美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上說，拜登政府支持川普政府在任期結束前最後一刻做出的決定，即中國在新疆實施了種族滅絕。。圖／擷自美國國務院flickr

美國國務院週二（3月9日）表示，國務卿布林肯認同川普政府做出的中國政府對新疆維吾爾穆斯林的對待構成種族滅絕和反人類罪的認定，目前還沒有看到任何有可能改變這一認定的事態發展。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在國務院的例行記者會上說，拜登政府支持川普政府在任期結束前最後一刻做出的決定，即中國在新疆實施了種族滅絕。

「我們沒有看到任何會改變我們的評估的事情，」普萊斯說。

他在回答媒體提問時說：「國務院已經做出了這個判斷。正如你所說，蓬佩奧國務卿和他的繼任者，布林肯國務卿，都得出這樣的判斷，即在新疆發生了種族滅絕。我們絕對堅持這一認定。事實上，甚至在今天都有更多的報告詳細描述了在新疆發生的事情的指稱。」

華盛頓智庫創新戰略與政策研究所周一發布的一份報告中說，各方專家對中國當局在新疆迫害維吾爾人的行為進行了評估，認為嚴重違反了聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》（the Genocide Convention），符合種族滅絕行為的標準。

普萊斯在記者會上還表示，北京在新疆的暴行並沒有停止，即使這種暴行已經停止，也不會改變布林肯國務卿對新疆發生了種族滅絕一事的認定，因為它強調了這其中的利害關係。

他說：「在我們尋求動員國際上志同道合的伙伴和盟友向北京明確表示，這些暴行，這場種族滅絕，以及這些無法容忍的行為將產生後果的時候，它強調了這其中的利害關係。」

1月19日，川普總統的國務卿蓬佩奧在拜登總統即將上任的前一天宣布，「在仔細研究了現有事實之後」，美國做出了中國政府在新疆實行了種族滅絕的認定。他指責中國共產黨至少從2017年3月開始針對維吾爾人和其他穆斯林少數民族犯下反人類罪。

中國當局對待新疆維吾爾人等少數民族的方式受到西方國家的廣泛譴責。中國政府被批把數以百萬計的維吾爾人關進拘押營，還實行強迫勞動和強制絕育。

上個月，加拿大聯邦眾議院與荷蘭議會先後通過動議，稱中國對待維吾爾穆斯林少數民族的方式相當於種族滅絕。

北京稱這些營地是為預防性消除極端主義的「職業技能教育培訓中心」，並堅決否認有關虐待的指控。

美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）1月27日在參議院外交關係委員會出席有關她的提名確認聽證會上曾說，國務院正在對川普政府作出的這項認定進行評估，以確保有關的程序都得到遵守，從而使這一認定得到維持。在這之前，布林肯在參議院外委會審議他的提名的聽證會上曾表示，他支持他的共和黨前任蓬佩奧作出的這項認定。

在川普政府作出這項重大認定之前， 拜登競選團隊在總統競選期間就將中國政府在新疆的打壓稱為種族滅絕。