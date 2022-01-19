宋維村醫師，桃園觀音鄉人。原本父母期待他讀師範學校，沒想到老師認為他成績優異，鼓勵他父母讓他報考建國中學，畢業後他本想讀化學系，又沒想到竟考上第一志願台大醫科，醫科畢業後本想走公共衛生，又受到老師影響而走上兒童精神科的路。在台大受完訓練後他有機會被林宗義教授（台大戰後第一任精神科主任）推薦到加拿大溫哥華的維多利亞大學兒童精神科進修，也有機會留在環境優美的國外從事臨床工作，但他想到台灣當時只有他的老師徐澄清教授之外，就沒有第二個兒童精神科的師資，毅然回到台大接棒，他發起了台灣自閉症關懷的基金會，鼓勵自閉症兒童的家屬和社會上關心的朋友，共同為台灣自閉症兒童的教育和治療揭開了新的發展。

宋維村不只在兒童精神科的領域有重大貢獻，他也擔任過台大精神科主任、台灣精神醫學會理事長、中華民國心理衛生協會理事長，他任內建立了精神科醫院評鑑的標準精神科專科醫師的資格審查制度和考試辦法，也提出了精神衛生法的草案，在陳永興醫師擔任立委時共同合作催生了立法的落實，保障精神病患的人權。他也在國際組織世界心理衛生協會中，為了確保台灣的會籍將「中華民國」正名為「台灣」，透過林宗義教授（前世界心理衛生協會理事長）的協助，阻止了中國對台灣的打壓，請大家來分享兩位精神科醫師精彩的對話。

1月23日（日）上午11點將於 微微笑廣播電台 播出宋維村醫師下集訪問，歡迎準時收聽。

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