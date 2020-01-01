高雄市第六選區立委候選人⑥吳益政認為青年返鄉的議題，長遠來看是產業轉型、城市規劃、就業、空污、交通、托育政策的問題，必須持續努力推動；短期來說，至少要先讓在台北求學、工作的的年輕人能夠用更低的成本，更常回家。國家投入巨大資源所興建的公共建設應充分運用照顧到年輕人。(圖/林崑峯合成)

「別猶豫，回家吧。」！高雄市第六選區立委候選人⑥ 吳益政說：這是我想對所有在外地辛苦打拼的年輕人說的話。他也以影片說明其此次參選立委所提政見之一的「高鐵採浮動票價、增加離峰優惠班次」降低中南部青年學子回家交通成本，盼2020要讓國家資源照顧每一個離鄉背井的家人。

吳益政認為青年返鄉的議題，長遠來看是產業轉型、城市規劃、就業、空污、交通、托育政策的問題，必須持續努力推動；短期來說，至少要先讓在台北求學、工作的的年輕人能夠用更低的成本，更常回家。國家投入巨大資源所興建的公共建設應充分運用照顧到年輕人。台灣消費者權益發展協會理事長陳啟中在吳益政理想城市官網臉書留言：絕對支持！

吳益政日前在民報之聲詳細說明該政見：「增加高鐵離峰班次及五折優惠票價，降低中南部青年學子回家交通成本」他說，高鐵現在遇到的問題是，現在雖然已經開始民營，但是貸款都是公家銀行4仟多億，但最後買單的都是政府。「它他」虧本到最後還是政府基金「進去」。現在股票和經營權雖然是政府拿回來，但卻是國家的資源在支撐這樣的一個建設。但高鐵現在票價卻不便宜，台北高雄單程1490，來回將近三仟塊。尖峰的時候像星期五要回南部或禮拜天要回台北反而買不到票，但平常卻沒有人坐，離峰和尖峰差很多。

從國家的角度以當前經濟而言，南部去(北部)工作或讀書回一次高雄來回就要3仟塊，有錢人沒差，但對年輕人當然是很大負擔，也就是一般人反而變成無法享受國家所投資的資源。

吳益政指也不是說希望國家補助，現在虧本變賺錢就要算便宜一點，而是應該把離峰的空位，那些都有統計資料，運用一個智慧的管理系統，以大數據計算班次、預測預定離峰空位、離峰票價，以彈性票價把那些離峰的座位填滿，吸引更多人來坐，讓能夠調時間的民眾可以盡量調到離峰時來坐，可以讓空座位坐更多人優惠更多人。

他並舉在歐洲就是這樣，歐洲除了有早鳥票、離峰票價以外他還有最後一分鐘臨時或彈性票價，只要有空位他就丟出來。這可以讓整個高鐵公司增加邊際收益，提高營運的總效益。

吳益政指離峰空位的使用效率更好，讓大部分尖峰時段坐不上車的人，一部分可以調的就往這邊調，反而讓整個國家的資源做了一個更有效的運用。他認為這對貧富差距甚大的當前，可讓辛苦低薪與年輕人尤其還在讀書打工賺學費的學生也可以得到國家投注公共建設一個幸福感的滿足度的調整，兩者皆雙贏。他說，這就是基本的經濟學，邊際效用跟所謂邊際效應造成總效應的增加，就這樣。#2020高雄關鍵點