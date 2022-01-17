世界各國，都有其獨特的神話故事。神話代表著一個民族的發源與祖靈信仰，像是台灣排灣族的圖騰就是百步蛇，象徵這是一個來自百步蛇的傳人。同樣地，以華夏文明來說，龍作為象徵的圖騰，從易經的乾卦中，就可以看到這來自於天道的龍之足跡。

以神話來說，有作為祖靈的圖騰，則必定有相應的禁忌。龍恰巧是易經用來詮釋華夏文明，最深刻的圖騰。從乾卦裡頭的六爻：「乾，元亨利貞。初九，潛龍勿用。九二，見龍在田，利見大人。九三，君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。九四，或躍在淵，无咎。九五，飛龍在天，利見大人。上九，亢龍有悔。用九，見群龍无首，吉。」可以發現，整個卦中，以元亨利貞四個德行，來貫穿整卦，也代表天道的運行之理。

在龍這樣的圖騰中，從初九，潛龍勿用。諭旨在水中的蛟龍，雖不顯現，實則靜中有動，潛伏在水中，養精蓄銳。到了九二，見龍在田，利見大人。指涉龍已浮出水面，在陸地上活動，也傳達出，從地面到人世的轉變。九三則是最辛苦的一個階段。九三，君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。暗喻在這個人道的過程中，精勤樸質，日夜辛勤，是面對苦難與磨難的處世之道，也告誡人們，在人世間，要有憂患意識，時時守正，戮力用心，才得以推行天道，促成自身的蛻變和提升！

在經過時時惕勵自己的日常生活中，邁向了九四爻的突破之路。九四，或躍在淵，无咎。隱含著由承襲過去，反思自我，最後提出自己的創見，走向「心」的道路。這不就如同「吸引力法則」裡頭述及的，當小宇宙跟大宇宙產生意識和無意識間的相通時，一即一切；一切即一。此刻，是人道與天道相接的通道，也是易經圖騰所要闡述天命所在的關鍵！也因此，人們可以向宇宙下訂單了，這也彙整成近代思想與觀念趨於一致的真相。

抵達天道之行，九五爻顯示為一切推行順利。九五，飛龍在天，利見大人。指的是飛上天的龍，可以有所施展，暗指有德行的人可以將自身的抱負，有所發揮。但，仍必須時時惕勵自身。乾卦不只指涉生命的道理，也把人類在面對天災和各種疾病與挑戰之下，所該呈現的態度。也因此，到了上九。上九，亢龍有悔。就是到極致轉衰退的時刻了，飛得過高的龍，若陷入唯我獨尊、剛愎自用，則將遭致覆亡。易經的生命真理，往往就在簡短的幾句中，勾勒而出！

最後，從初九到上九，呈現出的是各種樣態的時機與狀態。它們同時並存，也因時而變。所以，用九，見群龍无首，吉。這是相當有智慧的爻辭。在現代所說的「群龍無首」，似乎指的是失去首領，所以整個組織與勢力分崩離析的狀態。但在乾卦中的「群龍無首」，則是說，以上的六爻，暗指六條龍，沒有誰比較大、誰比較小。相反地，卻是同時並立的呈現。這種「多元化」的思考跟宇宙觀，是神話中，所要傳達的天命思想。

人人都有其符合的天命，從神話到圖騰，到易經裡頭隱藏的奧秘，串聯了從地、人、天之間的生命轉銜與尋找自我的旅程。這讓生命中的每件事情，都具有了積極和顯著的意義，秉持著「時時惕勵」自己的精神，自然能克服生活的困境，趨吉避凶，活出自己！