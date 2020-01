春華秋實,時序更迭,2020年翩然到來。臘月已至,庚子鼠年在望。

上一輪的鼠年,是北京奧運的2008年,中國向全世界展現了大國崛起的恢弘氣勢。兩輪之前的庚子年,則是國事蜩螗的1900年,義和團運動導致八國聯軍出兵中國,清廷被迫簽下了喪權辱國的《辛丑合約》。

甲午戰爭(1894)、戊戌變法(1898)、庚子國變(1900)、辛丑合約(1901)、辛亥革命(1911),清朝末年的中國內憂外患,動盪飄搖,以干支紀年的甲午、戊戌、庚子、辛丑、辛亥,也隨著這些重大事件載入史冊。

干支為天干與地支的合稱,為中國傳統的紀時方式,取義於樹木的幹(干)枝(支),因其分佈有序。天干有十,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支有十二,子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十干與十二支依次相配,構成甲子、乙丑、丙寅……直至癸亥共60對,每60為一輪迴,週而復始,循環往復,稱為六十甲子或六十花甲。殷代卜辭已用干支紀日,秦漢之後才用以紀年、紀月,並以地支紀錄時辰,現在農曆的年份仍用干支表示。

天干的英文多採借譯(loan translation,類似直譯或逐字翻譯),以Heavenly Stem(常用複數的Heavenly Stems)通行於世。地支的英文作法相同,以Earthly Branch(常用複數的Earthly Branches)為人所知。有些學者比較文言,以拉丁文派生的Celestial(天上的)和Terrestrial(地上的)分別替代Heavenly和Earthly。是故,天干的英文又作Celestial Stem(常用複數的Celestial Stems),地支的英文又作Terrestrial Branch(常用複數的Terrestrial Branches)。這些干支詞語的英文,一般均把首字母加以大寫。

作為合稱的干支,其英譯的標準答案是sexagenary cycle,字面為「60的週期」,反映了干支60一輪迴的週期。sexagenary(「60的」,音標 [sɛkˈsædʒəˌnɛri])是個難詞,為拉丁文派生的字眼:sex與six同源,意為「六」,-a-是個連接母音,gen為表「十」的成分,ary是形容詞後綴。與sexagenary相關的字眼有sexagenarian(音標 [ˌsɛksədʒəˈnɛriən]),指的是60至69歲的「花甲之人」。

英譯sexagenary cycle反映60週期

據我研究,早在1833年,《不列顛百科全書》(Encyclopaedia Britannica)在介紹世界各地的紀年法(chronology),講到中國的干支體系時,用的就是sexagenary cycle。當今的《維基百科》(Wikipedia)也收錄了中國的干支,同樣用的是sexagenary cycle。

英文的百科全書早了好幾步,英文的語文詞典就要晚得多。遲至上一個鼠年的2008年,《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED)才收錄了干支的英文sexagenary cycle。OED在詞源闡明,說英文的sexagenary cycle譯自法文的cycle sexagénaire,最終為翻譯中國的「干支」所得。

sexagenary cycle是「干支」的標準英譯,不過sexagenary是個難詞,運用時也可換成口語的60-year cycle。借譯自「干支」的Stems and Branches也很常見,國際知名的學術出版社愛思唯爾(Elsevier)甚至出版了《干支全書》(The Complete Stems and Branches)。當然,干支是中國文化特有的,所以音譯的Ganzhi也用,唯目前的使用情況仍不夠普及。

個別的十干十二支只能音譯,1833年的《不列顛百科全書》就是如此,只不過當時用的是早期的中文羅馬字,現在當然得用漢語拼音。因此,即將逝去的己亥年,英文就是Year of Ji Hai。就要到來的庚子年,英文就是Year of Geng Zi。至於複雜一點的庚子鼠年,我們就調整一下詞序,把它翻成Rat Year of Geng Zi。