我和阿敏在紐約萬豪酒店住了一夜，等待貨幣交易完成，並確定國際貨幣銀行在完成交易後，把相關文件和應得獎金，轉到蘇黎世瑞士州立銀行，第一次住進萬豪酒店，該酒店接近聯合國大樓，旁邊是教堂廣場，一晚上就花掉3萬台幣，實在太貴，只好轉到皇后區，接近牙買加中央火車站附近的酒店，一晚才200美金，這是美國貧富兩級的世界。

我倆沒事就搭地鐵，到東區的中央公園跑街，看看紐約眾生相，也等於看到世界。

這個世界有兩種人：一種人必須工作，才能活下來，這種人從工作拿到工資，藉此生活，所以手上的錢並非金錢，而是生存工具；另一種人手上的錢，永遠用不完，所以，才必須知道如何把金錢藏起來。當你談到財富時，你才知道，在這個世界，只有20%人口有資格開口說：「我有財富」，簡單說：根據《富比士》雜誌調查，身上如果沒有一千萬美金以上，不能自稱是有錢人。

瑞士是藏錢天堂

如果你必須把錢放到海外，你才會知道：有錢是一件痛苦的事，因為，對於如何把金錢藏起來的學問知識，你完全空白，在紐約等待貨幣交易通過那起天，我才第一次思考人生這個大問題，如果你擁有一千萬美金，你要如何處理這些金錢，才是問題的開始。

首先，你必須擁有執照，所謂執照就是說明你金錢如何拿到的文件，可以證明你手上的金錢是合法的，這時候才發現——原來每張美金都有執照，執照證明金錢來源清白，否則你的美金就是黑錢，你連放進銀行的資格都沒有，這也是為什麼你常常在電影中，看到黑道如何把美金洗白，而且要清洗好幾次。

為了讓貨幣交易完成，我接受阿敏提議，把我的身分從合約中除去，阿敏也一再保證，雖然文件中沒有我的名字，但是，只要交易完成後，拿到任務獎金，他會從五千萬美金中，拿出一千萬美金給我，重點是，這些錢的轉移，必須在瑞士完成，所以，必須飛往蘇黎世一趟，辦理開戶手續，為何在瑞士？因為瑞士是全世界銀行信息受到保護的地方。

故事要追溯到18世紀的歐洲革命風起雲湧時代，很多貴族和富豪，開始把資產轉移到瑞士——「金融之都」名號從此打響，1930年，納粹在德國掌權，開始搜刮境內的猶太人財產，很多猶太人就把錢轉移到瑞士，但是，蓋世太保仍然不放過這些有錢猶太人，追到瑞士後，強迫銀行把猶太人金錢轉回德國。瑞士聯邦政府不勝其煩，為了杜絕這種騷擾，於是在1934年通過「銀行保護法」，使銀行信息可以不必揭露，因為這條法律，在第二次世界大戰時，瑞士免於戰火侵犯，很多歐洲國家的有錢人，把金錢放進瑞士，尤其是猶太的富豪，這些猶太富豪在逃離納粹迫害時，不幸死亡，很多金錢成了無主的財富，被瑞士聯邦政府沒收，後來以色列政府出面打官司，瑞士政府才給予賠償，但是，很多遭受凍結的金錢，就沒那麼大好運，瑞士政府永遠是勝利方。

根據統計：瑞士的蘇黎世被稱為富豪之都，單單這個城市就有400家銀行，一半以上，是國際知名銀行的總部，包含70個國家，但是私人銀行還是佔了一半，走到街上，你無法分辨一棟民房其實就是銀行，很多私人銀行，這類銀行並不對普通百姓服務，也不掛招牌，只屬於千萬美金以上的富豪俱樂部，你必須有會員證，並且有密碼，才能在此地存放金錢，銀行幫你保管金錢，他不付給你利息，而是你要付出保管費用，你無須擔心銀行跑掉，瑞士聯邦州政府會負責償還，但是，這種情況正在改變。

2008年，美國金融風暴爆發，美國政府指控瑞銀集團，協助美國富商隱匿財產，逃漏所得稅，逼迫瑞士政府提供名單給美國追稅，並且將「信息保密」制度，改為銀行有權理解客戶，對於全世界知名政府領導人和家屬，不應該提供服務，這條法律杜絕很多國家的貪腐政客，把錢存放到瑞士，並且存款之前的清查認證，防止黑錢流入，也有正面作用。



18世紀的歐洲革命風起雲湧時代，很多貴族和富豪，開始把資產轉移到瑞士——「金融之都」名號從此打響。示意圖／瑞銀集團（UBS Group AG）。擷自維基百科，公有領域

開立帳戶並不容易

2014年，瑞士國際壓力下，通過AEOI法律，簡稱「全球自動交換標準」，瑞士銀行和70幾個重要國家簽署合約，可以分享銀行帳戶，意思就是過去所謂「信息保護」的法律，已經無法阻擋其他國家清查帳戶的行動，當然，如果你的金錢來源正常，有文件證明來源，就無須擔心。

瑞士銀行不管是州政府的銀行或私人銀行，沒有推薦函，很難開具帳戶，除非你是學生身分或短期工作者，由公司和學校出具證明文件，否則必須是本地有名望的人推薦，蘇黎世街上，有很多公司辦理這種開立帳戶工作，需要一千歐元代價，可以幫你開好推薦信，有了推薦信，銀行才可以開立帳戶，很多中國暴發戶就是用這種管道在瑞士開立帳戶，存放黑錢。

貨幣交易結束後，為了爭取時間，我和阿敏離開紐約，在皇后區一家旅行社，訂好機票，直接從紐約拉瓜底亞機場，飛往蘇黎世，看來，這一張紐約回程的機票只好放棄了。

台灣護照在瑞士很好用，無需簽證，直接通關，從機場搭乘太空梭巴士進入航站，轉搭電車到達世貿酒店，天已經大亮。