在開放的環境中互相討論往往可以激盪出很多創意與想法，比封閉的威權服從體制來得有彈性，也更能應對外在的變化。醫療團隊如此，國家社會想必亦是如此。圖／高佳宜

過年前某次科內演講，請來院內公衛領域權威級教授演講「塑化劑對人體的影響」。講畢坐我右後方的五年級醫學生舉手發言，一開頭就說：「你講得不對！我有修過材料學的課，材料因為怎樣怎樣的特性，所以會如何如何……」侃侃而談，頗有自信，一直講不停。

我在場冷汗直流，心想：「你這臭小子！你講得對不對我是不知道，但是今天教授我請來的，你不要害我啊！」想到等一下還要送教授離開，一番苦澀的滋味湧上了心頭。

想起從實習醫師踏進門到今天，多少年來在病人、家屬與無常中夾縫求生，苟延殘喘、活到了今日，沒想到卻栽在這位學弟手上，真是命運的安排啊！我斜眼偷看教授的臉色，讀不出什麼表情。心想過去幾年來，再壞的場面都撐過來了，冷靜冷靜、先觀察觀察，阿賢不要怕！

沒想到教授很有風度，靜靜的聽完後，在場微笑的說：「同學你說的不錯，也是一種理論，有它的道理。不過我認為應該是如何如何，因為學理上怎樣怎樣……」

不久台下主任接著發言，面帶微笑用稱讚的語氣說：「這位同學不錯，推論也有道理，我們現在都很鼓勵年輕人……歡迎加入我們O教授的研究室！另外我認為，如果要證實這個因果關係，研究設計應該如何如何……」教授與主任接著開始熱烈討論起研究設計的問題。

會後這位醫五學弟似乎還有很多話要說，留下來跟教授與主任又談了一會兒才走。教授等電梯時，還特別跟我說主任跟學弟的想法不錯，給他不少啟發，他回去會調整一下研究設計，進一步探討這個問題。

似乎我多慮了。說教授不對，好像不會怎樣！

會後本來想提醒學弟：「你發言很不錯，不過請注意一下語氣！」後來轉念一想，其實學弟語氣很正常，只是不像我會一直點頭而已。至於他說的內容我根本不懂，沒資格評論。想想學弟其實很優秀，大智大勇，頗有大將之風，應該好好稱讚他才對，不過稱讚他想想哪邊又怪怪的。最後決定不提醒也不鼓勵，當個佛系總醫師，也就罷了。

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武漢病毒隔海大爆發，山雨欲來風滿樓。科內過年後的演講紛紛改期或取消了。在醫院裡處理一些會或不會的問題、做一些常規或非常規的工作，準備支援疫病門診，也重新學習影像插管的新技術。各種新規定一直下來，內科同事們都焦頭爛額。

時光飛逝，倒是學弟那天舉手發言的畫面，偶爾就會浮現在我腦海中。自己多活了許多年，不論在知識還是勇氣上，都遠遠比不上那位學弟，當天竟然還想「提醒」人家說話的語氣，內心真是慚愧啊！

台大醫院受到日本時代影響，百年多來醫院裡仍然保留了很多尊師重道的傳統。不過尊敬老師，不代表先生(せんせい)永遠是對的，也不代表自己可以沒什麼想法，跟著老師走一輩子。應該要有自己的創見！

民主社會了，現今科內的師長多半很開明，自己在科內除了一直點頭，更應該發言參與討論，並且多讀書多思考，才能言之有物。而且就我的觀察了解，在開放的環境中互相討論往往可以激盪出很多創意與想法，比封閉的威權服從體制來得有彈性，也更能應對外在的變化。醫療團隊如此，國家社會想必亦是如此。

向那天英勇發言的學弟致敬、也向醫院第一線防疫的師長與同事們致敬。身為一名醫療人員，一直是我覺得很光榮的事、身為一個擁有民主自由的台灣人，我更是感到非常榮幸。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台

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