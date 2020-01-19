春華秋實，時序更迭，2020年翩然到來。臘月已至，庚子鼠年在望。

上一輪的鼠年，是北京奧運的2008年，中國向全世界展現了大國崛起的恢弘氣勢。兩輪之前的庚子年，則是國事蜩螗的1900年，義和團運動導致八國聯軍出兵中國，清廷被迫簽下了喪權辱國的《辛丑合約》。

甲午戰爭（1894）、戊戌變法（1898）、庚子國變（1900）、辛丑合約（1901）、辛亥革命（1911），清朝末年的中國內憂外患，動盪飄搖，以干支紀年的甲午、戊戌、庚子、辛丑、辛亥，也隨著這些重大事件載入史冊。

干支為天干與地支的合稱，為中國傳統的紀時方式，取義於樹木的幹（干）枝（支），因其分佈有序。天干有十，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支有十二，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十干與十二支依次相配，構成甲子、乙丑、丙寅……直至癸亥共60對，每60為一輪迴，週而復始，循環往復，稱為六十甲子或六十花甲。殷代卜辭已用干支紀日，秦漢之後才用以紀年、紀月，並以地支紀錄時辰，現在農曆的年份仍用干支表示。

天干的英文多採借譯（loan translation，類似直譯或逐字翻譯），以Heavenly Stem（常用複數的Heavenly Stems）通行於世。地支的英文作法相同，以Earthly Branch（常用複數的Earthly Branches）為人所知。有些學者比較文言，以拉丁文派生的Celestial（天上的）和Terrestrial（地上的）分別替代Heavenly和Earthly。是故，天干的英文又作Celestial Stem（常用複數的Celestial Stems），地支的英文又作Terrestrial Branch（常用複數的Terrestrial Branches）。這些干支詞語的英文，一般均把首字母加以大寫。

作為合稱的干支，其英譯的標準答案是sexagenary cycle，字面為「60的週期」，反映了干支60一輪迴的週期。sexagenary（「60的」，音標 [sɛkˈsædʒəˌnɛri]）是個難詞，為拉丁文派生的字眼：sex與six同源，意為「六」，-a-是個連接母音，gen為表「十」的成分，ary是形容詞後綴。與sexagenary相關的字眼有sexagenarian（音標 [ˌsɛksədʒəˈnɛriən]），指的是60至69歲的「花甲之人」。

英譯sexagenary cycle反映60週期

據我研究，早在1833年，《不列顛百科全書》（Encyclopaedia Britannica）在介紹世界各地的紀年法（chronology），講到中國的干支體系時，用的就是sexagenary cycle。當今的《維基百科》（Wikipedia）也收錄了中國的干支，同樣用的是sexagenary cycle。

英文的百科全書早了好幾步，英文的語文詞典就要晚得多。遲至上一個鼠年的2008年，《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）才收錄了干支的英文sexagenary cycle。OED在詞源闡明，說英文的sexagenary cycle譯自法文的cycle sexagénaire，最終為翻譯中國的「干支」所得。

sexagenary cycle是「干支」的標準英譯，不過sexagenary是個難詞，運用時也可換成口語的60-year cycle。借譯自「干支」的Stems and Branches也很常見，國際知名的學術出版社愛思唯爾（Elsevier）甚至出版了《干支全書》（The Complete Stems and Branches）。當然，干支是中國文化特有的，所以音譯的Ganzhi也用，唯目前的使用情況仍不夠普及。

個別的十干十二支只能音譯，1833年的《不列顛百科全書》就是如此，只不過當時用的是早期的中文羅馬字，現在當然得用漢語拼音。因此，即將逝去的己亥年，英文就是Year of Ji Hai。就要到來的庚子年，英文就是Year of Geng Zi。至於複雜一點的庚子鼠年，我們就調整一下詞序，把它翻成Rat Year of Geng Zi。