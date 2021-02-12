緣起

我住的社區，突然間進駐了兩家「健身工房」，看板上的肌肉男女畫像，不只代表陽光，笑容也特別燦爛，突起的胸肌，在鎂光燈下閃閃發亮，其中一個廣告看板寫著：「想瘦」，這兩個字，確實吸引不少上門的男男女女，尤其是在農曆年假期間，居然打出全年無休招牌，吸引怕吃太多，而變胖的人。

肥胖已經是文明病，更是健康殺手，也是經濟殺手，兩年前，美國航空公司已經針對體重太胖，必須霸佔兩個座位的胖子旅客，提出兩倍的機票費用，或者要增加行旅費用，這個政策涉及所謂「胖子歧視」，引發不少爭議，但是，增加收費確實有道理，如果以使用者付費來看，胖子的確佔了很多空間，也比其他旅客吃得更多。

如果只談健康，肥胖引發的疾病，的確比清瘦的人更多，例如：三高、心血管疾病、動脈硬化，但是，瘦子的問題也不少，容易罹患貧血、不孕症、關節疾病，男性的話就是無法生育，但是，很少人知道：肥胖被視為問題，有70%是被被科學製造出來的，在第二次大戰結束之前，肥胖或者太瘦，根本不是問題，醫院所謂的「人體重量管制」，是從1945年才建立，而且製造的動機，完全是因為金錢。

BMI的創造者

先談BMI的創造者，今天，你到醫院減肥，第一關的醫師一定會幫你測量BMI，現代的體重器，都包含體脂肪，身高體重的比例，以及腰圍尺寸，簡單說：個人體重「公斤」除以身高「公尺」的平方，就是你的個人BMI，例如：你的體重52公斤，身高1.55公尺，那麼用52除以1.55的平方就是21.6，這個數字就是BMI，根據世界衛生組織的規定，所有成人的BMI必須維持在18.5到24之間，才叫做健康，除此之外，不是太胖就是太瘦，到底是哪一個傢伙，那麼聰明，搞出這一套計算公式呢？這位老兄叫做：路易斯。

1945年，任職美國大都會保險公司的科學家路易斯․都柏林，中午正在午休時間，他埋首於統計數字中，已經太久時間，開始感到疲累，突然間，他發現在所有繳交保險費用的顧客群中，體重比較重，或者是所謂胖子，罹患疾病的統計數字比較高，但是，這些人卻和不看病的人，繳交同樣的保險費，這個發現很有趣，都柏林靈機一動，如果把這批人分類出來，列入所謂「健康高危險群」，收取更高的保險費，公司一定可以賺到更多利潤，這個想法讓他製作出區分表，把胖子，和體重超重分為兩個族群，胖子屬於「健康高危險群」，超重者是「健康中危險群」，第三者就是普通一般族群，問題是：你還需要一個丈量的方法，才能讓人信服，於是，所謂BMI測量法，就這樣被路易斯憑空發明出來了。今天，當醫師告訴你說：「你的腰圍超過90公分，屬於健康危險群，就是根據BMI而來的」。

BMI簡單說，就是身體、肌肉指數，包含脂肪和骨頭密度，如果按照這個指數評量，能夠算是健康的人，真的不多，從年齡來看：20歲到35歲，這個年齡層，勉強算是健康，過了35歲，青春走到盡頭，多數人健康就出問題了，例如抽菸、喝酒、工作超時、大吃大喝、熬夜……等等後遺症，所以，在這個量表之下，美國有一半的人口，都不健康，這下好了，不單單保險公司發大財，搞健康食品事業的人，也跟著發大財。

