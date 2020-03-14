桃園城市快速發展之際，呈現嶄新面貌，也留存古城區的迷人風情。初春時節，不妨來趟老派復刻之旅，走訪桃園角落的文創據點，發掘在地新魅力！

從博愛生活文創出發，認識古城區的輝煌歷史，尋覓微型文創品；再轉進巷弄內的紅磚老屋，伴著復古物件，悠閒享用豐盛餐點。午後，在黑膠唱片環繞的空間，感受曼妙旋律的時光流轉；接著逛逛日式雜貨風的文具店，挑選手帳、鋼筆或印章等療癒小物；最後在日式居酒屋的熱鬧氣氛中，迎接夜幕降臨，以美味料理撫慰身心靈。

文創再造老城遊歷 博愛生活文創

老派復刻文旅的首站就朝歷史悠久的景福宮出發，座落於桃園發展最早的博愛商圈，在地青年張得均集結許多人，成立了桃園市博愛特區文創商業發展協會，從文創再造出發，開設3層樓的「博愛生活文創」，讓桃園微型文創店家進駐，並引入青農有機產品及原住民族創意商品等，希望以文創、農創、原創為復興古城區的示範模式。

博愛生活文創不只在1樓行銷在地文創及青農產品，也利用2樓舉辦展覽、生活小講堂、農創市集、DIY體驗等活動，讓街區老靈魂、青年新勢力碰撞出創意火花。此外，運用街區的文化與產業特色，設計不同主題的導覽路線，透過趣味的尋寶集章，帶著遊客在過程中，深度認識街區歷史，也挖掘老城的迷人之處。



2樓是不定期舉辦展覽、生活小講堂、體驗活動的空間。圖／莊智淵

紅磚老屋嚐新食 丹宅DAN’s home cuisine

彎進春日路旁的靜謐巷弄，不自覺被「丹宅DAN's home cuisine」外的整面紅磚牆吸引駐足。年久失修的屋宅在設計師Cho和廚師Daniel的攜手改造下，成為如家般溫馨的聚會空間，植栽、乾燥花、原木桌等充滿自然氣息，妝點鐵花窗、復古吊燈、舊型電視等老物件，當陽光透過大片窗戶灑入，為老舊氛圍增添溫度。

丹宅的「炸物拼盤」匯集手作雞肉球、炸薯條及炸雞翅，佐義式香料的雞肉球口感扎實，沾上蜂蜜芥末醬，酸甜又夠味；「炸蛋沙拉」以雞肉泥裹水煮溏心蛋酥炸，加上新鮮生菜，再淋萊姆香菜醬，營養滿分又飽足；「泰式酸辣雞飯」用特調泰式酸辣醬搭配先炸後炒的雞塊，微辣滋味最開胃；「提拉米蘇」口感濃郁綿密，恰到好處的酒香更是讓人驚豔；「彩虹繽紛樂」為當季4到5種水果磨製的漸層冰沙，夢幻色澤完全少女心噴發。坐在紅磚老屋裡，品嚐多元餐食，靜享午時光影。



坐在窗邊享受陽光灑落，品嚐多元選擇的美味餐點。圖／莊智淵

黑膠唱片玩轉時光 古碟工作室

隱身在連棟公寓1樓的「古碟工作室」，未安裝門鈴，若非事先預約，可能會不得其門而入。熱愛音樂的男主人Max從大學就開始收藏黑膠唱片，耕耘這個領域多年，不僅是全國一大黑膠供應商，也提供盤帶、音響等設備選配。近年來，台灣掀起一股黑膠風潮，呈現細膩溫暖的音色且如臨現場的音質，與CD或數位音樂完全不同，吸引許多樂迷重新接觸認識。

坐在舒適的沙發上，聆賞前方音響流瀉而出的悠揚樂音，啜飲女主人Zoe準備的茶品咖啡，或是閱覽架上書籍，讓人幾乎忘記時間的存在。古碟工作室不定期舉辦講座或音樂會，希望透過分享交流，覓得更多知音，無論是黑膠愛好、音樂執著的有緣人都歡迎來到這裡，重拾昔日的記憶時光，也有機會得到專業的硬體設備、唱片或書籍選擇建議。



黑膠唱片在唱盤機逐漸旋轉，唱針循著唱片凹槽移動，美妙旋律令人沉醉其中。圖／莊智淵

古碟工作室充滿跨越不同時代的黑膠唱片，任君選擇並細細玩味。圖／莊智淵[/nop]

手寫手繪療癒人心 小鹿文具所

在慣用電腦處理文書作業的當下，手寫、手繪及手作的機會似乎越來越少，而位於新民老街的「小鹿文具所」，將文具視為忙碌現代人放慢生活步調的調節器。店主茜妮認為，靜心專注於寫手帳、繪圖或拼貼卡片時，可以開啟跟自己對話的時刻，也希望透過令她著迷的文具、雜貨，堆砌出一片療癒森林，讓到訪者沉浸在美好氛圍，忘卻煩憂。

店內的空間設計以日系雜貨風為主，並結合花草植物、動物等元素佈置環境，讓人彷彿親近大自然般的放鬆。踏進小鹿文具所，除了可見日本進口的文具用品、台灣創作者品牌及自製印章與紙膠帶，也能坐在特別設置的體驗區，跟著牆面張貼的各種文具說明，試寫、試用，找到適合自己的工具。此外，這裡更提供明信片代寄服務，離開前別忘了投遞一張為旅行留念。



騎著YouBike在新民老街探險，日系風格的小鹿文具所充滿自然氣息，相當吸引人。圖／莊智淵



琳瑯滿目的文具雜貨，讓喜愛手寫、手繪的人愛不釋手。圖／莊智淵

深夜食堂大確幸 小料理食事処

最後一站走入「小料理食事処」，濃厚的日式氛圍，燒烤的香氣滿溢。這間適合個人小酌、家族聚餐的食堂，由老闆張風沐與弟弟及好友在5年前共同開設，結合台菜熱炒和居酒屋料理，食材新鮮、菜色多樣且價位親民，著實感受到「小料理，大確幸」的食堂精神。

「綜合炙燒握壽司」一次可嚐到紅魽、海鱺、鮭魚、鮪魚、旗魚、比目魚、干貝等口味；「烤物－每日時令鮮魚」的澎湖赤筆仔外皮酥脆，肉質鮮嫩；季節限定的「麻油松阪豬淡菜火鍋」加入馬祖特有的淡菜，喝一碗暖心又暖胃。此外，「宮保皮蛋臭豆腐」、「員工最愛偷吃炸餛飩」等創意料理，搭配來自日本各地的清酒、燒酎，令人吮指回味。在滿足口腹之欲，也撫慰心靈的同時，結束一日的老城新遊趣。



小料理食事処挑選新鮮食材烹調的豐富餐點，令人食指大動。圖／莊智淵

※本文轉載自《桃園誌》No：57