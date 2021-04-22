武漢瘟疫之後，國際局勢整個改觀，超過半數的西方國家已經認定這場死亡劇烈的瘟疫，其實是老共對世界進行的生化戰爭，不管武漢實驗室因為疏忽或者是有意，這筆帳也到了算帳的時候了。

於是，本來親共的歐洲國家，重新審視和老共的關係，捷克就是其中之一，去年，捷克國會因為和台灣交好，得罪老共，現在，為了烏克蘭東部的戰局，捷克也挑戰俄羅斯普丁的「大俄羅斯主義」。

普丁企圖重振蘇共帝國

4月17日，捷俄兩國相互驅逐外交官，並相互指控對方的外交官是特務，在此之前，美俄兩國也相互驅逐外交官，英國甚至把軍艦開入黑海，現在，歐盟國家正在包圍俄羅斯，預防烏東戰爭突起，美國、日本、澳洲、印度則包圍老共，東西半球出現兩個孤單的戰狼，俄羅斯企圖帝國復興，中國卻是大國崛起，國際局勢也變得更加緊張。

俄羅斯以俄語民族理由，利用公投吃掉克里米亞，遭來聯合國制裁，如今吃出味道，更企圖併吞東部烏克蘭，這下子觸犯歐盟底線，引起圍剿抵制，目前東烏邊界增兵超過12萬，戰爭一觸即發。

捷克脫離蘇聯以來，努力擺脫過去蘇聯的控制，以及威權文化，因此和俄羅斯長期不睦，去年6月，捷克因為轉型正義法案，強制拆除蘇聯時代的威權象徵科涅夫的銅像，引發俄羅斯不高興，兩國相互驅逐外交官，不到一年，兩國又槓上，這一次槓上的原因卻很巧合和烏克蘭有關。

2014年，捷克東部的維貝蒂斯軍火庫，前後一個月內發生兩次爆炸，燒毀150頓軍火，這座軍火庫的軍火是捷克援助烏克蘭的軍事品，爆炸後警方追查到現場的監視器，出現兩位俄羅斯人——派桌夫和波希洛克，這兩位俄羅斯人，在爆炸之前進入拜訪，爆炸後迅速離境，很顯然涉有重嫌，但是，捷克查無更直接證據，到了2018年，一位投靠英國的俄羅斯雙面間諜斯——克里帕爾，在英國小鎮薩里斯伯利，遭到毒藥暗殺，兩個案子扯在一起，主因是涉案者的護照名稱，和捷克軍火庫爆炸案一模一樣，很顯然，來自俄羅斯的特務派桌夫和波希洛克涉及這兩個案件，但是，捷克卻隱忍下來，到現在，才爆出這兩件案件。



2014年捷克東部的維貝蒂斯軍火庫，前後一個月內發生兩次爆炸，之後，捷克軍方加派進駐維護安全。 圖／捷克國防部

俄羅斯特務擅長暗殺

斯克里帕爾案件，相當有間諜趣味性，2004年，斯克里帕爾搭機飛往莫斯科，一下飛機就被俄羅斯國安局逮捕，當時，斯克里帕爾已經離開KGB工作，但是，國安局掌握到斯克里帕爾早在1995年，已經變節，投效英國軍情局，並且提供很多情報給英國，斯克里帕爾曾經擔任過KGB人事副局長，手上掌握情報員名單，因此，斯克里帕爾被逮捕後，立即被莫斯科當局以叛國罪，判刑13年，關押在莫斯科。2010年，美俄兩國進行特務交換，英國拜託美國，必須把斯克里帕爾列入交換名單，終於，斯克里帕爾離開莫斯科，來到英國，英國軍情局把斯克里帕爾和女兒安置在薩里斯伯利小鎮，沒料到，俄羅斯國安局特務如影隨形，潛入小鎮，利用毒藥暗殺斯克里帕爾和女兒，還好，英國軍情局提早將兩人送醫院，挽回兩人生命，英國軍情局也從監視器查到兩名俄羅斯特務涉有重嫌，這就是捷克政府和俄羅斯政府交惡主因。

俄羅斯崩解之前，特務習慣暗殺，這種習慣來自史達林時代，史達林尤其喜歡用毒藥暗殺政敵或朋友，所以，暗殺的傳統一直到現在，2008年，一名投奔英國的俄羅斯特務利維年科，飲水被人投下放射性藥物死亡，俄羅斯反對黨領袖納尼瓦，去年8月也被人投入神經毒藥，險些死亡，今年1月回到莫斯科，就被普丁派人逮捕，目前還在獄中絕食，歐盟為了聲援納瓦尼，才對普丁經濟制裁，普丁現在是俄羅斯皇帝，可以幹到2036年，政權獨裁是本性。

捷克對俄羅斯特務行為很感冒，也同樣討厭老共的特務，所以，為了烏克蘭，捷克勇敢槓上俄羅斯，這個國家勇氣可佩。



2018年3月4日，前俄羅斯上校謝爾蓋·斯克里帕爾和其女兒尤利婭被發現倒在英國威爾特郡索爾茲伯里一處購物中心的長椅上（鑑識人員以帳篷蓋住處）不省人事，經診斷兩人神經毒劑中毒。示意圖／擷自維基百科，公有領域