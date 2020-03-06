疫情中心表示，澳洲音樂家相關接觸者目前匡列了147人，當中103位需要居家隔離，觀眾席匡列周邊2公尺內，共23人需要做居家隔離。圖/指揮中心提供

來台表演澳洲音樂家返回澳洲後確診感染武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心指出，已經掌握其2月23日至3月2日在台期間行程，除了2月27日曾至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及國家音樂廳，評估社區傳播風險低，目前103位需要居家隔離，觀眾席匡列周邊2公尺內，共23人需要做居家隔離。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，澳洲音樂家相關接觸者目前匡列了147人，當中103位需要居家隔離，居家隔離人員中，跟樂團有關人員27位（含8名記者）、飯店人員17位、司機15位、友人3位、飛航相關有18位（機組員12位、旅客6位）。

觀眾席方面，今天有特別調錄影帶，請防疫師匡列，認為周邊2公尺內，共23人需要做居家隔離，其它觀眾則會請做自主檢康管理，有症狀就戴口罩去就醫。

疫情中心指揮官陳時中表示，音樂家確診個案在台灣，主要都是公務行程，2月25日至27日排練，28日、3月1日演出，私人行程相對較少，司機已經進行居家隔離；吃飯部分，看錄影畫面其大部分都單獨吃，或與友人一起吃，友人已列居家隔離，這段期間也沒有搭乘公共交通工具。

陳時中解釋，這位澳洲音樂家基本上是到澳洲布里斯本轉機後才被確診，他從英國經曼谷轉機到台灣，入境有填寫健康聲明書，說明曾有咳嗽就進行檢疫，檢疫人員看的時候已經沒有症狀，也沒有相關疫區旅遊史，才會讓他入境。

對於與音樂家一起表演者部分，陳時中表示，有許多是學校老師，若已居家隔離就不能有其他活動，請這些老師不能到校上課，課程應該另作安排。

至於這位染疫澳洲音樂家2月27日在台期間曾就醫卻未採檢，指揮中心召集人張上淳表示，武漢肺炎出現鼻塞、流鼻水症狀的機會較低，因此較沒有聯想到這個疾病。不過，國內擴大篩檢後，除了流行地區旅遊史者有症狀要通報，非流行地區若有症狀也可擴大採檢。

指揮中心監測應變官莊人祥也表示，由於該音樂家主要症狀為咳嗽、流鼻水症狀，加上之前是從英國抵台，經診斷認為臨床應是感冒、類流感症狀，才未採檢。

至於這起澳洲音樂家確診武漢肺炎，近距離採訪的記者也遭隔離，指揮官陳時中今天呼籲媒體，盡量避免「堵麥」，他還說，正在考慮將每日記者會現場的位置距離進行調整，希望攝影大哥的距離再往後對一點。