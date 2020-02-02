台灣立委的選舉制度，單一選區，不分區又有5%門檻，對於小黨不利，能夠在立法院取得3席以上組成黨團，相當不容易。此種現象有利有弊，代表性偏差，但是議事比較順暢。圖／民報資料照

新的立法院2月1日成立，第一天順利選出正丶副院長。此次立法院結構稍有調整，民進黨完全執政，在立法院取得半數以上席次，61席加上幾位泛綠立委。國民黨38席，2位傾藍無黨籍立委。台灣民眾黨初次啼聲，即取得5席，時代力量3席，均是全國不分區立委。

此次立法院長選舉，民進黨提名的游錫堃獲得73票，除了民進黨丶泛綠立委支持之外，民眾黨丶時代力量立委也投票支持。副院長選舉，兩黨各自支持自己政黨候選人。兩黨的作為，應該事先經過評估，民進黨必然贏得正丶副院長選舉，兩個次要政黨，一方面表現友善，另一方面顯示自主性。民眾黨與時代力量又有區別，人數丶與民進黨互動等。再者，民眾黨幾乎與台北市長柯文哲劃為等號，揆之事實，民眾黨將近20%的獲票率，十之八九因為柯個人的吸引力。

柯文哲二度當選台北市長，不排除參加2024總統大選。5席不分區立委，有的來自海選，有的其他有影響力人士推薦，以及長期自己親信幕僚。不分區立委雖然法定職權與區域立委雷同，但是遭到開除黨籍，即喪失立委資格，採取遞補制度。政黨不必擔心喪失國會議席。以前台聯丶時代力量均發生不分區立委因故遭到除名。台聯甚至採取替代制度，四年立委任期，分別由兩位候選人出仼。

國會黨團在國會扮演關鍵樞鈕角色，在院會丶常設委員會均是。國會黨團由該黨國會議員組成，黨團幹部通常由黨籍資深議員出任。包括總召集人丶幹事長丶書記長等。英文whip，譯成黨鞭，相當確切。台灣立法院正式規定3席以上政黨，均可設立黨團，享有一些公費資助，有權參與政黨協商。上屆立委，國民黨丶民進黨之外，尚有時代力量丶親民黨，此次仍然四個政黨，民眾黨取代親民黨。

黨團代表性偏差 但議事較順暢

台灣立委的選舉制度，單一選區，不分區又有5%門檻，對於小黨不利，能夠在立法院取得3席以上組成黨團，相當不容易。此種現象有利有弊，代表性偏差，但是議事比較順暢，對於政治穩定有些作用。國會黨團不僅攸關國會內部運作，國會黨團在該黨運作扮演何種角色，更値得申論。研究政治運作的理論，必然觸及國會黨團與政治運作。

總統制丶內閣制，國會黨團與政治運作大相逕庭，內閣制，行政丶立法丶政黨三者合一。內閣閣揆丶重要閣員丶重要黨中央幹部，均由資深國會議員兼任。國會黨鞭等幹部也是黨的核心成員。一般所稱內造政黨，政黨決策核心係該黨國會議員。即使主要在野黨亦是，組成影子內閣。總統制國家，總統實際政黨領袖，在野黨國會議員組成的國會黨團，等於該黨核心。總統與同黨國會議員相輔相成，互動關係視總統個人丶政黨性質等而定。

台灣兩個主要政黨，均非柔性政黨，完全內造政黨的可能性較低，但是隨著民主政治發展，國會黨團在該黨扮演角色日愈重要，尤其未取得行政部門的政黨。目前國民黨即是如此演變，尚待摸索之中，與往昔威權政黨模式大異其趣。民進黨靠民主選舉崛起，但是完全執政，總統丶行政院長，與立法院黨團如何互動，迄今也未有完整配套設施。台灣有四分之一政黨不分區立委，掌握行政權或黨中央的政黨領袖，有較多籌碼支配黨籍不分區立委。

台灣民眾黨係新興政黨，即擁有立法院5席立委，並組成黨團。除了未來在立法院如何問政，發揮第三勢力，民眾黨内部，主席丶黨中央，與立法院黨團如何齊心協力，步伐一致。包括政策研擬丶主張丶表達，均考驗該黨。