美國人的體重在戰後突飛猛進，一來，因為油炸食品問世，麥當勞、肯德基，各種冰淇淋，成為美國日常生活的飲食習慣，這種食物熱量很高，但是便宜又快速，適合快步調的社會型態，如果你想吃比較正常的餐廳飲食，不只是很難訂到座位，而且消費金錢是平常的十倍，例如：你一餐只要吃一個漢堡，一杯奶昔打發，算一算大約2塊美金，但是，到普通餐館吃飯，沒有20塊美金無法結帳，更不用說有知名度的餐廳了，若不是碰上大日子，美國人很少到正規餐廳，費時間又昂貴，也因為如此，胖子越來越多。到了60年代，全美國第一個沖泡減肥飲品出現了，「美強生」拿到第一桶金，「美強生」是全美最大的化工廠，本業是製造嬰兒奶粉，有一天，一位媽媽來信說：「她自己吃了小嬰兒的奶粉後，發現自己越來越消瘦」，美強生靈機一動，開始進行實驗，真的，成年人吃了嬰兒奶粉，真的變瘦了，這是一個天大的發現，於是，看準美國人越來越胖，「美強生」推出第一款減肥飲料Metrecal，這種飲品可以沖泡，好像奶粉，並且在電視上大打廣告，果然一夕爆紅，讓「美強生」賺翻了，現在，美國很多食品工廠，只靠兩種東西賺錢，一種是要你胖，一種讓你瘦，很多企業公司，兩種產品都販賣，適應消費者需要，只要你到超市走一遭，產品上打著零卡、脫脂、低卡、無糖，全部和減肥有關，美國最大的「亨氏食品公司」一手賣：讓你胖的冰淇淋，另一手卻販賣「惠優體」減肥食品，所謂「惠優體」英文是「WEIGHT WATCHERS」，注意你的體重。

60年代，「美強生」生產在美國暢銷的減肥奶粉，坦白說，並不好吃，這種東西，有一股化學味道，很多人知道，運動才是減肥好辦法，但是，戰後，美國發展快速，很多鄉鎮都市化以來，人口大量聚集，新興娛樂滿街跑，美國很多白領階級，忙到沒時間應酬，更不用說運動了，所以，只能寄望在好吃，但是不會變胖的食品上，這個時候，又出來了一個更聰明的人—丹尼亞伯拉罕。

丹尼是一名化學家，父親開藥局，從小就在藥品中長大，他接受訪問時說：上帝在睡夢中給他靈感，有一天睡醒時，腦袋裡出現「快瘦」兩個字SLIM FAST，這兩個英文字，讓他從夢中跳起來，太好了，有多少人希望可以一夕變瘦，這是很好的點子，於是，丹尼開始到超市買了最流行的「美強生」的減肥奶粉，但是，丹尼吃來吃去，只有一個評語，「很像吃藥」，於是，丹尼想到：如果減肥像是吃奶昔，滋味美麗，那有多好，於是，丹尼把奶粉的粉末改為綢狀的奶昔，也有點像是冰淇淋，加上水果味道，把卡洛里抽走，這種食品名稱叫做「快瘦」，果然一上市，就和「美強生」打成平手，2000年，「聯合利華公司」用21億美金，收購了這家公司，其實，目標不是產品，而是這兩個字，「快瘦」，因為這種產品科技含量太低了，只是，名稱太好了。



根據世界衛生組織的規定，所有成人的BMI必須維持在18.5到24之間，才叫做健康。示意圖／Pixabay

肥胖衍生的產業

靠著肥胖賺錢的行業太多了，英國萊斯特市紐瓦克博物館有一張畫作，畫中的主角是藍伯特，這幅畫是在1806年誕生的，當時，蘭伯特就坐在這間博物館，讓人進門參觀，看一次收費一先令，因為，蘭伯特當時體重高達335公斤，被稱為世界上最重的人，其實，這個紀錄早就被打破了，今天，英國或美國醫院裡，接受手術減肥，超過500公斤的胖子多的是，當年，蘭斯特坐著，讓人看一眼，就發大財了，但是，胖子最大的問題就是會「卡住」，每天從家裡到博物館，必須有10個人用擔架抬他，才能把藍斯特弄到博物館，但是，200年後，更進步的工具出現了。

英國為了服務胖子，特別發明一種「肥胖救護車」，這是特殊的設計，專門協助肥胖者出門或就醫，這種救護車上有專門配備的強力絞盤，可以把胖子送到特製的擔架上，最重可以承受1000公斤，但是，出一次門的費用不低，每次400萬台幣，所以，很多胖子消費不起，除非有錢人家。

