維吾爾民族的人權危機，已成了當下的國際政治、外交、經濟、人權的頭等大事。繼美國、加拿大和荷蘭之後，英國議會4月22日投票通過決議，宣告中國在新疆對維族人施行的是「種族滅絶」（genocide）行為，這是西方議會再次表現出對中國民族政策的嚴厲指責。

中國俗語道：「要得事合理，拿人比自己」。漢人社會如何正視發生在我們眼前維吾爾民族的悲劇？如何認清人權災難背後禍國殃民的中共反動體制？如何解讀人類文明對「種族絕滅」最新定義？我們又將如何反擊中共的惡行政策？抵制習近平政府的倒行逆施？這是舉辦維漢民族國際網絡視頻研討會的初衷與目的。

參加4月25日維漢民族國際網絡視頻研討會38人，通過實況參加會議有541人，會議由世界維吾爾代表會副主席艾克林（Dr. Erkin Ekrem）、國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲理事會主席、社長廖天琪一起主持。

第一次舉辦維漢民族國際研討會

艾克林指出，民族與宗教沖突是當今世界政治的棘手問題，這個問題不僅影響到當事國，也影響到地區和全球事務，為國際政治帶來了許多不確定因素。現實生活中已難於逃避和掩飾這個問題，應當正視該問題，已是在所難免。東突及維吾爾問題已成為世界性問題，中共在東突施行的暴政和迫害已經到了令人髮指的地步，國際社會譴責中國在東突施行種族滅絕的聲浪不絕於耳。此時正需要維吾爾族—漢族溝通與對話，達成最低限度的共識。今天有幸與各位有識之士匯聚會場，討論維—漢關係，正視其間的分歧和現實存在的問題，以及尋求解決辦法和出路，實在是難能可貴的歷史性大事。大家願意參加維吾爾族-漢族溝通與對話會議而花費時間和精力，也正是出於一種現實的責任感以及擁有改寫歷史進程的決心，這也是常人不能所及之事。因此，今天與各位一起見證歷史，實感榮幸。



世界維吾爾代表會副主席艾克林（Dr. Erkin Ekrem）。圖／田牧提供

廖天琪表示：今天這場視頻研討會，得到明鏡電視台的支持，得以現場轉播。與會的貴賓，有遠自澳洲、台灣、日本、美國和歐洲各國的朋友們。最近出台的《2020世界人權報告》指出中共政權在新疆（維族人更願意稱東突厥斯坦）實行集中營政策，嚴重侵犯了維吾爾、哈薩克等族裔的人權。其實習近平政權製造的人權災難不僅是針對異族的藏人、蒙古人和維族人，連對同文同種的香港也進行制度干預，侵犯那裡的法治、新聞自由和政治結構。對同文同種的台灣更是軍機軍艦不斷進行軍事威脅。

美國、加拿大和荷蘭都已經採用種族滅絕genocide這個詞來形容中共的反人類罪，前兩天英國議會也都全票650票通過「種族滅絕genocide」的說法。英國議員努斯瑞特·甘妮女士（Nusrat Ghani）是這個提案發起人，她說，一般人對種族滅絕這個詞有所誤解，以為是像納粹對猶太人那種大屠殺，但是該詞的本意並非如此，她說，凡是一個政府意圖將某個民族全部或部分進行鎮壓，摧毀他們的族裔、宗教和文化，都屬於種族絕滅，而這一切正在發生。

很高興今天有很多維族的朋友們參加，讓我們聆聽他們的心聲，他們的痛苦、屈辱和擔憂。也有國際政治家及友人在場發言，表達他們對維族人的支持。許多位漢人知識界的同仁也會發言，我認為做為漢人，我們不允許中共政權假中國人的名義犯下反人類罪。我們民運的朋友長期努力爭取自由民主和人權，那麼也應當跟所有為了自己民族的認同、自由和人權努力的其他族裔站在一起，相互扶持，一同對抗專制極權的暴力。



