陳水扁前總統今（10）日一早在臉書、Line群組發布影片，大聲疾呼「搶救阿扁、集中選票，政黨票10號」，讓「一邊一國行動黨」過5%門檻，阿扁進軍國會當助理。圖／一邊一國行動黨提供

明天就是投票日，各陣營最後衝刺，陳水扁前總統今（10）日一早在臉書、Line群組發布影片，大聲疾呼「搶救阿扁、集中選票，政黨票10號」，讓「一邊一國行動黨」過5%門檻，阿扁進軍國會當助理。

陳水扁8日到台北連跑三間廟，先在艋舺龍山寺召開記者會三問馬英九，再到大稻程慈聖宮、大龍峒保安宮，為「一邊一國行動黨」及立委候選人造勢，痛批「政治追殺、司法迫害，他真的走投無路」，拜託大家幫阿扁主持公道，把神聖的一票投給「一邊一國行動黨」。

陳水扁9日又前往嘉義梅山玉虛宮、雲林斗六新興宮、雲林斗南六房廟、雲林北港武德宮財神爺及朝天宮參拜，提出「一邊一國行動黨」十大政見、九大福利政策，包括老人津貼提高到1萬元、老人年金提高到6000元、育兒津貼提高到1萬元、青年學貸不用利息、調低菸價等政策。

陳水扁今天沒有行程，在家催票，他一早發布影片喊出「阿扁最後的懇託」，誠懇拜託「搶救阿扁、集中選票，政黨票10號」，阿扁的「一邊一國行動黨」，缺您神聖的一票，「一邊一國行動黨」若能過關，阿扁就可以進軍國會當助理，阿扁需要您神聖的一票，「一邊一國行動黨」在此感謝您、拜託您。

影片：阿扁最後的懇託



影片來源：一邊一國行動黨提供

影片：一邊一國行動黨競選宣傳片



影片來源：一邊一國行動黨提供