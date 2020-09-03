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每日國際焦點

印度防中升溫，增兵阿魯納恰爾邦，禁止118款手機app，大多數為中國app，包括百度、小米的ShareSave、騰訊的大逃殺遊戲PUBG。

白俄羅斯為報復波海三國的制裁，白俄也將反制裁三國高層。俄國強化支援白俄，俄國電視台提供人力支援，讓盧卡申科撐過媒體罷工俄國外長譴責烏克蘭派出200名極端分子擾亂白俄。俄羅斯與白俄雙方討論在白俄聯合軍事演習。美、英、加、歐盟則討論對白俄羅斯制裁。

德國總理梅克爾稱目前在德國住院中的俄羅斯反對派Navalny是遭神經毒劑Novichok攻擊惡意謀殺，要求俄國解釋，歐盟、法國、美國、加拿大、英國跟進譴責。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

中國

國務院 核准 海南昌江核電二期工程和浙江三澳核電一期工程。

印度

印度 增兵 阿魯納恰爾邦(藏南)以因應中國威脅。

科技部2日 禁止 118款手機app，大多數為中國app，包括百度、小米的ShareSave、騰訊的大逃殺遊戲PUBG。

總理莫迪的個人Twitter帳號 遭駭客入侵 。

德國

德國總理梅克爾 稱 目前在德國住院中的俄羅斯反對派Navalny是遭神經毒劑Novichok攻擊惡意謀殺，要求俄國解釋，否則將尋求與北約討論。

歐盟 譴責 俄國「非常可能」下毒Navalny。

法國 譴責 神經毒劑下毒Navalny。

美國 譴責 神經毒劑下毒Navalny。

加拿大 譴責 Navalny遭化學武器攻擊。

英國首相強森 要求 俄國解釋下毒Navalny案。

波蘭外交次長 表示 Navalny情況堪憂。

英國

歐盟對英國脫歐 相關協議談判提出 嚴格時間表，10月底前要完成。

白俄羅斯

為 報復 波海三國的制裁，白俄也將反制裁三國高層，俄國則強化支援白俄。

盧卡申科感謝俄國電視台 提供 人力支援，讓他撐過媒體罷工。

俄國總理3日 訪 問白俄。

俄國外長 譴責 烏克蘭派出200名極端分子擾亂白俄。

俄羅斯與白俄雙方 討論 在白俄聯合軍事演習。

美、英、加、歐盟 討論 對白俄羅斯制裁。

蒙地內哥羅

總統 控訴 塞爾維亞干預大選。

西班牙

海岸防衛隊於大加那利島外海 救起 3艘偷渡船。島上總計已有200多名偷渡客。

美國

國務卿蓬佩奧 表示 ，為抗議國際刑事法庭惡意抹黑，調查美軍在阿富汗的戰爭罪嫌，因此對國際刑事法庭檢察官施以制裁。

智利

在政府與卡車司機 簽訂協定 後，卡車司機停止7日的罷工。

阿根廷

巴拉那河水位低下 ，使得阿根廷發生十年來最嚴重濕地大火。

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯 同意 以色列-阿聯直航經過其領空。

利比亞

聯合國 指出 俄國持續增援傭兵給所支持的東利比亞勢力。

土耳其 歡迎 利比亞停火，但懷疑東利比亞勢力的誠意。

聯合國 警告 利比亞武裝升溫，疫情也升溫。

衣索比亞

因藍尼羅河水壩爭端 ，美國大砍援助金1億美元。

阿富汗

為與塔利班 和談 ，阿富汗政府以釋放將近200名塔利班囚犯。

莫三比克

南非 表示 願意派出情報單位與軍力協助莫三比克對抗伊斯蘭民兵。

喀麥隆