高雄醫學大學是本土台灣人在戒嚴時期，1954年由台灣第一位醫學博士杜聰明教授創辦，台灣人以自己的力量成立的第一所私立大學，其存在與成長自有其特殊意義。昨天（3月7日）在全體起立高唱〈高雄醫學大學校歌〉（作詞：謝獻臣，作曲：呂泉生）之後，為傳承宣布成立「台灣高雄醫學大學全球校友總會」：「雄偉連峰青綠沃野，高醫矗立南台灣，環境優美氣象萬千，巍巍黌宇教澤長，攻讀辛勤日以繼夜，探討科學新境界，樂學至上研究第一，齊為大眾保健康，不懼風暴不畏炎陽，像參天的大王椰，奉獻愛心服務人類，譽滿杏林永芬芳。高醫人，齊奮起，高醫人，齊奮起！為今日的成就歡呼，向明日的理想邁進！」

高醫的校友會是1974年在謝獻臣院長的號召之下成立至今已經46年。一向以加強全球校友聯繫、促進校友情誼與合作、協助母校發展進步為宗旨。12年前因為小部分陳啟川後代明目張膽地修訂董事會捐助章程時企圖變更校名、篡改創辦人、霸佔為唯一的捐助人；校友群起憤慨投訴教育部，予以糾正陳家董事會。校友會並擴大組織規模，且於校友會宗旨加入改革董事會。因為陳家董事會持續非法擴權，校友會於四年前向教育部監察院及行政院陳情要求高醫董事會要確認高醫是公共財，在公開透明選舉下讓有能力的校友參加董事會、協助校院的營運管理。不料董事會卻為了鞏固其在高醫的控制權力，利用影響力，讓校友會違法充斥人頭會員，造成校友會第五屆理監事選舉耗費一年也無法完成，也癱瘓校友會一年。致使校友會在2020年12月17日被內政部解散。



2021.3.7高雄醫學大學全球校友總會成立籌備委員及各學院代表。圖／陳順勝

「高雄醫學大學」在杜聰明博士的創辦下，這六十多年來，培育許多精英校友，遍佈全球，這份驕傲與榮耀，要傳承下去，讓母校繼續發揚光大，呼籲全球的高醫人齊奮起。學校的發展、學弟妹的栽培、董事會的健全，在在需要全球高醫大校友的努力與支持。全球校友會聯合會的成員經多次會議商討後決定向內政部申請成立「台灣高雄醫學大學全球校友總會」來完成還原宣揚校史真相，維護高醫的公益本質，發揚杜聰明博士創辦高醫的宗旨，提升高醫發展為國際一流大學。本會依大學自治精神與大學法運作推動高醫董事會的制度化與正常發展，並促進其組織與運作之改善，比照哈佛大學，邀請本校友會正式推薦之校友及社會賢達人士擔任超過三分之一高醫董事。發揚高醫創辦人杜聰明博士之創校精神，樂學至上、研究第一，關懷弱勢醫療，促進健康平等。另外也將推動高雄醫學大學與國立綜合大學合併，提升高醫發展為國際一流大學、落實高醫公益化。



2021.3.7高雄醫學大學全球校友總會成立。陳永興期許高醫學生追求是非，講求公義。左起:林正泰、陳永興、劉景寬。圖／擷自林崑峯影片

昨天認同以上理念的校友，付諸行動加入全球校友的行列。因應COVID-19疫情，全球各地校友會無法回國與會，而改以視訊連線與會，包括日本、北美、中國等高醫校友會全程參加大會與餐會。創辦人杜聰明博士孫子杜武青教授特地受邀南下參與盛會。



台灣高雄醫學大學全球校友總會成立餐會中，向歷來高醫大教授致敬。圖／陳順勝

餐會中特別向與會的歷來高醫大教授上台致敬。我是這學校醫學系第12屆校友，從大學部、見習醫師、實習醫師、主治醫師、講師、補助到英國進修、副教授、研究所博士班（第二屆）、直至教授都受高雄醫學大學培養，也是成立高醫大教師會的創會理事長，2000年在服務22年後離開高醫大轉任高雄長庚醫院。昨天大會主要在修訂大會章程，選舉理監事與理事長，與各學系所及各屆校友聯合選出前校長劉景寬教授擔任榮譽理事長，選出的理監事涵蓋各學系所與世代代表，共同跨出第一步，為傳承台灣人建校理念與開放民主的精神邁進，我們校友都寄以厚望！

相關影音：錄製/林崑峯

