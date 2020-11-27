門諾基金會董事長陳永興醫師11月27日應邀在輔英科大演講，校長顧志遠推崇陳永興是學生「學習標竿」。顧志遠在致詞時特別手持陳永興日前出版的該書《我的人生交響曲:七十自述》，他說：「這幾天看後，非常感動！陳永興不僅人生一路非常精彩，更重要的是將其醫者心推向社會為台灣服務奉獻。」

輔英科大生技系陳誌偉執行教育部「教學實務計畫」研究案。邀請陳永興蒞班專題演說。陳永興以其生命歷程與輔英學子分享，並說明其擔任立委時力推通過職能治療師等相關法案與精神醫療及高齡化社會長照及永續社會健康趨勢。

「不要小看自己只是一個大學生，只要有理想、有原則、有熱情就能為做很多事情並為社會服務奉獻」，陳永興結語期勉學子年輕時代越早參與社會服務可以培養忍受挫折的勇氣。」並呼籲學子未來有常保有赤子之心，這是最珍貴的。

陳永興校園演講迴響熱，已受邀將再到輔英演講。另陳永興醫師在微微笑全國聯播網主持非常熱門的「醫生講看覓」也將邀輔英陳誌偉教授與黃崧瑜博士與會，精彩內容，敬請期待。

※陳永興首本『書與QR CODE』影音口述有聲書《我的人生交響曲:七十自述》

https://www.peoplenews.tw/news/da277cd1-76d9-4a17-9086-80eeead0fefa

※輔英科大陳誌偉執行教育部研究計畫案「綠色科技之創意式教學與競賽式實務學習成效研究」

綠色科技課程主要目標為『永續發展』，而永續發展的範疇：以『永續環境、永續經濟、永續社會』為重點。永續經濟與永續社會則強調綠色產業、人類健康及綠色消費等等目標。為提高同學對本綠色科技課程與相關健康產業議題之學習興趣，並且，為了同學得以適應未來職場，以及學校產學合作的實務教學與研究需要，本課程擬加強同學，對相關產業管理與經濟發展趨勢、產業開發與實務規劃原理等等產業經驗的分享與系統介紹；因此，有必要商請業界人士叁與協同主持相關產業實務之教學與演講等等相關活動之進行。