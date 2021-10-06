2021.10.5歐洲聯盟27國領導人在斯洛維尼亞舉行的峰會上開始謀劃一個新的有關中國和有關美國的戰略。圖／擷自網路，民報合成

歐洲聯盟27國領導人星期二（10月5日）在斯洛維尼亞舉行的峰會上開始謀劃一個新的有關中國和有關美國的戰略。這是歐盟自3月份對北京實施制裁以來這些領導人就中歐戰略舉行的首次峰會，也是他們自西方從阿富汗混亂的撤軍和法國失去與澳大利亞簽訂的價值數百億美元的潛艇交易以來的首次會晤。

在斯洛維尼亞的布爾多城堡（Brdo Castle）舉行的晚宴上，歐盟27國與中國的緊張關係以及不斷上漲的能源價格都在議程之上。歐盟對中國官員的制裁引發了北京的報復，從而危及中歐之間的一個新的投資協定。

這些領導人還討論要如何制定一個更強有力的歐洲外交政策。此前，華盛頓沒有聽取歐洲提出的延後從阿富汗撤軍的請求。美國還與澳大利亞和英國建立了一個新的安全夥伴關係，以對抗中國，但法國卻因此失去了與澳大利亞的潛艇合同。

「我們都注意到了阿富汗發生的事情，在印太發生的事情，與中國發生的事情，」 主持這次峰會的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說。他表示，歐盟需要展示「集體智慧」來醞釀歐洲的反應。

「我們的團結是一個非常強大的資產，多邊方式是歐盟的基因，」米歇爾在抵達峰會晚宴時表示。

歐盟領導人還聽取了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）關於巴黎認為歐盟集團應該在國際事務中展現實力的看法。他一直主張歐盟應該有更大的戰略自主權，能夠獨立於美國行事。

許多歐洲人現在認為，美國突然從阿富汗撤軍是一個警告，表明美國總統拜登（Joe Biden）領導下的華盛頓正在把本國的外交政策利益放在首位。在美國從阿富汗撤軍期間，美國的歐洲盟友懇求有更多的時間撤軍但他們感覺被美國忽視。

作為世界上最大的貿易集團，歐盟在制定規則方面擁有很大的權力，這些規則對政策的影響遠遠超出了其邊界，但歐盟一再未能協調共同的外交和軍事政策，從而削弱了其影響力。

歐盟與美國、英國和加拿大一道，於3月22日對那些涉及在新疆侵犯人權的中國官員實施了制裁。北京否認侵犯了維吾爾人的人權。北京立即對歐洲議會的議員進行制裁，對歐盟做出回擊，導致歐盟暫停批准最近達成的歐盟-中國投資協定。

歐盟高級官員和外交官希望，在布爾多城堡舉行的這次非正式會議可以成為一次討論機會，探討就如何更加獨立於美國以及如何在華盛頓的外交政策轉向亞洲之際發揮作用。

布魯塞爾的官員把這次峰會晚宴上的討論冠以「歐盟在世界上的地位」的標題。預計這次峰會不會做出任何決定。

這次非正式會談旨在為本月晚些時候在布魯塞爾舉行的歐盟峰會和明年3月的歐洲防務會議做準備。

歐洲的防務

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）週二在前往斯洛維尼亞之前在斯特拉斯堡向歐洲議會表示：「美國已經認識到一個更強大、更有能力的歐洲防務的重要性。」

「歐洲近鄰的危機呼喚我們做出反應。」

作為澳、英、美三邊安全夥伴關係的一部分，澳大利亞決定取消與法國的一項大型潛艇合同，轉而選擇美國設計的潛艇，這激怒了法國，但可能會推動歐盟共同防禦計劃。

「我們可以視而不見，假裝什麼都沒發生過一樣。但我們認為這對所有歐洲人來說都將是一個錯誤，」馬克宏的一位顧問對媒體說。「這確實是一個機會。」



歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）。圖／擷自歐盟官網