不出所料，台灣進入WHA大會，在老共極力阻擋下，還是被排除在外，證明老共把持世衛組織，用力很深，小國家拿了紅包，過半充當老共投票羽翼，其次，台灣再次被老共操控的國際組織排除，更證實老共仍對七十年前內戰殘留，耿耿於懷，老共花大錢綁架這些國際組織，不惜曲解法律阻擋台灣，證明四十年來，中台所有交往，化恨為愛，仍無助改善關係，不管台商幫助多少中共經濟發展，老共不接受眼下事實存在的「兩國中國」，或一中一台，他寧可被罵眼瞎，也不悔改，在老共政黨領導一切之下，洗腦全中國奴隸，於是，中台兩國依舊是一場你死我活的零和遊戲，看起來，老共要把這場超過七十年遊戲全部唆哈才甘心。

台大石教授把中台兩國之戰，比喻為兩頭蛇互咬，指稱背後的慫恿者，就是美國，或稱國際自由主義者，對這樣的論述，我無法接受，以蛇的邪惡比喻中共，我不予置評，但是民主化的台灣非蛇類可比，這種論點視兩頭蛇為同一身體，本就謬誤，因中台兩國身體不同，思想意識形態也差異甚大，簡單說，兩者大腦也不同，兩蛇要互咬，與美國西方國家無關，美國長期扮演和事佬，目標是阻擋戰爭，若要隔山看虎鬥，美國大可放手，以中共當下軍事之強勢，若無美國阻擋，武統戰爭早就爆發，如此簡單常識，大學教授視而不見，文章動機何在？石教授的大作目的，只是汙名化美國，汙名自由主義，分化美台關係而已。

中台之爭，早已不在於中國代表權虛名之爭，而在人民對生活形態選擇，國際政治學者普遍認為：中共欲併吞台灣，不只是要收回不在主權範圍內土地，更在於爭霸世界，美中爭霸是民主和獨裁戰爭，台灣既受到國共內戰殘留影響，更是戰後尚未解除殖民地區，加上地理因素，終於成為主權爭議之地，台灣也是美中這場爭霸戰爭前沿，好戰者是老共，被動者是台灣，簡單說：把殘留內戰未解決的勝負，硬要搞成你死我活的戰爭，問題不是台灣，而是老共，因為台灣早已宣告停止勘亂，意思等於棄械投降，承認中共，希望中台放棄歷史恩怨，兩國過著相安無事生活，你愛你的共產，我過我的資本主義，但是，台灣人這種簡單幸福追求，卻礙了老共的眼睛，可見業障來自老共，不在台灣。

台灣人國族認同分歧

卜睿哲最近所寫《困難的選擇（暫譯）》（Difficult Choices: Taiwan's Quest for Security and the Good Life）一書，明確分析阻擋台灣安全的生活追求，來自身份困擾，解決之道，終歸要回到台灣人的國族認同課題上，畢竟，中華民國台灣或台灣中華民國，都不是國際法認可的國家，台灣人必需在舊中國和新台灣之間做選擇，這就涉及憲法問題，切割舊中國主權只限金馬列島，台灣才可能重生，如果中共是以人民為本的政權，台灣人身份認同，或者是金馬人民身份認同，立刻就可以用公民投票解決，可惜，台灣遇到不講道理的中共，可以和平處理的問題，變成糾纏不清的難題。

老共以法理台獨帶來戰爭，恐嚇台灣人無法在領土主權問題上合法解決，多數人只能在維持現狀徘徊，這就是困境的來源。

洗腦中國人，讓中國人以為台灣屬於中國，演變成今天中共騎虎難下的困境，中共高層很清楚，在美、日、韓、澳、印五國圍堵下的中共，如果執意要打台海戰爭，勢必遭到失敗，政權和國家都受重創，人民死傷更難估計，稍有理性者不為也，但是，有人認為掌權的習近平，為了帝王夢想，很可能作出非理性選擇。

美國「2049智庫」，專門研究中共的學者易思安，近日投書《外交政策》雜誌說：「不要相信習近平是理性主義者，連維吾爾族族群滅絕這種事都敢做，習近平瘋狂發起攻台戰爭，並非不可能」。

中共已經是共產主義紅色擴張的領導者，他所圖謀是統治世界，而台灣只是橫檔門前第一塊石頭，只要奪取台灣，下個目標就是美國，這種戰略和日本擴張一樣，拿下美國，等於拿下世界，可惜日本被美國摧毀，這個歷史也會重演。

中共強橫所依靠，就是長期被洗腦的義和團，他們相信中共強盛的神話，卻看不到已經千瘡百孔的國家，這些義和團終會覺醒，並成為反撲的力量，最終埋葬中共政權，納粹德國正是歷史前車之鑑。



美國「2049智庫」，專門研究中共的學者易思安，近日投書《外交政策》雜誌說：「不要相信習近平是理性主義者，連維吾爾族族群滅絕這種事都敢做，習近平瘋狂發起攻台戰爭，並非不可能」。圖／擷自中國人民網