自該專輯中由魏樂富創作的同名曲《青春舞曲》。

《青春舞曲》是魏樂富與葉綠娜兩人於1983年和美國機遇音樂作曲家約翰․凱吉上課後產生靈感而創作出來的實驗性雙鋼琴樂曲。其中一架鋼琴為預置鋼琴，即在演出前會在琴弦放置不同的物品來改變剛琴原本的聲響；當兩架鋼琴一同演奏時，會因為音波差異而激發出不同的音感。

當時魏樂富覺得預置鋼琴所發出來的聲音帶有濃厚的東方色彩，近似印尼的甘美朗音樂，故最後他找來新疆民歌《青春舞曲》的第一段旋律作為樂曲的動機，再利用預置鋼琴的不同音色及音域來反覆呈現這段旋律的不同樣貌，讓這首作品涵蓋了古今中外各個面向，並兼具現代與異國風貌。

※2020「世界影音遺產日」今年主題「眺望世界之窗」：

影音遺產宛如一扇窗，提供人們得以眺望到他們無法親臨的世界角落，聆聽到那些逝去的過往聲音，編織著那些寓教於樂的故事。當人們開始探索這各式屆，並尋求與他人的互動之時，影音內容在人類生活中所扮演的角色就日益重要。臺灣音樂館首次採線上策展方式，並已登錄於「世界影音遺產日」官網，推出「臺灣音樂珍貴歷史錄音檔」向國際發聲！(陳俊廷)