根據醫院估計：只要體重超過300公斤，胖子要出門的先決條件，是把自家的門先拆了。美國電視把這類胖子的醫療問題，拍成電視劇，從訪問過程到接受手術減肥，談談這種肥胖人生的喜怒哀樂，果然創下收視率，一則可以對喜歡大吃大喝的人，提出警告，也因此衍生出另一種「享瘦」的事業。

現代人沒時間搞太久，所以想減胖的人，第一個想到的就是有多快可以瘦下來，你要他長期抗戰，他的反應就是沒時間，沒興趣，也因為這樣，醫生開始介入這個行業。

有些人的胖，還真的需要醫生的處理，例如：病態肥胖症，醫學上把BMI指數超過40的人，稱為病態性肥胖，這種人體重都在150公斤以上，比較誇張還超過200公斤，腰圍超過120公分，我們經常看到救護車出動，好幾位護理人員才可以把他請到醫院動手術，透過微創科技的「胃部切除術」，可以快速減少一半的體重。

如果不屬於「病態肥胖症」，只是為了快速減肥，醫院也可以提供抽脂手術。

人體的脂肪分成兩種：第一種是器官脂肪，圍繞在心臟，肺部，消化器官，這種脂肪會危害健康，造成三高，以及心血管疾病，第二種脂肪叫做皮下脂肪，圍繞在腹部，大腿，兩側，肩膀，腰部，臀部，有很多人想利用運動消除贅肉，結果卻練出強壯的肌肉，男性或許不差，女性卻認為有礙瞻觀，因此，時下很多外科醫生，就從這裡看到發財的門道，轉行到整形美容外科，或者稱為人體雕塑醫院，抽脂，補脂，是最基本的手術，有些還涵蓋臉部整形修復手術，亞洲地區，韓國是整形醫院最發達的地方，台灣也慢慢迎頭趕上，吸引不少有錢的中國客人上門，外科醫生放棄外科，走向整形，因為相較之下，整形的風險，其實比外科醫生的手術風險來的低一些，尤其是台灣，外科醫生的醫療糾紛，是所有醫療中最多的。

台灣的整型醫院抽脂的行情，通常以身體部位計算，一個部位大約2萬台幣，通常以深層脂肪為主，用水刀，動力，音波方式抽脂，有時候，也會有糾紛，例如：抽脂後出現外表凹凸不平的情形，但是，基本上來看，經過抽脂之後，復胖的比率並不高。

一， 節食的減肥方法

根據統計：美國過胖的人口超過75%，英國超過60%，連最窮困的衣索匹亞，也出現過胖的問題，問題並非貧窮，而是飲食習慣，全世界有4分之1人口，生活在貧窮線下，但是窮人也有胖子，美國杜克大學的布洛尼爾醫師說：「有很多肥胖其實來自基因」，意思就是你的體內有肥胖基因，讓你瘦不下來，當你很高興用各種節食方法使自己變瘦了，但是，一不小心就恢復胖的體型，有人說：單單喝水，也會胖，就是基因問題。

現代人節食是為了怕胖，過去的人不吃，又稱齋戒，那是聖經裡的教育：目的是實現慈悲。

我為了慈悲，參加過飢餓30小時的活動，舉辦活動的人，要參加者體會非洲飢民的痛苦，這個目標至少可以達到，但是，一般人都理解：想要靠著不吃，就把體重減下來，並不簡單。

1944年，二戰末期，歐洲大陸各戰爭國，陷入飢荒，因為農村被破壞，難民爭相逃難的結局，就是糧食生產緊縮，數百萬的人是死於飢荒，而不是戰火，為了理解飢餓這種事情，明尼蘇達大學曾經做過一次人體實驗。

安瑟爾凱思博士是這項實驗的主持者，被實驗的對象是36位拒絕服兵役的男性，實驗過程中，36人被關在一個密閉的地下室，每個人每天可以吃到1500卡的食物熱量，但是，每一天必須按表操課，包括運動，讀書，打掃環境，1500卡的熱量，是正常成年男人攝取的一半，所以這些人無時不刻感到飢餓，一年之後，驚人的結局出現了，這些人被放出去，看到戶外的草場上的草，也想吃，看到科學家的手也想吃，有人用刀子把自己的手切下來吃下去，凱斯醫師說：「他們完全精神崩潰了」。

