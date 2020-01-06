選戰進入最後倒數5天，台灣陪審團協會今（6）日公布各選區立委候選人簽署「推動陪審制」連署書結果，共有近百位候選人響應並簽署，另有8個明確表明支持「陪審制」的政黨，包括合一行動聯盟、親民黨、時代力量、喜樂島聯盟、一邊一國行動黨、宗教聯盟、台灣團結聯盟、台灣維新黨、等。

台灣陪審團協會理事長吳景欽表示，目前執政當局推動的「國民法官」問題多多，雖然由人民擔任的國民法官可跟職業法官共同討論罪刑跟刑期，但實際卻恐讓人民淪為背書工具，法官與國民法官共同討論時，具有「權威效應」，且法官恐怕干涉國民法官的討論，再加上國民法官還需決定刑期的裁量，量刑是一件很複雜的事，不應增加國民負擔。

吳景欽強調，「國民法官」無法對司法的問題做結構性改革，反倒是「陪審制」在各黨派都有候選人支持，甚至眾多政黨立委在司法改革推動法案，卻被完全忽視，甚至連試行的機會都沒有。

「一邊一國行動黨」副發言人詹祥威提到，本世紀最荒謬的冤案之一，郭瑤琪司法案件前些日子提出再審，再次遭到高院駁回；監委陳師孟要約談馬英九洩密案的相關法官，卻遭到近8成的法官連署反對，「蔡政府承諾的司法改革，除了派出一位派系部長邱太三外，到底具體成效在哪裡？」

詹祥威說，本世紀三大冤案：陳水扁、郭瑤琪、蕭明岳，如果台灣採用的是我們努力一直在推行的陪審制，這3個案子就憑檢察官粗糙的證據、違法的濫訴手段，從頭到尾根本就不會成立」，並質疑，司法改革本來就是該談個案，不談個案的司法改革到底要改什麼？「司法改革是妳自己的承諾、選舉政見」呼籲立刻落實陪審制，將司法正義觀念帶到社會及12年國教中。

陪審團協會指出，目前的執政黨民進黨在收到協會寄出的連署書後，回函表示會持續傾聽民意，改革政策，協會強調，今天協會和眾多政黨代表站出來，要告訴執政當局以及未來的執政黨，「陪審制」才是民意所在，才是未來改革的主要目標，並呼籲人民將選票投給支持「陪審制」的政黨及候選人。