歐洲之聲理事會主席、社長廖天琪。圖／田牧提供

中共在東突厥斯坦犯下反人類罪

世界維吾爾大會主席多力坤·艾沙（Dolkun Isa）致辭道：非常高興中國民運界的朋友能跟維吾爾族人一同來討論當下維族所處的艱難困境，團結就是力量。

當前中共政權在東突厥斯坦推行的民族滅絕政策包括設立集中營，關押三百萬維族人；對維族人進行強制性人口政策，強迫結紮，節育；強迫勞動等同奴工制；破壞泯滅維族、哈薩克等族裔的民族認同、文化和宗教，摧毀清真寺；試圖將維吾爾等民族漢化。這些類似的政策也在南蒙古、西藏實施，連對香港、台灣也不放過，中共這個邪惡政權犯下反人類罪，我們必須團結國際力量，一致堅決抵抗這種種族滅絕行為。



世界維吾爾大會主席多力坤·艾沙（Dolkun Isa）。圖／田牧提供

英國議會全票通過種族滅絕議案

英國議會議員努斯瑞特·甘妮女士（Nusrat Ghani）發言道：維吾爾議題在英國議會裡進行了激烈的辯論。她和同事提出了將中國在新疆的行為定性為種族滅絕（Genocide）的決議案，結果經過激辯之後，竟然650票全票通過，沒有一個議員，沒有哪個部長，沒有任何人投反對或棄權票，這在以往75年來的英國議會歷史上是絕無僅有的全票通過的議案，可見人心所在。英國議會這個決定對斯洛文尼亞、比利時甚至德國的議會都產生了影響。不久將在倫敦舉行的G7峰會，屆時英國議會的這項決議案，也會對各峰會國家的首腦們產生衝擊，但願能產生積極效應。



英國議會議員努斯瑞特·甘妮女士（Nusrat Ghani）。圖／田牧提供

種族滅絕和馬格尼茨基人權問責法

美國國際宗教自由委員會（USCIRF）專員努里·特克爾（Nury A. Turkel），也是維裔美國律師，於2020年被眾議院民主黨黨魁南西·佩洛西指派為美國國際宗教委員會專員。從此職務上，他必須對總統、國務院作有關宗教事務的報告。

他指出：中共近22年來，對境內的不同宗教進行打壓、禁止信仰自由繼續等侵權行為。他曾給上屆國務卿蓬佩奧寫信，綜述此情況。蓬佩奧因而指出中國對維族有種族滅絕的行為。新任國務卿布林肯繼續採用這個詞彙。本來這種genocide的用詞是很罕見的，但美國政府指出，今天國際社會不容許像當年納粹於1939年對猶太人施行的那種殘忍的滅族行為。美國也強調通過全球馬格尼茨基人權問責法（Magnitsky Act），來對違反人權的官員實施制裁，禁止其入境美國、凍結在美財產等。

呼籲全球抵制2022年北京的冬季奧運會也是USCIRF努力推進的一個項目。



美國國際宗教自由委員會（USCIRF）專員努里·特克爾（Nury A. Turkel）。圖／田牧提供

當年帝國掃匈奴，今日中共關女醫

台灣駐德國大使謝志偉博士（Jhy-wey Shieh）引述唐代詩人陳陶（812〜885）的詩「隴西行」：

誓掃匈奴不顧身，五千貂錦喪胡塵。

可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人！

他說從這首詩裏看得出，一千多年前匈奴人或外族人，也許也有突厥人入侵大唐，唐朝軍士出征抵禦，竟然打到「胡人」地境，埋骨異域，這算自衛，還是侵略？當年華夏帝國很是威猛，他聯想到近日看到一張照片，是維族的羅珊·阿巴斯（Rushan Abbas）在華盛頓舉牌抗議中共的殘酷霸淩，牌上寫著：「古麗仙·阿巴斯（Gulshan Abbas）我的姐姐在哪兒？她是醫生，不需要被送進『再教育營』」！事實上，羅珊在新疆的姐姐被連坐，因為她這個妹妹在美國為維吾爾人的權益呼籲吶喊，中共就報復她的家人，將她已經退休的姐姐抓捕，並判刑20年。這個政權的做法已經引起世界的公憤。



