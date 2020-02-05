首批武漢包機返台名單遭爆料並非老弱小孩，而是被塞了許多台商的中籍配偶及孩子，以致第二批班機臨時喊停。(圖/擷取自東方航空，非首批武漢返台包機)

首批武漢包機返台名單遭爆料多數非老人小孩!?陸委會發言人邱垂正今天證實，第一批人員運送前，我方已預先告知對方須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者，或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，但查對發現上述人員多數並未在列。負責居中協調的「湖北台灣同胞返台救援會會長」徐正文也坦承，第一批老弱比例不是占最多數，對於第二批包機喊停，還哽咽地說，希望少一點政治，多一點人情味，這麼多人是帶著小朋友，他們真的要快點回來，一個都不能少。

根據「ETtoday」報導，第一批從武漢包機返台的人員有部分不在預先的名單內，台商爆料，第一時間我方看到一堆，起碼數十位沒有台灣國籍的登機人員也傻眼，才發現安排的人把自己的中國籍配偶也都帶上去。甚至是登機名單幾乎到要登機的那一刻，他們才提供給政府，讓作業的相關單位增加很多困擾，也感覺得出刻意要壓縮政府作業空間的意圖。

對此，陸委會也證實名單的確與雙方協商有出入，陸委會表示，第一批人員運送前，我方已預先告知對方須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者，或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，但查對發現上述人員多數並未在列。

陸委會發言人邱垂正指出，第二批執行旅客名冊，對岸務須與我方協商並達成一致，完整旅客名冊須於啓航前一日交給我方，待審查入境資格無誤後再執行。今明兩天不會再有加班機返台，2月5日返台是單向訊息，滯留民眾被誤導或引導都非我政府問題，希望不要有人無與政府查證下刻意引導。

對於已經染肺炎的台商，邱垂正呼籲中國給予染病人必要照顧，也會請海峽交流基金會透過台商協會給予協助，協助通知家屬，提供幫助。

至於遭到爆料第一批武漢包機返台名單許多是臨時安插，且非讓最需要者先返台一事，負責居中協調的「湖北台灣同胞返台救援會會長」徐正文坦承，第一批老弱比例不是占最多數，原本返台者實際數字為247人，但救援會提出的名單為244人，多出來的3人中不在名單中，其中一名就是在檢疫中心確診出來的人。

他還哽咽的說，希望少一點政治，多一點人情味，兩岸本是一家親，這麼多人帶著小朋友，他們真的要快點回來，一個都不能少，籲請雙方盡速達成協議，第二批包機順利啟航返台。