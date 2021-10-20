美國參議院外交事務委員會星期二（10月19日）通過了跨黨派的《2021年南中國海和東中國海制裁法案》。該法案的發起人、佛羅里達州的共和黨籍聯邦參議員馬可·魯比奧（Marco Rubio）和馬里蘭州的民主黨籍聯邦參議員本·卡丁（Ben Cardin）對此表示歡迎。該法案將對參與北京積極推動其在南中國海和東中國海廣泛的海洋和領土權利主張努力的中國個人和實體實施制裁。

魯比奧和卡丁參議員今年5月17日在參議員推出了這項法案。魯比奧是參議院情報特別委員會副主席，也是參議院外交委員會的高級成員。卡丁是參議院外交委員會負責國務院管理的小組委員會的主席。

「對一個自由開放的印太地區來說，沒有比中國共產黨及其武裝力量中國人民解放軍更大的威脅了，」魯比奧在一份聲明中說。「美國在該地區的經濟和國家安全利益面臨的風險是真實的。在北京繼續非法控制南中國海和東中國海的時候，美國需要更多的工具來對抗北京。」

他敦促參議院全體迅速通過這項立法。

「中國在南中國海和東中國海的咄咄逼人的行為不能不受遏制，」卡丁參議員說。「我們的法案發出了一個強有力的跨黨派訊息，即美國將捍衛商務自由流動和航行自由，捍衛我們盟友的主權，並促進依照國際法以和平外交的方式解決爭端。」

根據該法案，對在南中國海有爭議地區的建設和發展項目，——包括填海造島、燈塔建設、移動通信服務基站建設、電力和燃料供應設施建設或民用基礎設施建設，——或為此類開發項目產生的新定居點的持續供應的任何中國人，以及對威脅南中國海有爭議地區或由日本或韓國管理的東中國海海域的和平、安全或穩定的行動或政策負有責任或直接或間接參與其中，包括在這些海域使用船隻和飛機行使中國主權的中國人，都將受到制裁。制裁措施包括凍結這些人在美國或由美國人控制的財產，不得入境美國或吊銷現有簽證等。

法案還禁止美國政府出版辦公室出版任何把南中國海和東中國海稱為中國的一部分的文件；禁止為在這些海域的某些投資提供便利；不承認中國對這些海域的主權宣稱；並禁止對某些承認中國對這些海域擁有主權的國家提供援助等。

在黨派對立嚴重的美國國會兩院，兩黨議員在對中國共產黨政府採取強硬立場方面有普遍的共識。

在南中國海問題上，美國對南中國海島嶼主權歸屬不持立場，但是，在川普執政時期，美國拜登政府延續了川普政府的這一政策。

中國在東中國海一組小島與日本有主權糾紛。這組島嶼被日本稱為尖閣列島，被中國稱為釣魚島。這組無人居住的島嶼目前在日本控制下，但中國船隻時常在島嶼附近與日本船隻對峙。美國政府在這組島嶼主權最終歸屬問題上不持立場，但反對任何謀求單方面改變現狀的行動，並明確表示這組島嶼目前在日本行政管轄之下，屬於《美日安保條約》涵蓋範圍。