2022年地方大選逐漸加溫，有意參選者紛紛設立戰堡，歷任國會助理、主任12年的鄭光哲在眾多支持者力挺下，揚起戰旗，本周六舉行競選服務處成立茶會。

鄭光哲首波文宣以陳靜敏、許添財、陳歐珀與王定宇等四位前、現任專業立委的共同推薦，強勢回歸再出發，備受矚目。

四年前角逐民進黨南市議員初選的鄭光哲，選前民調頗獲看好，惟最後因南區、安平區選區合併加權計分，致使最後初選失利，令支持者扼腕不已！

鄭光哲指其沒有氣餒與失志，更沒有放棄服務台南市民的機會。這四年來秉持著「唯有不斷的充實自己，才能面對未來的挑戰」的精神，經過這四年的「洗禮」與深耕獲得很多寶貴的經驗，他也不斷的學習以及強化，這次投入參選盼給市民更好的「選哲」。

台灣當前面臨嚴峻的「少子化」與「老齡化」等問題外，社會治安和經濟困頓也影響著每一位市民。鄭光哲認為中央政府力推的長照2.0及社維網2.0，基層百姓不管是否能直接或間接受到照顧，更需要的是能選出一位在中央有實際行政事務執行經驗，並能落實在地方政府的市議員，才能真正為市民的權益發聲並完備落實社會服務的實質照顧。

鄭光哲指其在國會助理實際服務成千上萬的經驗，未來當選後一定能立即加入服務市民的行列。他並以其一路走來能由四位民進黨籍許添財、陳歐珀、陳靜敏、王定宇等公督盟評定優秀立委指導帶領下，一定會秉持「優質問政」的理念做好議員的職責。

※南區/安平 市議員參選人鄭光哲

「競選服務處開幕茶會」

日期︱2021/11/13(星期六) 上午9點至11點

地點︱台南市南區健康路2段407號

電話︱06-2615899

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