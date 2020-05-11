新冠肺炎引發的經濟蕭條丶失業率上升等問題，各國政府除了財政丶貨幣政策齊發，也紛紛採取紓困及振興措施。台灣也不例外，在疫情尚未平息之前，以救急的紓困方案為主，俟疫情告一段落，再推出振興措施。問題是新冠肺炎疫情漫長，何時啓動振興措施，不易掌握，紓困丶振興可能併行。

政府計劃在振興方案發放酷碰券，引發爭議。現金補助丶消費券發放係此次疫情泰半國家的措施。台灣在2009金融危機時，也曾經發放消費券。此次政府區分紓困及振興兩階段，但是疫情難以預測，在紓困階段，政府已經實施兩階段紓困方案。特別預算由原先600億擴大為2100億，特別條例另授權行政部門有2100億準備款。紓困方案以救急為主，但是對象丶方式，雖然以往災害救助有些前例，但是性質仍然大異其趣。政府此次採取職業別，區分個人丶企業，以因為疫情遭到收入損失為主。

此種救急非救窮的原則，對於原先已經沒有工作的中低收入者不公平，政府又擴大對中低收入未有勞公保者，例如街頭舉售屋廣告或賣玉蘭花等。原先計劃由當事人提出相關資料，引發爭議之後，改由政府彈性處理。但是一番善意卻遭人詬病，中央丶地方政府互相抨擊。所以衍生這些問題，除了此次疫情前所未有，2003 8SARS經驗，對於疫情防治有所幫助，該年沒有類似大規模紓困及振興措施，一切仍在摸索中。

紓困也應考慮交易成本

可是政府紓困及振興措施，如果先考慮交易成本分析，或許有不同的方式。交易成本在經濟現象相當普遍，經濟學家討論交易成本司空見慣。交易成本係成本的一部分，成本效益係理性消費者丶生產者，甚至政府公司，秉持的原則。降低成本丶擴大效益，係追求利潤的不二法門。降低交易成本的重要性不言可喻，包括政府部門。一般生活中，交易成本不勝枚舉，例如手續費丶到金融機構匯款費用等。

民主政治被視為交易成本偏高，因為政府必須秉持民主原則，尊重民意，行政丶立法部門互動等。但是如同三審三級司法制度，雖然程序比較複雜，交易成本似乎增加，但是預期效益値得。民主政治亦然，尤其主其事者必然思考如何降低交易成本，提升政府效能。例如簡化流程，採取單一窗口，高度e化等。政府效能可以從政府內部，政府與人民之間的效率評估。

政府内部包括行政機關之間，以及行政丶立法部門。政府改造除了組織改造丶流程簡化丶心態調整等。疊床架屋的行政機關必然徒增交易成本。減章丶減會丶減文丶減話等均是評估指標。行政丶立法部門互動繁冗，交易成本增加，係台灣政治的弊端之一。除了立法院内部政黨之間交易成本偏高，造成立法效率不彰。立法院總質詢丶委員會質詢制度，民主國家罕見，也是行政丶立法部門交易成本增加，影響國家發展。

政府與人民之間的交易成本，政府必須扮演主導角色，例如解除管制，民間可做政府不做。此次口罩係戰略物資，由政府統籌，尚可理解。否則交易成本大幅增加，人民排隊時間丶政府處理包括網路審核等成本。紓困丶振興措施亦是，如果僅採取排富門檻，其他不必受限，由政府發放現金或消費券，交易成本（包括政府丶人民）均降低不少。政府丶人民可支配資源有限，繁冗交易成本，除了實際支付成本，另排擠其他可支配資源。

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