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每日國際焦點
印度防中升溫，增兵阿魯納恰爾邦，禁止118款手機app，大多數為中國app，包括百度、小米的ShareSave、騰訊的大逃殺遊戲PUBG。
白俄羅斯為報復波海三國的制裁，白俄也將反制裁三國高層。俄國強化支援白俄，俄國電視台提供人力支援，讓盧卡申科撐過媒體罷工俄國外長譴責烏克蘭派出200名極端分子擾亂白俄。俄羅斯與白俄雙方討論在白俄聯合軍事演習。美、英、加、歐盟則討論對白俄羅斯制裁。
德國總理梅克爾稱目前在德國住院中的俄羅斯反對派Navalny是遭神經毒劑Novichok攻擊惡意謀殺，要求俄國解釋，歐盟、法國、美國、加拿大、英國跟進譴責。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
中國
國務院核准海南昌江核電二期工程和浙江三澳核電一期工程。
印度
印度增兵阿魯納恰爾邦(藏南)以因應中國威脅。
科技部2日禁止118款手機app，大多數為中國app，包括百度、小米的ShareSave、騰訊的大逃殺遊戲PUBG。
總理莫迪的個人Twitter帳號遭駭客入侵。
德國
德國總理梅克爾稱目前在德國住院中的俄羅斯反對派Navalny是遭神經毒劑Novichok攻擊惡意謀殺，要求俄國解釋，否則將尋求與北約討論。
歐盟譴責俄國「非常可能」下毒Navalny。
法國譴責神經毒劑下毒Navalny。
美國譴責神經毒劑下毒Navalny。
加拿大譴責Navalny遭化學武器攻擊。
英國首相強森要求俄國解釋下毒Navalny案。
波蘭外交次長表示Navalny情況堪憂。
英國
歐盟對英國脫歐相關協議談判提出嚴格時間表，10月底前要完成。
白俄羅斯
為報復波海三國的制裁，白俄也將反制裁三國高層，俄國則強化支援白俄。
盧卡申科感謝俄國電視台提供人力支援，讓他撐過媒體罷工。
俄國總理3日訪問白俄。
俄國外長譴責烏克蘭派出200名極端分子擾亂白俄。
俄羅斯與白俄雙方討論在白俄聯合軍事演習。
美、英、加、歐盟討論對白俄羅斯制裁。
蒙地內哥羅
總統控訴塞爾維亞干預大選。
西班牙
海岸防衛隊於大加那利島外海救起3艘偷渡船。島上總計已有200多名偷渡客。
美國
國務卿蓬佩奧表示，為抗議國際刑事法庭惡意抹黑，調查美軍在阿富汗的戰爭罪嫌，因此對國際刑事法庭檢察官施以制裁。
智利
在政府與卡車司機簽訂協定後，卡車司機停止7日的罷工。
阿根廷
巴拉那河水位低下，使得阿根廷發生十年來最嚴重濕地大火。
沙烏地阿拉伯
沙烏地阿拉伯同意以色列-阿聯直航經過其領空。
利比亞
聯合國指出俄國持續增援傭兵給所支持的東利比亞勢力。
土耳其歡迎利比亞停火，但懷疑東利比亞勢力的誠意。
聯合國警告利比亞武裝升溫，疫情也升溫。
衣索比亞
因藍尼羅河水壩爭端，美國大砍援助金1億美元。
阿富汗
為與塔利班和談，阿富汗政府以釋放將近200名塔利班囚犯。
莫三比克
南非表示願意派出情報單位與軍力協助莫三比克對抗伊斯蘭民兵。
喀麥隆
自殺炸彈攻擊難民營導致7死14傷。