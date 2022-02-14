2月20日是世界社會公正日。這是聯合國大會在2007年11月26日通過設立的一個世界性節日，目的是鼓勵國際社會為消除貧困、實現男女平等和促進社會公正等方面所進行的努力。

環顧世局戰爭的邊緣，俄羅斯烏克蘭邊境緊張局勢不斷升高，儘管美國試圖外交解決，但俄羅斯不為所動，讓自認外交老手的美國總統拜登毫無對策。台海緊張的情況不遑多論。所以提倡「世界社會公正日」，有特別的意義。

2022年祈望虎虎生風遏止疫情蔓延的陰影，更盼望掃除社會陰暗面的不公不義。年初台灣出現令人心酸的新聞，一則是發現埔里鎮「臥龍洞」的三個自殺者，媽媽指控司法不公的冤抑。死者王姓女子的母親認為是因為去年遭人誣告恐嚇取財、傷害等罪嫌，身心飽受巨大壓力有關，人不想活是因為絕望。二則是司法節當天1月11日上午七時許，前立法委員龐建國，在台北市內湖區住家墜樓，警消獲報後趕到現場，發現龐建國當場死亡。死前在通訊軟體LINE連續三次發訊息，寫下「不公不義的台灣，我生不如死！」的控訴。到底為的是哪樁不公不義事情?叫一個站在社會上層的人想不開?

2022年中國在華麗的冬奧期間，也出現一則損及顏面的社會事件，「把女人像狗一樣拴著，暴產八子，現實遠比小說來得更殘酷。」中國一名農村婦人「楊某俠」，被丈夫董志民用狗鍊栓在破屋內囚禁，前後生養了八個小孩，影片曝光後旋即引發中國輿論的震驚與憤怒，要求當地政府嚴查背後是否涉及人口拐賣與性侵等犯罪問題。

綜觀上列事件，哪一件不是跟公平正義有關，涉及人口拐賣與性侵等犯罪問題的背後牽涉到道德良心，如果沒有私利也不敢喪盡天良，人同此心，心同此理。司法不公的案件還少嗎？司法人員要有溫度，站在人道立場，可以減少世間冤魂。至於國與國之間的糾紛，也是統治者的野心使然。

在世界社會公正日來臨之前，呼籲「人人有良心、天下皆太平 ，人人有快樂 、家家皆幸福」。祝福您虎年行大運！