民眾逾期未辦繼承登記的土地面積續創新高，截至107年12月底，已達1萬4,712公頃，將近1個金門縣的面積。內政部提醒，政府列冊管理15年後如仍未辦理繼承，將依法公開標售，請民眾多加留意，別讓自身權益睡著了。圖／取自維基百科

民眾逾期未辦繼承登記的土地面積續創新高，根據內政部統計，截至107年12月底，已達1萬4,712公頃，將近1個金門縣的面積。內政部提醒，政府列冊管理15年後如仍未辦理繼承，將依法公開標售。呼籲民眾多加留意，別讓自身權益睡著了。

根據內政部統計，截至107年12月底由全國地政機關列冊管理民眾逾期未辦理繼承登記的土地有56萬4,619筆、面積約1萬4,712公頃；建物有2萬2,223棟、坪數約47萬坪。其中光是107年所新增列管的土地筆數就有6萬9,898筆、面積約1,393公頃，相當於新北市三重區的面積大小。

內政部表示，為促進土地利用及維持地籍正確，土地及建物自繼承開始之日起，6個月內應辦理繼承登記，逾期者，除每逾1個月處登記費1倍的罰鍰外，超過1年仍未辦理繼承登記者，地政機關會公告3個月並通知繼承人申請登記，若仍然沒有民眾辦理登記，地政機關將列冊管理15年，期滿後由國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

內政部指出，未辦繼承登記，主要原因包括繼承人不知被繼承人遺有不動產、繼承協議條件談不攏或被繼承人留有債務等。為保障自身財產權益，應儘速向國稅局申報遺產稅，並領取遺產稅免稅或繳清證明書，如果無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

內政部也提到，考量到部分繼承人不知被繼承人遺有不動產，而錯過申請繼承登記的期限，內政部自103年6月起，推動地政機關按月主動通知繼承人申辦繼承登記的服務，截至去（108）年12月底，已主動通知40萬1,571件。

內政部強調，政府雖提供主動通知的服務，但還是要民眾親自申請辦理，繼承人如收到地政機關主動通知申辦繼承的公文，應儘快於6個月期限內辦理登記，避免因逾期未辦理繼承登記而被課予罰鍰，或是列冊管理15年後被公開標售不動產，以確保自身財產權益。