台灣駐德國大使謝志偉博士（Jhy-wey Shieh）。圖／田牧提供

從「人權侵犯」到「種族滅絕」

歐盟德國議員恩金·艾若格魯（Engin Eroglu）視頻發言：感謝讓我有機會參加今天的會議並發言。世界對維吾爾人的命運長久以來都保持沈默，這一方面是因為中國一直隱瞞對新疆進行壓制的真相，令一方面是西方國家從2017年起就對那裡的情形充耳不聞，或不予重視。近年來，人們開始關注新疆了，這是因為有那些勇敢的倖存者、人權活動家和研究者的努力。我們歐盟因此於2020年12月將新疆維吾爾問題提到議事日程上。我們通過了一個決議，打破了以往的沈默，決定不再坐視不管，得到歐盟90%成員國的贊同。就在我們做了決議案之後，美國、荷蘭、加拿大也都發出重要的信號，他們不僅指責中國在新疆侵犯人權，而是指出那是21世紀的種族絕滅行為。這個用詞——種族絕滅，非常重要，這比侵犯人權嚴重得多。我們必須跟國際夥伴合作，在聯合國提出要求獨立進行實況調查，讓真相大白。我們也必須儘快禁止強迫勞動的產品進入歐盟，同時對那些應負責任的中國官員進行制裁。我們不能改變中國的政策，但是可以向習近平表明，如此侵犯人權是要承受後果的。並不是中國的威權體制有多強，而是我們太軟弱。我向你們保證，將盡我所能力來減輕新疆人民的痛苦。



歐盟德國議員恩金·艾若格魯（Engin Eroglu）。圖／田牧提供

台灣人與維族人感同身受

台灣民進黨立法會議員林楚茵的演講，以台灣當下的局勢，同樣面對中共的打壓與迫害，林女士以景襯情、設身處地解讀與支持維吾爾民族遭遇的人權迫害。

她說：台灣過去在人權自由方面得到了世界的幫助，現在自由的台灣更要站出來對中國的暴政強權大聲說「不」！

中國如何壓迫與迫害維爾族、西藏等民族，台灣是最感同身受了，台灣人民日復一日都在中國文攻武嚇陰影下生存，諸如：網絡攻擊、國際壓制、外交孤立、軍事威懾等。這些年來，台灣人習以為常、司空見慣，台灣人明鏡透亮，台灣反對的不是中國，而是中共領導下的專制政權。這也就是為什麽台灣人在面對西藏、香港以及現在的維吾爾族人的人權災難，特別願意站出來發聲。如果我們都不發聲，了解的人都不發聲，那麽這一片沈默，就表示認同了霸權與專制。

前幾天，台灣的立法院成立了「台灣國會維吾爾族連線」，我也是成員之一。我們希望透過台灣政府以及立法委員，以國會為起點，無論是從政府還是民間的角度，希望以我們的方式，用台灣的力量，聯合世界各國維護自由民主，希望對維吾爾人現在遭到的種族滅絕迫害，盡到我們的幫助，以及政策上的協助，跟隨美國、歐盟的腳步，推動台灣的人權問責法案，通過政府和民間一起來制定一個制裁名單，讓台灣和各國的政府合作，包括在入境、資金等方面限制。我們不希望台灣成為自由民主的豁口，我們希望成為一個持續對外發聲的窗口，讓更多的人來關注發生在新疆維吾爾族的嚴重人權問題。



民進黨立法會議員林楚茵。圖／田牧提供

台灣與國際民主聯盟同步

台灣民眾黨立法會議員賴香伶表示：這次舉辦的維漢國際會議，對台灣、對全球，面對中國以強迫勞動，以再教育營的各種迫害人權方式，展現於世人面前的暴行，我們大家共同來面對、譴責，要採取積極的行動。

在台灣我們很感同身受的就是香港的情況。我們常常說：今日香港，就是明日台灣，這句話越來越靠近我們的真實生活。在國會也好，在民間也好，我們天天遇到中共的攻擊和擾台，台灣究竟如何面對，美中兩強之下的台灣，地處國際地緣政治「第一島鏈」位置。何曾想到，在更遠的新疆，維吾爾百萬人在再教育營中遭受的不為世人所知的暴行，他們是如何度過一日又一日的長夜。我們右邊有太平洋自由的國度，我們左邊就是廣大中國對台灣的壓力以及武力的威脅。更不要講新疆、香港、西藏，台灣在世界的評估中是一個比較危險的地方。所以作為國會議員，作為我們生存在自由民主國度的人，我們要面對的是同樣問題，面對中國的暴政，對於人權的迫害與威懾，我們不應該退卻，不應該默不吭聲，更不應該沒有行動！

