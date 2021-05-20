作者指出，方艙收容所一旦入住染疫者之後，就是一個超大的病毒傳播場域，台灣的防疫旅館比中國的方艙染疫收容所強上千倍百倍。圖為武漢市江岸區塔子湖體育中心改造成的方艙醫院（2020年2月）。擷自維基百科，公有領域

前年底去年初中國武漢傳出武漢肺炎病毒，因為中國政府不誠實，危害全世界，截至目前為止，已經造成全世界數百萬人死亡。

去年中國政府快速興建染疫者的集中收容所，名之為方艙醫院，共產黨為了大內宣，當時還有電視實況轉播，洗腦中國人民凡事聽黨話跟黨走就對了；如果我們台灣像中國那樣搞，根本就是向下沈淪；外行看熱鬧，內行看門道，中國的方艙染疫收容所，說實話，充其量只是野戰醫院水平，奧梨假蘋果。

醫學和公共衞生專家一眼就看出，中國所謂的方艙醫院，根本就是集中收容所，和沒有隔間的大禮堂差不多，其目的就是要收容大量無處安置的染疫民眾，方艙收容所一旦入住染疫者之後，就是一個超大的病毒傳播場域；一言以蔽之，就是病患得了武漢肺炎之後，適者生存，不適者淘汰，物競天擇，中國政府面對那麼大量的染疫者，集中管理染疫者，染疫者才不會到處亂跑，才不會一傳十、十傳百，病毒才不會以幾何級數散播出去；在方艙染疫收容所中，提供基本醫療和生活需求，因為如果任由染疫者在原本的社區繼續吃喝拉撒睡，病毒就會繼續沒完沒了傳來傳去。集中管理，萬一病重死亡，趕快火化，當作從來沒發生一樣，屍體燒了什麼都沒了，連病毒也沒了。

方艙醫院根本就是集中收容所

台灣再怎麼差的防疫旅館也好上中國的方艙染疫收容所強上千倍百倍。台灣藍營毫無醫學和公共衞生背景的地方首長和民意代表，一天到晚吵著台灣需要趕快興建方艙醫院，是頭殼壞去嗎？

其實在中國那種共產國家，要蓋方艙染疫收容所，一點也不難！台灣如果沒有民主、自由和人權，政府選定一塊地，根本不用管什麼法令，要求建設部門日以繼夜開挖趕工，自來水公司和電力公司全力配合，建一座千人大通舖組合屋有什麼好說嘴、炫耀的呢？少見多怪罷了！台灣就是有一些人義和團式的崇拜共產黨，把共產黨捧上天，連共產黨放的屁都是香的；只能說過去數十年來中共統戰部門最大的成就就是把中國國民黨從反共轉變成舔共。

台灣的防疫旅館遠比台灣各級學校的教室好；即便台灣現成的學校教室也比中國千百人中央大禮堂式的方艙染疫收容所要強上千倍百倍。

台灣民眾千萬不要拿香跟拜，不要隨舔共政客起舞，我們不要向下沈淪，也絕對不會向下沈淪。

隔離和通風是公共衞生和醫學的基本要求，尊重隱私則是人權和文化。民主台灣有一大堆台灣刁民，刁民們是絕對住不習慣中國那種方艙染疫收容所的啦！

台灣的醫療量能、檢疫所和防疫旅館都還算充足，大家一定要配合政府防疫措施，出門帶口罩，勤洗手保健康，人多的地方不要去。

另一方面，AZ疫苗是英國牛津大學發明的，英國人大部分都打AZ疫苗，你有辨法念英國牛津大學嗎？台灣人比英國人高級嗎？大家不要被居心叵測的有心人士誤導，有疫苗就打，不要再挑剔了，英國疫苗再怎麼爛，也比中國疫苗好；蔡總統說台灣製造的疫苗也快要上市了，大家配合政府政策，台灣人民一定可以再創防疫佳績。

中國的方艙醫院就是染疫收容所，是千人大通鋪，廁所有沒有門？洗澡有沒有一人一間？咱台灣人一定不會習慣的啦！



隔離和通風是公共衞生和醫學的基本要求，尊重隱私則是人權和文化。而中國的方艙醫院就是染疫收容所，是千人大通鋪，咱台灣人會習慣嗎？圖為中國武漢以體育館臨時改建的方艙醫院。擷自聯合國網站