但是，當醫師讓36人恢復進食之後，這些人不但吃很多，而且越來越胖，超過原來的體重，這是補償作用，原來，節食不會讓你瘦下來，反而會更讓你更胖。

但是，很多人不相信，甚至還發明出很多低卡的食品，以為這樣子就是減肥，其實，問題不在這裡，脂肪不是胖子原因，醣類才是，尤其是玉米製造的高糖。

二， 胖子的兇手是糖類

70年代之前，科學家認為胖子是因為喜歡吃，而且飲食過量造成的，但是，現在的觀念已經改變，科學家發現：真正導致肥胖的兇手是糖漿，或稱玉米糖漿。

談到玉米糖漿，必須談到越戰，越戰導致美國食品降格上漲，尼克森競選連任，必須面對選民的憤怒，這時候，尼克森要求他的農業智庫厄爾巴次教授擬出挽救食品方案，於是厄爾巴次想到玉米，早期，玉米不被視為人類食品，多數玉米都用來釀酒或牲畜的飼料，但是，科學家發現：玉米可以練出高果糖漿，或稱玉米糖漿，這種東西可以廣泛運用在各種方面，變成重大的食品革命，而且更重要的是：玉米糖漿價格，只要蔗糖的3分之2，可以為食品商省下許多經費，1984年，可口可樂率先把高果糖漿代替本來的蔗糖，加入飲料中，如今，所有製造含糖飲料的廠商，都這樣做，以便降低成本。

含糖飲料越賣越火熱，心臟病和高血壓以及肥胖接踵而來，1980年，倫敦大學的教授約翰由肯發表一本書：「致命的純白」，這本書直接說出肥胖的元兇不是脂肪，而是糖類，整個世界炸窩了，因為思想太前衛，凱斯醫師最無法認同，雙方打起報紙論戰。

由肯認為：醣類是愉快的來源，他會進入人體內，帶來短暫的快感，並且從大腦釋放一種信號：吃東西，所以，你會不知不覺越吃越多，這才是肥胖的主要因素，更糟糕的是：喜歡甜食的人，會出現永遠吃不飽的狀態，這種情況無法控制，只能靠自己的心理去制止。

紐約大學的教授安東尼史克拉法尼，曾經用老鼠在實驗室進行一種實驗，甲組的老鼠只吃正常食物，乙組老鼠吃含糖類的食物，結果發現乙組老鼠快速增胖，而且食物越吃越多，證明了醣類扮演食物催化劑，讓老鼠越吃越多，而且不感覺飽足，這些實驗告訴你：為了健康好看，必須遠離醣類。



科學家發現：真正導致肥胖的兇手是糖。示意圖／Pixabay

三， 魔鬼藏在減肥藥

很多人減肥失敗後，開始求助藥物，70年代，美國「惠氏藥廠」已經開發所謂「食物抑制劑」，就是俗稱「減肥藥」，吃下去後，看到食品會感到排斥，二來，可以降低飢餓的感覺，但是，這種藥品會有很大的副作用，包含導致心臟病，血壓高，醫師使用也非常謹慎，除了正規減肥藥，甚至有人用可能會上癮的安非他命，充作減肥藥，這一類交感神經抑制劑，會使使用者對食物產生排斥，所以，很多使用安非他命的人，食慾很低，這相對也會使體重下降，但是長期服用，一定會影響健康，下場就更難說了，就算是靠著毒品減肥成功，卻帶來很多後遺症，是不是值得，真的要深思，醫師也警告：使用藥物減肥，還是要更加小心為妙。

除了減肥藥，偏方更是到處流傳，例如吃飯以前先吃水果，或者先吃菜之後，才吃飯，甚至告訴你：只要多喝水，使自己有飽足感，不會想吃東西，也可以變瘦，偏方一籮筐，可以確信者沒幾個。

以歐洲國家來說：法國是平均胖子最少的國度，科學家深入研究後發現：並非法國人生活浪漫才變瘦，而是，用餐正常才變瘦，法國人對速成的麥當勞不喜歡，比較喜歡家常菜，所以，飲食維持古老傳統，這才是不至於變胖的主要因素，想變瘦，先學法國人的生活哲學才是王道，問題是：吃法國大餐還挺貴。

※本文由作者授權轉載2020年9月源雜誌