我雖然是國會的新科議員，我們的黨也是剛起步，但我們對於人權的追求，我們倡議的自由民主，是整個世界共同追求的普世價值。我也參與了人權會的籌組，並擔任副會長。我們已經簽署了人權問責法，大概有5個法會透過剛才林楚茵議員講到的、用制裁的方式、財產處理的方式、或拒絕入境方式來彰顯，我們必須要共同在自由民主陣線中採取行動。非常現實的是，香港一再讓我們看到它的選舉制度被緊縮，大量的民主人士被逮捕。這樣的現象已經讓所謂「一國兩制」完全不能取信於任何台灣人民，連我們的前總統馬英九都說：「一國兩制」已經消失、滅絕了。

這樣的警訊正告訴我們，我們要守衛我們自己掙得的台灣自由，要維護我們的自由生活方式，只能靠自己，甚至要聯合世界上更多支持自由民主這樣制度、體制的力量，才能夠守衛我們自己不易掙來的自由。就像謝大使講的，整個「戒嚴」到「解嚴」是多少民主運動前輩爭來的。

回到新疆維吾爾族現在的困境、處境，如何讓這樣珍貴的人類生活、文化、宗教傳承避免被任何的強權政體去清洗、磨滅，這才是我們全球應該共同努力和捍衛的目標。

中國已顯露霸權獠牙，美中之間的關系沒有人能置身事外，所以今天以中國政要聲稱不擴張、不稱霸，和平發展成為世界的重要力量，請聽清楚我們今天論壇的所有聲音，請面對！沒有人相信中國正在往正確的道路上去，我也希望在台灣、在國會盡一份心意，跟大家一起努力。強迫勞動的問題、再教育營的問題、文化清洗的問題、種族滅絕的問題，不應該發生在21世紀！



民眾黨立法會議員賴香伶。圖／田牧提供

維吾爾人權問題是中共體制惡果

日本前經濟產業副大臣丶日本人權財團理事長牧野聖修視頻講話表示：非常感謝主辦方的邀請，能參加這次重要的會議，其重要性是：維吾爾的人權問題已成為全世界關注的人權問題，全世界更加廣泛地支持維吾爾，對此我很高興。

關心維吾爾朋友們，在土耳其、美國、歐洲，及日本的各位朋友們，讓我們大家共同來支持維吾爾，想盡一切辦法努力阻止發生在維吾爾的「人權迫害」、「種族滅絕」等行為是很重要的事情。

我在日本也將竭盡全力地支持維吾爾人權事業。我想維吾爾人最終目標是東突厥斯坦的獨立，依照維吾爾人意願，創立一個重視自身宗教，對世界和平有貢獻的新國家。

1989年「天安門事件」後，我們對中國的對策是錯誤的。如果當時世界各國一致努力促使中國實現民主化，就是另一個結果。可惜，當時以日本為首的各國，與中國進行國民往來，經濟優先，以至中國民主化倒退，造成今天的中國給世界帶來人權迫害問題，和平問題，霸權主義等禍害。我們要認真反省這段歷史，必須促使中國成為自由民主的國家。

我曾經講過，維吾爾人權的問題是維吾爾人自己解決不了的，需要包括西藏人，南蒙古人，香港人，台灣人，以及我們在內的大家共同努力下，應對中國民主化與人權問題，不能忘記在中國大陸內有許許多多各民族的追求自由民主的人們，為了他們，世界各國更需要團結，為促使中國早日實現民主化而戰鬥。

維吾爾人是非常正直有信仰的，世界各國應該繼續全力支持他們。我在日本，將與大家共同支持維吾爾。謝謝各位！



日本前經濟產業副大臣丶日本人權財團理事長牧野聖修。圖／田牧提供